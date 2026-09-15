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Film

„Lidé chodí sem a tam.“ Do kin míří nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala

Kultura
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Mimozemšťan, osamělá klarinetistka, nespokojený manželský pár nebo romantický básník. Ti všichni se potkávají v omšelém hotelu uprostřed ničeho v experimentální komedii Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. Snímek, který měl světovou premiéru na 60. ročníku MFF Karlovy Vary, zveřejňuje nový teaser a 1. října 2026 vstoupí do českých kin.

Experimentální komedie Zpráva pro Minervu 2 bude mít v českých kinech premiéru 1. října 2026.
Experimentální komedie Zpráva pro Minervu 2 bude mít v českých kinech premiéru 1. října 2026.Foto: FILM KOLEKTIV s.r.o.
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Osudy nesourodé skupiny hotelových hostů a zaměstnanců se ve filmu protnou s mimozemšťanem vyslaným z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu Země. Mozaika čtrnácti vzájemně propojených příběhů vzniká z drobných situací, trapných momentů, vnitřních monologů i tichých pozorování.

Ještě před uvedením v běžné kinodistribuci film uvidí publikum v Olomouci, kde před třemi lety vznikla myšlenka celého projektu a kde nadále působí Divadelní spolek 23, z jehož stejnojmenné inscenace film vychází.

Divadelní spolek 23 je soubor a platforma pro vznik a rozvoj autorského divadla, kterou Krobot a Smékal spolu se společností Film Kolektiv založili v Olomouci v roce 2023. Členové souboru prošli otevřeným konkurzem a následným výcvikem v metodě dialogického jednání - improvizační techniky rozvíjející tvořivost a autentický projev, díky níž jednotlivé situace i postavy ve Zprávě pro Minervu 2 vycházejí z reálných příběhů samotných členů souboru.

Miroslav Krobot, Lubomír Smékal a Jana Posníková ve filmu Zpráva pro Minervu 2.
Miroslav Krobot, Lubomír Smékal a Jana Posníková ve filmu Zpráva pro Minervu 2.Foto: FILM KOLEKTIV s.r.o.

Výběr členů Spolku 23 popisuje režisér a scenárista Miroslav Krobot: „Bavila nás rozmanitost a nechtěli jsme výběr zužovat generačně. A taky máme ve spolku pět národností. Jinak jsme vybírali intuitivně, nejspíš i podle toho, s kým bychom rádi trávili čas.“

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Důležitou roli při vzniku filmových i jevištních postav sehrála metoda dialogického jednání, na základě které celý soubor měsíce pracoval. „Herec si nic nepřipravuje, je otevřený všemu, co přichází zevnitř i zvnějšku, a bezprostředně na to reaguje verbálně i tělesně. Je to jakési hraní si se svými impulzy - spontánní, nepřipravené jednání,“ vysvětluje spoluautor scénáře a režie, psycholog a psychoterapeut Lubomír Smékal.

„Minerva je pro mě svědectví o lidech. O tom, že bychom neměli zapomínat, že každý máme nějaký vnitřní příběh, problém, tajemství, které ostatní nemohou vidět, ale ovlivňuje to naše chování,“ dodává Vojtěch Hříbek, jeden z performerů Divadelního spolku 23.

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Než Zpráva pro Minervu 2 na začátku října vstoupí do distribuce, dočkají se filmu jako první diváci v Olomouci, kde celý projekt vznikl. Snímek bude mít slavnostní předpremiéru v rámci Festivalu 23, který se koná od 25. do 27. září. V sobotu 26. září a v neděli 27. září od 20 hodin uvede olomoucké kino Metropol dvě projekce filmu, v obou dnech promítání předchází nové i starší divadelní představení Spolku 23. Nedělní projekci navíc doplní následná beseda s Miroslavem Krobotem, Lubomírem Smékalem a protagonisty filmu.

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DELRAY BEACH, FL - SEPTEMBER 10: Bob Bryan of USA practices before Davis Cup USA vs Czechia at Delray Tennis Center on September 10, 2025. (Photo by Mauricio Paiz)
DELRAY BEACH, FL - SEPTEMBER 10: Bob Bryan of USA practices before Davis Cup USA vs Czechia at Delray Tennis Center on September 10, 2025. (Photo by Mauricio Paiz)

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