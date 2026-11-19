Po několikaměsíčním natáčení závěrečného dílu divácky oblíbené filmové série se tvůrci Vyšehradu Třy pustili do práce ve střižně. Chtějí nabídnout přesně to, co si fanoušci s Vyšehradem spojují: svérázný humor, fotbalové prostředí, nezaměnitelné charaktery a především nerozlučnou dvojici Laviho (Jakub Štáfek) a jeho agenta Jardy (Jakub Prachař). Film zamíří do kin v roce 2027.
Závěrečný díl uzavírá filmovou trilogii, která z někdejší internetové minisérie vyrostla v divácký fenomén. „Máme rádi trilogie, Vyšehrad je naše srdeční záležitost a chceme ten příběh zakončit s láskou k tomu, co jsme tady deset let budovali. Co se týče scénáře, u trojky jsme si dali opravdu záležet, aby z toho byl cítit návrat ke kořenům,“ svěřil se Jakub Štáfek, představitel Laviho, spolurežisér a spoluproducent filmu.
„Po výpravnějším a žánrově rozvolněnějším druhém dílu jsme se rozhodli vrátit k tomu, co podle nás tvoří samotnou podstatu Vyšehradu – a to přátelství Laviho a Jardy, které, byť je specifické a bizarní, tak rozhodně existuje a vstupuje do své poslední, skutečně upřímné, tím pádem ale i velmi křehké fáze,“ vysvětlil režisér filmu Martin Kopp.
„Trojka je víc návrat k původnímu seriálu a k jedničce. Je to návrat i k původním postavám. V trojce se objeví celá řada lidí, kteří si prošli jak seriálem, tak i prvním dílem,“ doplnil Jakub Štáfek.
Vedle Jakuba Štáfka a Jakuba Prachaře se na plátno vrátí také Šárka Krausová jako Laviho žena Lucie, Jakub Jenčík v roli jeho syna Richarda, Ondřej Pavelka jako pan Král, Jiří Ployhar jako Žloutek nebo Lukáš Vaculík coby trenér Šebek. Nebudou chybět ani známé tváře v rolích záporáků Jaroslav Plesl, David Novotný nebo Miroslav Hanuš.
„Bude tam zase celá základní parta. Lavi, Jarda, Král… Dá se říct celá ta rodina, kterou jsme se stali a kterou mám strašně moc rád,“ svěřil se Jiří Ployhar, jenž se vrací jako Žloutek.
Vyšehrad Třy nezůstává jen u známých herců. Do fotbalového světa filmu znovu vstupují také skutečné sportovní osobnosti, které se tentokrát výrazněji zapojují do dění (nejen) na hřišti. Před kamerou se tak objeví Patrik Berger, Roman Bednář, Jan Rajnoch či Václav Kadlec. „Říkal jsem si, že konečně zažijou pořádný trénink. V těch zahraničních klubech asi nic moc, tady na Slavoji jim dám do těla,“ vzkázal během natáčení fotbalovým profesionálům s typickým nadhledem trenér Šebek v podání Lukáše Vaculíka.
Tvůrci zároveň zůstávají věrní místům, která k Vyšehradu neodmyslitelně patří. Natáčení se ve velké míře odehrávalo v Praze a na lokacích spojených s prvními díly. Vedle známého prostředí však nabídne i nové pohledy do života vyšehradského klubu.
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