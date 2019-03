Film Leaving Neverland usvědčuje Jacksona z pedofilie. Co bude s jeho odkazem?

Když před deseti lety zemřel Michael Jackson, celý svět oplakával geniálního amerického zpěváka, tanečníka a hitmakera. Jenže pod příběhem krále popu, jak se mu přezdívalo, je zjevně skrytý ještě jeden, který Jackson i jeho blízcí roky popírali. Je to příběh muže, který využil výsostného postavení a bohatství k tomu, aby sexuálně zneužíval malé chlapce.

Dvě soudní žaloby za svého života Michael Jackson ustál, teď ale veřejné mínění dramaticky mění dokument nazvaný Leaving Neverland. Otevřeně v něm vypovídají dva muži, které prý Jackson v dětství opakovaně zneužíval a kteří dříve pod přísahou naopak oba svědčili ve zpěvákův prospěch. Čtyřhodinový dvoudílný snímek minulý týden odvysílala stanice HBO, nyní je také v Česku k vidění na platformě HBO GO.

Začíná nekompromisně. "Michael Jackson byl jedním z nejmilejších, nejvlídnějších, nejstarostlivějších lidí, které jsem znal. Pomohl mi s mojí kariérou, kreativitou a dalšími věcmi," říká hned po titulcích australský tanečník a choreograf Wade Robson. Pak se podívá do kamery a dodá: "A sedm let mě sexuálně zneužíval."

S popovou hvězdou se malý Wade seznámil koncem osmdesátých let minulého století, kdy jako pětiletý vyhrál soutěž v imitaci Jacksonova tance. Tehdy třicetiletý zpěvák jej pak s celou rodinou začal zvát do svého ranče Neverland. Když bylo Wadeovi sedm let, začal s Jacksonem spát v jeho posteli a zpěvák prý chlapce nutil ke společné masturbaci, později i orálnímu sexu.

Případ Jamese Safechucka, druhého muže vypovídajícího v Leaving Neverland, je skoro identický - v desíti letech po boku Jacksona účinkoval v televizní reklamě, zpěvák ho následně s rodinou vzal na turné a tam ho údajně opakovaně zneužíval. Oběma také ukazoval pornografii.

Můžu si dělat, co chci

Snímek producenta a režiséra Dana Reeda nepotřebuje komentář ve voiceoveru ani dramatickou hudbu. Když nepočítáme zbytečné průlety městem Los Angeles, natočené z dronů, a archivní televizní materiál, tvoří ho vlastně jen úsporné záběry na lidi. Dva muži a jejich rodiny vzpomínají na události staré tři dekády, které by sami možná nejraději zapomněli. Úplně to stačí, protože příběh, jejž vypráví, je sám o sobě emocionálně zničující.

Ze způsobu, jakým si Jackson oba kluky zřejmě zavázal k mlčenlivosti, mrazí. Jde o dokonalou manipulaci někoho, kdo má nad svojí obětí převahu a dokáže ji přesvědčit, že ať spolu dělají cokoliv nezákonného, je to akt lásky a přátelství.

To byl ostatně prý důvod, proč oba muži dosud jakékoliv nepravosti popírali. Když v roce 1993 a 2003 rodiny jiných chlapců obvinily Jacksona ze zneužívání, Wade Robson pokaždé vypovídal ve zpěvákův prospěch. A jak se zdá podle dokumentu, dost možná v druhém případě dokonce zvrátil rozhodnutí poroty, která byla do té doby přesvědčena o zpěvákově vině.

Podobných případů bylo víc než jen čtyři, o nichž víme. Chlapců, které Jackson hostil v Neverlandu, mohly být desítky. V jedné části dokumentu matka Jamese Safechucka vzpomíná na rozhovor se zpěvákem, který ji přesvědčoval, aby svého syna nechala bydlet na jeho ranči. "Michaele, nemůžeš po mě chtít, abych mu to v jeho věku dovolila," řekla mu tehdy a on prý odpověděl: "Mýlíš se, já můžu úplně všechno."

Jiná doba

Do jisté míry měl pravdu. Byl konec osmdesátých let a úspěch desky Bad v roce 1988 zpečetil Jacksonovo panování nad světem popu. Pro kluky, které si jejich idol pozve na pohádkový ranč, to musel být zážitek z jiného světa.

Z dnešního hlediska je to skoro až nepředstavitelné, nutno si ale uvědomit, že popkultura tehdy pěstovala jiný kult celebrit než dnes. Hvězdy jako Jackson byli něco jako nadlidi, vyvolení jedinci s božským statusem, ne "kamarádi od vedle", do nichž se stylizují dnešní popové celebrity, komunikující s fanoušky přes sítě Instagram nebo Twitter.

Dnes by určitě žádnou popovou hvězdu nenapadlo nechat si na několika místech po světě postavit sochy v nadživotní velikosti, jako to udělal Jackson v roce 1996 u příležitosti turné Dangerous - však jedna stála také na pražské Letné.

