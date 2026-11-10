Lanovka na Petřín čtyři dny nepojede, Netflix tam natáčí seriál podle Browna

Lanovka na pražský Petřín bude od úterý čtyři dny mimo provoz. Důvodem je natáčení seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, která se odehrává i v Praze. Znovu se lanová dráha rozjede v sobotu 14. listopadu.
Mezinárodní štáb platformy Netflix v Praze natáčí seriál od začátku září, a to například na Letné, v Obecním domě, na Čechově mostě či u Rudolfina. Kvůli filmařům bylo minulý týden dva dny zavřené také Mariánské náměstí a vstup hlavním vchodem do budovy městské knihovny.
Části natáčení se úspěšný americký spisovatel zúčastnil osobně, některé své dojmy sdílel i na sociálních sítích. V chystaném seriálu bude mít roli nejen petřínská lanovka, ale také Petřínská rozhledna, pražské tramvaje nebo metro.
Lanovka mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Využívají ji také studenti nedalekých strahovských kolejí, kam jezdí i autobusy.
Po dvouleté rekonstrukci se znovu rozjela 22. září, po opravené trati jezdí nové vozy podle návrhu designérky Anny Marešové zatím ve zkušebním provozu. Lanová dráha se od té doby těší mimořádnému zájmu cestujících, kteří musejí často vystát dlouhé fronty. Do konce října dopravní podnik přepravil petřínskou lanovkou 413.615 cestujících, v průměru 10.340 za den.
Dopravní podnik se proto rozhodl, že v zimní sezoně bude lanovka jezdit nadále podle letního, nikoliv zimního jízdního řádu, tedy s kratšími intervaly. Vzhledem k nedávnému zahájení provozu bude pravidelná údržba a kontrola petřínské lanovky až v březnu příštího roku.
Naprostá většina cestujících, zhruba 85 procent, využívá pro jízdy lanovkou předplacený kupon nebo krátkodobé jízdenky na 24 a 72 hodin, s nimiž nemusí platit nic navíc. Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, při nákupu přes aplikaci PID o deset korun méně.
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