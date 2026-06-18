Láska nebolí. Na Monyovou naváže dokumentární série o domácím násilí

Třídílná dokumentární série na Oneplay pod názvem Láska nebolí od 26. června ukáže skutečné příběhy lidí, kteří se postavili domácímu násilí. Dokument přináší osobní výpovědi těch, kdo byli násilnému chování vystaveni jako děti či partneři, ale i těch, kteří se násilí sami dopouštěli a rozhodli se své vzorce chování změnit.
První dva díly dokusérie navazující částečně na seriál Monyová tvůrci představili novinářům.
Vedle rodiny Simony Monyové v dokumentu vystupují také zpěvačka Michaela Nosková, chirurg Tomáš Šebek, hudebník Radek Banga, režisér David Laňka, bývalý fotbalista Patrik Beutel a další. Jejich příběhy otevírají otázky, jak rozpoznat varovné signály, jak těžké je z násilného vztahu odejít, co násilí způsobuje dětem a proč je důležité pracovat i s lidmi, kteří si uvědomí, že sami ubližují.
„U série Monyová jsme téma domácího násilí otevřeli pro širokou veřejnost prostřednictvím příběhu s krajně tragickými důsledky. Láska nebolí přináší příběhy, které se dějí v obrovském množství za zavřenými dveřmi bytů, za přítomnosti dětí,“ uvedl Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Oneplay.
„Jsem nesmírně rád za důvěru, otevřenost a odhodlání, s jakým hrdinové této série vyprávějí o těžkém životním období. A jsem o to raději, že přinášejí naději na dobré konce, únik z pasti domácího násilí,“ uvedl Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Oneplay.
Oběti, ale i agresoři
„Kéž by takový konec mohl mít i příběh Simony Monyové. Důležité pro mě je, že tento dokument nezůstává jen u bolesti. Ukazuje především naději, že se vše může v dobré obrátit,“ dodal.
Silnou linkou dokumentu jsou také příběhy těch, kteří se v určité fázi života násilí na svých bližních dopouštěli. Protagonisté série Láska nebolí také ukazují, že domácí násilí nezná hranice profese, vzdělání ani společenského postavení.
Domácí násilí nemusí zanechávat viditelné stopy. „Psychické násilí není vidět. I proto je někdy těžké vysvětlit lidem, že je často ještě mnohem horší než fyzická bolest,“ připomíná v dokumentu zpěvačka Michaela Nosková. Její slova v dokumentu potvrzuje režisér David Laňka, který byl vystaven násilnému chování ze strany expartnerek.
Série vznikala ve spolupráci s odborníky a organizacemi, které se dlouhodobě věnují prevenci, pomoci obětem i práci s lidmi, kteří se násilí dopouštějí. Součástí projektu je také informační web Cesta k bezpečí, který sdružuje kontakty na organizace pomáhající lidem v ohrožení.
Policie v Česku přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center.
Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, ale také psychický, sexuální či ekonomický. Vykázání násilníka či násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Prodloužilo se z deseti na 14 dnů.
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