Žádný div, že Jacksonovou hvězdou byly oslněny i rodiny obou chlapců, hlavně ambiciózní matky, které viděly šanci na zbohatnutí. Jacksona přijaly jako osamělého génia, hvězdu, která je tak slavná, že nemůže pěstovat normální lidské kontakty.

Věčné dítě

Podivné excentrické manýry a kamarádství s dětmi si matky - stejně jako média - vysvětlovaly zpěvákovým traumatickým dospíváním. Despotický otec Jacksona už v útlém věku zatáhl do hudebního byznysu a pomocí drastických metod jako bičování nebo přivazování k židli jej vedl k disciplíně. I tento obraz Jacksona jako Petera Pana, věčného dítěte s nezkaženou duší, pomohl k ututlání jeho podivných avantýr.

Jenže Jackson podle výpovědí z filmu Leaving Neverland nebyl dětinský blázen. O tom, že s chlapci dělá něco nepatřičného, dobře věděl a neustále hochy varoval, že o tom, co se děje za dveřmi jeho ložnice a koupelny, nesmí nikomu nic prozradit, protože by tím přátelství ohrozili. A chlapci poslušně mlčeli.

Nakonec to ale stejně prasklo. V roce 1993 obvinil Jacksona zubař Evan Chandler ze zneužívání svého třináctiletého syna Jordana. Případ se ale k soudu nikdy nedostal, Jackson a Chandler se shodli na mimosoudním vyrovnání, což na kauze zanechalo podivnou pachuť a zpěváka to poškodilo. Přišel například o lukrativní smlouvu s firmou Pepsi a do jeho hudby začala pronikat paranoia.

Veřejnost, včetně mnoha celebrit, ale stála na jeho straně, Jackson se oženil s dcerou Elvise Presleyho a zvířený prach skandálu se rychle usadil. S odstupem čtvrtstoletí z podobnosti výpovědi Jordana a obou mužů z Leaving Neverland mrazí. Ostatně stejně jako z případu třináctiletého Gavina Arviza, jehož rodina Jacksona neúspěšně žalovala v roce 2003. Tehdy o Jacksonově nevině rozhodla porota.

Čas nic nevyléčí

Ve stejném roce britská televize ITV odvysílala dokument Living with Michael Jackson anglického dokumentaristy Martina Bashira, který měl exkluzivní přístup na ranč Neverland a zpěváka představil světu jako výstředního blázna, který má rozmlžené vnímání reality.

Jacksonova kariéra už v novém tisíciletí šla prudce z kopce, poslední album Invincible z roku 2001 propadlo a jeho slávu přiživovaly jen reedice starých desek. Na léto 2009 chystal Jackson velkolepý comeback, v londýnské Wembley měl absolvovat padesát koncertů, které se vyprodaly během několika minut. Jenže k návratu nedošlo. Jackson při přípravách turné zemřel na předávkování léky.

Smrt Jacksonovu odkazu paradoxně umělecky "pomohla". Následné roky se nesly v duchu nostalgického vzpomínání na jeho velké hity, které občas naruší "nekrofilní" brakování jeho archivu na posmrtných deskách jako Michael z roku 2010 nebo pět let starém Xscape. Jacksonův hvězdný prach se ale zatím úplně nevypařil - vloni se třeba zpěvák znovu podíval do americké Top 10 díky tomu, že jeho hlas z nevydané skladby použil raper Drake v hitu Don't Matter to Me.

Jenže po nynějším dokumentu Leaving Neverland může být vše jinak. Důkazy, které film předkládá, se zdají být nevyvratitelné. Veřejnost si navíc díky kampaním typu #MeToo, které dávají hlas obětem sexuálního násilí, navykla vnímat podobné případy citlivě.

Ten Jacksonův má všechny klasické náležitosti: bohatý a slavný muž, který má pocit, že si může dovolit úplně vše a navíc jedná za oponou hvězdné aury génia, lidumila nebo dokonce spasitele - viz jeho hity Heal the World, Earth Song nebo třeba They Don't Care About Us, v nichž vystupoval jako novodobý Ježíš. Jediným a zároveň podstatným rozdílem je to, že obětmi nejsou ženy, ale děti.

Některé recenze snímku po právu vyčítají jistou emoční manipulativnost a jednostrannost. Ano, Jackson je mrtev a nemůže se bránit, jeho dosavadní největší obránce Macaulay Culkin, další dětský parťák, v dokumentu nevystupuje, ale v úvodu se objevuje titulek, podle nějž nadále tvrdí, že mezi ním a Jacksonem k ničemu nezákonnému nedocházelo.

Dvoudílný dokument Leaving Neverland odvysílá česká HBO v dubnu. | Video: HBO | 01:49

První díl Leaving Neverland navíc trpí rozvláčností a únavným omíláním podrobností o sexuálním zneužívání. Druhá polovina sice nemůže nabídnout nic tak šokujícího jako popis pedofilního sexu, ale stojí na vyrovnávání se obou mužů s následky, včetně detailních popisů dynamiky vztahů.

