Legendární horor Vymítač ďábla v novém kabátě. Scarlett Johanssonová se utká se zlem

Herečka Scarlett Johanssonová se pustí do boje s ďáblem v nové kapitole jednoho z nejikoničtějších filmových hororů. Snímek Vymítač ďábla: Mučedníci režíruje Mike Flanagan, tvůrce úspěšných seriálů The Haunting, Pád domu Usherů, Carrie nebo filmů Doktor Spánek či Geraldova hra. V českých kinech se film objeví v březnu 2027.
Před třinácti lety ukončila newyorská vyšetřovatelka Julie Millerová (Scarlett Johanssonová) řádění satanistického sériového vraha přezdívaného Father Sunday. Tenhle případ ji proslavil a dokonale nalinkoval její další kariéru. Teď se však její jméno objevilo na místě vraždy, napsané krví umučeného ministranta na zdi kostelní krypty. To ji vrátí zpátky do minulosti, k událostem, o nichž si myslela, že je pohřbila společně se starým případem.
Na pomoc si během vyšetřování vezme bývalého vězeňského kněze, Otce Williama (Chiwetel Ejiofor), který byl u zpovědi výše uvedeného sériového vraha krátce před jeho popravou. Z různých střípků tihle dva skládají mozaiku, která postupně nabývá čím dál hrůznější podoby a naznačuje, že existuje zlo ležící mimo hranice lidského chápání.
Režisér a scenárista Mike Flanagan ve svém snímku kombinuje prvky náboženského hororu s kriminálním thrillerem o sériových vrazích. Vyjma Scarlett Johanssonové a Chiwetela Ejiofora se ve filmu objeví např. Diane Laneová, Jacobi Jupe, který hraje syna vyšetřovatelky Millerové, Sasha Calleová nebo John Leguizamo v roli sériového vraha.
Hromady zkaženého jídla po kyberútoku na supermarkety. Stejný den vyhořela i slavná tržnice
V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Ve stejný den požár zničil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges.
Vytáhl pušku z pouzdra na kytaru a začal střílet. Žák zranil ředitele školy i učitelku
Při střelbě ve střední škole ve francouzském městě Aubagne utrpěli zranění ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Edouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.
Překvapivá nabídka Zelenského: uspořádáme volby. Má jednu podmínku
„Pokud prezident Trump opravdu chce změnu prostřednictvím voleb, ať řekne Putinovi, že chceme dva měsíce. Šedesát dní oddechu. Úplné příměří na 60 dní a my zorganizujeme volby. Samozřejmě budeme připraveni akceptovat jakoukoli volbu našeho lidu," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tím na Trumpova víkendová slova, že Ukrajina by si měla zvolit novou hlavu státu.
ŽIVĚ Trump vyhlásil příměří, Rusko vzápětí udeřilo. Kyjev hlásí útoky na elektrárny
Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump oznámil okamžité energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou s tím, že obě strany souhlasily. Zelenskyj však uvedl, že o dohodě nevěděl. Příměří je ochoten dodržovat, pokud tak učiní i Rusko.
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou vrstvu
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ohlásila souvislou sněhovou pokrývku.