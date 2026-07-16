Legenda RAF ožívá v dokudramatu. Film Osamělý vlk představuje první teaser

Měl pověst nezkrotného pilota, který se řídil vlastním instinktem a ve vzduchu budil respekt i obdiv. Nový snímek Osamělý vlk poprvé přináší na plátna kin mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii.
První teaser naznačuje, že půjde nejen o historické dokudrama, ale také o velkolepou filmovou podívanou s emocemi, napětím a působivými leteckými scénami.
Ambiciózní projekt mladého režiséra Ondřeje Veverky vstoupí do českých kin 27. srpna 2026, přičemž jeho světová předpremiéra se uskuteční 20. srpna v Prostějově, městě, které je s odkazem Josefa Františka neodmyslitelně spjato.
Příběh stíhacího pilota Josefa Františka fascinuje historiky i letecké nadšence po celém světě již desítky let. Přesto se jeho osud dosud nedočkal samostatného celovečerního filmového zpracování. Osamělý vlk tak přináší vůbec první komplexní hraný a dokumentární pohled na život muže, který se stal legendou Královského letectva a symbolem odvahy celé generace.
„Nechtěli jsme natočit pouze válečný film. Osamělý vlk je především příběhem člověka, který žil naplno, překračoval hranice a stal se jednou z nejvýraznějších osobností druhé světové války. Je to film určený pro velké plátno,“ říká autor filmu Ondřej Veverka.
Symbolicky přichází Osamělý vlk přesně 25 let po uvedení kultovního filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Nový snímek však přináší zcela odlišný pohled na leteckou válku i moderní audiovizuální zpracování odpovídající současným technologickým možnostem.
Významnou součástí projektu jsou rozsáhlé vizuální efekty a digitální postprodukce, na nichž se podílela studia QQ Studio a Magiclab. Diváci se mohou těšit na unikátní letecké sekvence, které posouvají možnosti české filmové produkce a přinášejí mimořádně autentický zážitek z leteckých soubojů i válečného prostředí.
V hlavní roli se představí talentovaný Tadeáš Moravec. Dále se ve filmu objeví Josef Trojan, Jan Nedbal, Miroslav Hanuš či polský herec Piotr Trojan, jeden z nejvýraznějších představitelů současné středoevropské kinematografie.
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