Tady už se dokument vzdaluje Jacksonovi a stává se fascinující studií psychiky dvou lidí, kteří si zpětně uvědomují, že v dětství zažili něco strašného. "Tajemství tě sežerou zevnitř," konstatuje jedna z obětí James Safechuck, když mluví o depresích, sebenenávisti a úzkostech, které ho poslední roky doprovází. "Čas nic nevyléčí, naopak. Je to ještě horší."

Vymazání Michaela Jacksona

Film Leaving Neverland měl premiéru koncem ledna na americkém festivalu Sundance a už po první projekci bylo jasné, že jde o třaskavý materiál. Jacksonovi rodinní příslušníci, kteří spravují zpěvákovu pozůstalost, režiséra Dana Reeda okamžitě zažalovali. Že mají z dokumentu strach, dokazuje i fakt, že když byl minulý týden ve dvou částech vysílán v USA, snažili se odvrátit pozornost tím, že na YouTube ve stejnou dobu zveřejnili raritní koncertní záznamy. Přesto jen první díl dokumentu v USA přilákal k obrazovkám 1,3 milionu diváků.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Některé rozhlasové stanice oznámily, že vyřazují Jacksonovy písně z playlistů. Ze streamovacích služeb také zmizela jedna epizoda seriálu Simpsonovi, v níž Jackson hostuje. "Je to naše volba. Jsem proti pálení knih, ale tohle je naše kniha, a tak z ní můžeme vyjmout jednu kapitolu," prohlásil tvůrce seriálu James L. Brooks. Další kroky přehodnocování Jacksonova odkazu budou patrně následovat.

Někteří fanoušci samozřejmě odmítají toto přepisování dějin přijmout, už teď do diskusních fór přispívá armáda jeho stoupenců, která dokument prohlašuje za lživý. Jackson je pro ně i nadále nedotknutelný a této tvrdohlavosti se ani nelze divit. Písně Michaela Jacksona jsou tak pevně zapsané v DNA popkultury, že jejich vliv nelze ze dne na den popřít.

Není k tomu ani důvod, jeho dílo zůstává výjimečné a hity jako Billie Jean, Thriller, Another Part of Me nebo Man in The Mirror z dějin popu nelze vymazat. Jenže příběhy z Leaving Neverland na autora vrhají velký stín. Vyrovnání bude komplikované.

Jackson rozhodně není jediná popová hvězda s diskutabilním osobním životem. James Brown nebo John Lennon bili své manželky, rock'n'rollová hvězda Jerry Lee Lewis se oženil s nezletilou sestřenicí, seznam rockerů s náklonností k nezletilým dívkám je dlouhý a najdeme v něm leckoho od Jimmyho Page po Iana Watkinse, frontmana velšské skupiny Lostprophets, který si momentálně kroutí trest za pedofilii čítající 29 let.

Je to ostatně jen pár měsíců, co internet žil podobnými diskuzemi nad šestidílnou sérií Surviving R. Kelly. V ní vypovídají dívky, které se jako nezletilé staly oběťmi R&B zpěváka a Jacksonova častého spolupracovníka R. Kellyho.

V mnohém jsou to podobné případy: sexuální predátor R. Kelly s dívkami emočně manipuloval, některé dokonce žily v něčem, co média popisují jako "sexuální kult". A zpěvák se i podobným způsobem vyhýbal spravedlnosti, přestože polovina internetu viděla jeho takzvanou sextape, kde souloží a močí na zjevně nezletilou dívku.

Zúčtování

Případ R. Kellyho možná předznamenává způsob, jakým veřejnost nakonec zúčtuje také s Michaelem Jacksonem, byť ten byl větší hvězdou.

Poučné je například nakládání s hudbou na streamovacích službách. Když se vloni na jaře znovu začalo mluvit o Kellyho přečinech, služby Spotify a Apple Music se rozhodly smazat jeho diskografii a vyhlásily, že nechtějí dávat prostor násilníkům.

Kellyho písně se za pár týdnů vrátily, Spotify ho však alespoň vyřadila ze svých kurátorovaných playlistů. Na konci loňského roku pak streamovací služba uvedla funkci "mute artist", která uživatelům umožňuje konkrétní muzikanty ve svém interface jednoduše "umlčet". Jakmile je člověk jednou zadá do seznamu, už se mu jejich písně ve Spotify neobjeví, ani v náhodném přehrávání.

Když se s člověkem za jeho života nelze vyrovnat dle platných zákonů, přesouvá se věc do rukou konzumentů jeho díla. Žádná velká moralistická gesta s plošným vymazáváním, která beztak zavání cenzurou: rozhodnutí o Jacksonově osudu je teď na každém z nás. Leaving Neverland poskytuje dostatek důvodů, proč Jacksonův odkaz přehodnotit.