Přeskočit na obsah
Benative
16. 7. Luboš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Legenda RAF ožívá v dokudramatu. Film Osamělý vlk představuje první teaser

Kultura

Měl pověst nezkrotného pilota, který se řídil vlastním instinktem a ve vzduchu budil respekt i obdiv. Nový snímek Osamělý vlk poprvé přináší na plátna kin mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii.

Tadeáš Moravec jako stíhací pilot Josef František ve filmu Osamělý Vlk (2026).
Tadeáš Moravec jako stíhací pilot Josef František ve filmu Osamělý Vlk (2026).Foto: Falcon
Reklama

První teaser naznačuje, že půjde nejen o historické dokudrama, ale také o velkolepou filmovou podívanou s emocemi, napětím a působivými leteckými scénami.

Ambiciózní projekt mladého režiséra Ondřeje Veverky vstoupí do českých kin 27. srpna 2026, přičemž jeho světová předpremiéra se uskuteční 20. srpna v Prostějově, městě, které je s odkazem Josefa Františka neodmyslitelně spjato.

Záběr z filmu Osamělý vlk (2026).
Záběr z filmu Osamělý vlk (2026).Foto: Falcon

Příběh stíhacího pilota Josefa Františka fascinuje historiky i letecké nadšence po celém světě již desítky let. Přesto se jeho osud dosud nedočkal samostatného celovečerního filmového zpracování. Osamělý vlk tak přináší vůbec první komplexní hraný a dokumentární pohled na život muže, který se stal legendou Královského letectva a symbolem odvahy celé generace.

Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka.
Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka.
Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka.
Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka.
Zobrazit
8 fotografií

„Nechtěli jsme natočit pouze válečný film. Osamělý vlk je především příběhem člověka, který žil naplno, překračoval hranice a stal se jednou z nejvýraznějších osobností druhé světové války. Je to film určený pro velké plátno,“ říká autor filmu Ondřej Veverka.

Reklama
Reklama

Symbolicky přichází Osamělý vlk přesně 25 let po uvedení kultovního filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět. Nový snímek však přináší zcela odlišný pohled na leteckou válku i moderní audiovizuální zpracování odpovídající současným technologickým možnostem.

Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka.
Historický dokumentární film Osamělý vlk (2026) vypráví příběh československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii Josefa Františka. Foto: Rolling media s.r.o. | Česká televize

Významnou součástí projektu jsou rozsáhlé vizuální efekty a digitální postprodukce, na nichž se podílela studia QQ Studio a Magiclab. Diváci se mohou těšit na unikátní letecké sekvence, které posouvají možnosti české filmové produkce a přinášejí mimořádně autentický zážitek z leteckých soubojů i válečného prostředí.

Související

V hlavní roli se představí talentovaný Tadeáš Moravec. Dále se ve filmu objeví Josef TrojanJan NedbalMiroslav Hanuš či polský herec Piotr Trojan, jeden z nejvýraznějších představitelů současné středoevropské kinematografie.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Případ sériového vraha Ondreje Riga, Magazín, true crime, codagalerie
Případ sériového vraha Ondreje Riga, Magazín, true crime, codagalerie
Případ sériového vraha Ondreje Riga, Magazín, true crime, codagalerie

Ponožkový vrah zneužíval i mrtvoly. Mrazivý případ Ondreje Riga ožívá v nové dokumentární sérii

Na ruce si navlékal ponožky a v noci vraždil bezbranné ženy. Ondrej Rigo alias Ponožkový vrah řádil ve třech zemích a oběti zneužíval i po smrti. Jeho mrazivý případ, který pomohla vyřešit DNA, nyní ožívá v nové čtyřdílné dokumentární sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka. Platforma OnePlay ji uvádí už v pátek. Projděte si fakta o případu, ze kterého dodnes mrazí.

Jaroslav Foldyna (SPD)
Jaroslav Foldyna (SPD)
Jaroslav Foldyna (SPD)

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl ve čtvrtek Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn.

Supercela, ilustrační foto
Supercela, ilustrační foto
Supercela, ilustrační foto

Hodonínsko zasáhla mimořádná supercela, podobná stála naposledy u vzniku tornáda

Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody, v obci nahlásili 46 událostí, kdy bouřky něco poškodily. ČTK to řekl starosta Zbyněk Němeček (Mladí pro Prušánky). Podle Českého hydrometeorologického ústavu prošla nad Hodonínskem silná supercela. Meteorologové to uvedli na facebookovém profilu.

Gepardí mláďata začínají po necelém měsíci života neohrabaně a opatrně chodit. Stále jsou plně závislá na mateřském mléce.
Gepardí mláďata začínají po necelém měsíci života neohrabaně a opatrně chodit. Stále jsou plně závislá na mateřském mléce.
Gepardí mláďata začínají po necelém měsíci života neohrabaně a opatrně chodit. Stále jsou plně závislá na mateřském mléce.

Klubko roztomilosti. V pražské zoo se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda

V pražské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po osmi letech. Zatím nepřekonala nejrizikovější období života, samice se o ně ale podle chovatelů vzorně stará. Zatím obývají zázemí zahrady. ČTK o tom informoval mluvčí zoo Filip Mašek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama