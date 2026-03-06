Langmajer se vrací jako trenér Hrouzek. Do kin míří snímek Lajna - Konečně film!

Oceňovaný komediální seriál scenáristy Petra Kolečka dostane podobu celovečerního snímku s názvem Lajna - Konečně film!. Nový příběh hokejového kouče Luboše Hrouzka v podání Jiřího Langmajera by se měl začít točit v květnu. Film bude oproti seriálu mírně odlišný a jeho premiéru diváci v kinech uvidí 31. prosince tohoto roku.
Celovečerní snímek navazuje na tři řady úspěšného seriálu Lajna a režíruje ho rovněž Vladimír Skórka, který stojí i za jeho televizní podobou. V hlavních rolích se znovu představí Jiří Langmajer coby Hrouzek a Hana Vagnerová jako jeho přítelkyně Deniska.
Skórka uvedl, že film bude oproti seriálu mírně odlišný, především zpracováním s jasně vystavěným začátkem, vývojem a vyústěním příběhu, ale také stylem natáčení. "Ten styl Lajny je speciální, natáčení je takové hektické, hodně se tam kroutí kamerami, což ve filmu nejde. Takže teď s tvůrci hodně diskutujeme o tom, jak by měla filmová Lajna vypadat a v čem by měla být jiná," řekl Skórka.
Děj filmu se bude opět odehrávat v hokejovém prostředí, kde bude trenér Hrouzek čelit velké životní výzvě. Příběh se podle tvůrců točí kolem sporu trenérů o to, jakým způsobem tým vést a trénovat.
Vedle známých postav seriálu se objeví i řada nových výrazných charakterů, zejména dalších trenérů. "Ve filmu Hrouzek čelí asi největší výzvě a bude muset přijmout věci, o kterých si myslel, že je v životě nepřijme," přiblížil děj Skórka. Detailněji děj tvůrci nechtějí zatím prozrazovat. Langmajer řekl, že se na natáčení těší. "Těším se na to velice a udělám pro to, co budu moct, aby byl Luboš zase takovej šťavnatej," řekl.
Film podle režiséra obstojí i samostatně, takže jej mohou sledovat i diváci, kteří seriál neviděli. Točit se začne v květnu, tvůrci už ale mají za sebou třídenní předtáčení v Miláně. Podle režiséra chtěli zachytit atmosféru zimních olympijských her, které se letos právě v Miláně od 6. do 22. února konaly. Hlavní část natáčení však štáb teprve čeká.
Film má mít rozpočet 35 až 40 milionů korun. Za první řadou Lajny stojí Obbod TV, který v roce 2016 vyprodukoval seriál z fotbalového prostředí Vyšehrad. Druhou sérii produkovala Televize Seznam a třetí řadu pak Televize Seznam a TV Joj.
ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.
ŽIVĚ Rakušan opět neuspěl. "Vláda se bojí výrazného opozičního politika v čele Sněmovny"
Poslanci dnes ani napotřetí nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře tak zůstala i po dnešním prvním kole druhé volby neobsazená.
ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude
S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.
"Jako v elektrickém křesle." Nová éra ambiciózního Aston Martinu začala totálním chaosem
Legendární konstruktér Adrian Newey přiznal bezradnost. Motor Honda v monopostech Aston Martin trápí vibrace, jezdci mají omezený počet kol a tým řeší nedostatek baterií.