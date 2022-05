Lepší než Batman. Doctor Strange 2 v kinech utržil nejvíc z letošních filmů

O účinnosti kouzel marvelovského hrdiny Doctora Strange lze pochybovat, na diváky ale fungují. Nejnovější superhrdinský film nazvaný Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství o víkendu v severoamerických kinech utržil 185 milionů dolarů, v přepočtu skoro 4,4 miliardy korun. Po pandemii a několika slabších snímcích tak potvrdil, že značka Marvel stále táhne.

Filmům vycházejícím z nejpopulárnějšího komiksového světa se přitom poslední roky, kdy byla kina zavřená nebo částečně zavřená kvůli pandemii koronaviru, příliš nedařilo. Black Widow utržila za první víkend jen 80 milionů dolarů a dalších 60 milionů online, Shang-Chi a legenda o deseti prstenech si připsalo 75 milionů a zatím naposledy Eternals jen 71 milionů dolarů. Ani jeden z těchto titulů nenaplnil očekávání, která bývají s velkorozpočtovými projekty Marvelu spojená.

To změnil až nynější druhý díl Doctora Strange, jenž za první víkend v USA a Kanadě utržil 185 milionů dolarů. Je to 11. nejlepší výsledek v historii, zatím největší debut letošního roku a druhý nejvyšší od začátku pandemie. Letošní rekord dosud držel Batman se 134 miliony.

Od března 2020, kdy se světem začala šířit nemoc covid-19, však zatím žádný snímek nepřekonal výsledek loňského Spider-Mana: Bez domova. Ten za první víkend utržil 260 milionů dolarů.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství o víkendu bodoval také v zahraničí. Vstoupil na 49 trhů včetně Česka, připsal si na nich 265 milionů dolarů a celkově tak má na kontě již 450 milionů dolarů, tedy 10,6 miliardy korun. Protože film se zřejmě nedostane do kin v Číně, Rusku ani na Ukrajině, bude muset spoléhat na velkou setrvačnost a zájem diváků, pokud chce překonat symbolickou hranici jedné miliardy dolarů. Tu od začátku pandemie pokořil opět jen Spider-Man: Bez domova, který se dostal na 1,89 miliardy dolarů.

Nový Doctor Strange mohl mít podle webu Screenrant.com rozpočet 200 milionů dolarů bez nákladů na reklamu. Pokud by částka seděla, film by potřeboval celosvětově utržit odhadem 400 milionů dolarů, aby se zaplatil. To se již po prvním víkendu podařilo.

V Americe se novince dařilo už v pátek, kdy utržila 90 milionů dolarů, o něco víc než šest let starý první díl za celý víkend. Filmy od Marvelu zpravidla mívají silný start, protože fanoušci je chtějí vidět co nejdříve - v neposlední řadě proto, aby se vyhnuli spoilerům na internetu.

2:16 Film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství promítají kina od čtvrtka. | Video: Falcon

Už teď je zjevné, že Doctor Strange 2 rychle překoná první díl, jenž roku 2016 celosvětově utržil okolo 677 milionů dolarů.

Novince pomáhá také fakt, že do kin přišla necelého půl roku po Spider-Manovi: Bez domova, kde ve vedlejší roli účinkoval právě Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange. Podle společnosti Walt Disney Company, jež studio Marvel vlastní, se novince daří také v prémiových formátech jako 3D nebo IMAX. Ty obstaraly 36 procent tržeb.

V historii Marvelu zaznamenal Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství desátý nejúspěšnější debut ze všech snímků, které firma vytvořila. "Je to další senzační víkend pro Marvel, plně odpovídající jeho standardům," hodnotí David A. Gross z analytické společnosti Franchise Entertainment Research. "Díky úspěchu druhého dílu se Doctoru Strangeovi daří vybudovat si značku a přilákat k ní více diváků," míní.

Film natočil Sam Raimi, autor trilogie o Spider-Manovi. Opět vypráví o bývalém arogantním chirurgovi hraném Benedictem Cumberbatchem, který po autonehodě objeví magii a stane se mistrem magických umění. V novince se před ním otevírají brány do paralelních světů, v nichž se musí utkat se záhadným soupeřem.

Ve snímku dále účinkují Elizabeth Olsenová, Benedict Wong, Xochitl Gomezová, Chiwetel Ejiofor nebo Rachel McAdamsová.

"V novém dobrodružství Doctora Strange paralelní světy umožňují především to, že se nemusí nic vyprávět. Hrdinové poskakují z prostředí do prostředí jako ve videohře," napsal o filmu na Aktuálně.cz kritik Tomáš Stejskal, podle nějž novinka diváky rozdělí. "Do značné míry pouze kamufluje, že už není o čem vyprávět. Jako by byl svět zachráněn tolikrát, že je jeho osud každému jedno," dodal.

Doctor Strange 2 uplynulý víkend zahájil letní hollywoodskou sezonu velkorozpočtových filmů. Ještě koncem května se do kin dostane očekávání pokračování snímku o pilotech stíhaček Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem v hlavní roli, v červnu bude následovat Jurský svět: Nadvláda a začátkem července opět marvelovský Thor: Láska jako hrom s hercem Chrisem Hemsworthem.