Lasse Hallström začínal jako režisér klipů skupiny ABBA, pak získal Zlatý glóbus

Švédský režisér, scenárista a producent Lasse Hallström se proslavil řadou celosvětově úspěšných filmů, ale třeba i tvorbou videoklipů pro švédskou skupinu ABBA. Natočil například snímky Můj život je pes, Děti z Bullerbynu, Síla lásky, Co žere Gilberta Grapea, Pravidla moštárny, Čokoláda, Ostrovní zprávy či Žít po svém. Dvakrát byl nominován na Oscara. Letos v červnu oslaví osmdesátiny.
Rodák ze Stockholmu, jehož otec byl zubař a dědeček ve 20. letech 20. století ministrem financí, zahájil svou kariéru v 60. letech v televizi jako úspěšný režisér a tvůrce hudebních klipů, především pro populární skupinu ABBA. Ve filmu debutoval v roce 1975 snímkem Kluk a holka. Mezinárodní uznání mu o deset let později vynesla tragikomedie Můj život jako pes, za kterou byl nominován na Oscara za režii a za scénář. Jako nejlepší neanglicky mluvený film získal tento snímek v roce 1988 Zlatý glóbus.
Divácké uznání si Lasse Hallström získal adaptacemi dětských knížek Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu (1986) a Návrat dětí z Bullerbynu (1987). V roce 1991 natočil v USA romantickou tragikomedii Jednou dokola s Richardem Dreyfussem a Holly Hunterovou. Dalším úspěšným snímkem byla tragikomedie Co žere Gilberta Grapea (1993) s Johnnym Deppem a Leonardem DiCapriem.
Hallström pak v USA natočil další úspěšné snímky, např. romantickou komedii Síla lásky (1995) s Julií Robertsovou a Dennisem Quaidem či drama Pravidla moštárny, za něž byl Hallström jako režisér nominován na Oscara a které bylo v roce 2000 oceněno dvěma Oscary (pro Michaela Cainea a scenáristu Johna Irvinga, jenž je současně autorem literární předlohy). Režíroval rovněž milostnou romanci Čokoláda (2000) s Johnnym Deppem a Juliette Binocheovou nebo drama Ostrovní zprávy (2001).
Mezi další režisérské počiny Lasseho Hallströma patří třeba drama Žít po svém (2005), ve kterém si zahráli Jennifer Lopezová, Robert Redford a Morgan Freeman, romantické válečné drama Milý Johne (2010), komedie Lov lososů v Jemenu (2011), krimidrama Hypnotizér (2012), thriller Bezpečný přístav (2013) či komedie Láska na kari (2014) s Helen Mirrenovou.
Hallström je od roku 1994 ženatý se švédskou herečkou Lenou Olinovou, která si zahrála např. ve filmech Nesnesitelná lehkost bytí, Čokoláda nebo v životopisném dramatu Hilma (2022). Snímek o nekonvenční švédské malířce režíroval Lasse Hallström. Olinová zde ztvárnila Hilmu af Klintovou ve straším věku, zatímco v roli její mladší verze se objevila Tora Hallströmová, dcera Lasse a Leny.
