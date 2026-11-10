Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Lanovka na Petřín čtyři dny nepojede, Netflix tam natáčí seriál podle Browna

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Lanovka na pražský Petřín bude od úterý čtyři dny mimo provoz. Důvodem je natáčení seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, která se odehrává i v Praze. Znovu se lanová dráha rozjede v sobotu 14. listopadu.

lanovka, lanová dráha Petřín
Lanovka na pražský Petřín bude v listopadu čtyři dny mimo provoz kvůli natáčení seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství.Foto: Profimedia.cz – ČTK / Deml Ondřej
Reklama

Mezinárodní štáb platformy Netflix v Praze natáčí seriál od začátku září, a to například na Letné, v Obecním domě, na Čechově mostě či u Rudolfina. Kvůli filmařům bylo minulý týden dva dny zavřené také Mariánské náměstí a vstup hlavním vchodem do budovy městské knihovny.

Části natáčení se úspěšný americký spisovatel zúčastnil osobně, některé své dojmy sdílel i na sociálních sítích. V chystaném seriálu bude mít roli nejen petřínská lanovka, ale také Petřínská rozhledna, pražské tramvaje nebo metro.

Lanovka mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Využívají ji také studenti nedalekých strahovských kolejí, kam jezdí i autobusy.

Po dvouleté rekonstrukci se znovu rozjela 22. září, po opravené trati jezdí nové vozy podle návrhu designérky Anny Marešové zatím ve zkušebním provozu. Lanová dráha se od té doby těší mimořádnému zájmu cestujících, kteří musejí často vystát dlouhé fronty. Do konce října dopravní podnik přepravil petřínskou lanovkou 413.615 cestujících, v průměru 10.340 za den.

Reklama
Reklama

Dopravní podnik se proto rozhodl, že v zimní sezoně bude lanovka jezdit nadále podle letního, nikoliv zimního jízdního řádu, tedy s kratšími intervaly. Vzhledem k nedávnému zahájení provozu bude pravidelná údržba a kontrola petřínské lanovky až v březnu příštího roku.

Naprostá většina cestujících, zhruba 85 procent, využívá pro jízdy lanovkou předplacený kupon nebo krátkodobé jízdenky na 24 a 72 hodin, s nimiž nemusí platit nic navíc. Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, při nákupu přes aplikaci PID o deset korun méně.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Výběr šéfredaktora

Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol

Hrůza na bulharské dálnici pohledem z letadla: nejméně 12 mrtvých

Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 12 mrtvých a 51 zraněných. Informovala o tom agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama