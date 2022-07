Láska a láva. Výbuchy vulkánů i citů si podmaňují karlovarské publikum

Tři lidé se nadýchali kouře, majitelka bytu a dva policisté. Záchranáři je odvezli do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí záchranářů Alena Kisiala. "Po zajištění hořícího domu byly do pardubické krajské nemocnice transportovány tři osoby, kteří se nadýchali zplodin, dva z toho byli policisté. Byli při vědomí," řekla Kisiala.

Podle serveru iDNES.cz hořelo ve 12. patře. Hasiči uvedli, že nebylo potřeba evakuovat lidi z okolních bytů. Příčinou byla nedbalost, řekla bez bližších podrobností operační důstojnice hasičů.

"Byt byl v plamenech. Škodu vyšetřovatel stanovil na 900 tiscí korun," dodala důstojnice.