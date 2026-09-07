Kvůli podpoře Palestinců pořád přicházím v Hollywoodu o práci, říká Sarandonová

Americká herečka Susan Sarandonová tvrdí, že kvůli své výrazné podpoře Palestiny přichází o některé filmové role. Atmosféra ve Spojených státech se sice s pokračující okupací palestinských území Izraelem mění a podpora pro Izrael klesá, nicméně některé agentury jí stále odmítají zprostředkovat práci, řekla podle tiskové agentury AP hollywoodská hvězda během filmového festivalu v Benátkách.
"Pořád přicházím o některé filmy, i nedávno, protože jsou agentury, které říkají lidem, aby mě nenajímali," prohlásila devětasedmdesátiletá držitelka Oscara za hlavní roli ve filmu Mrtvý muž přichází. Se Sarandonovou rozvázala v roce 2023 smlouvu herecká agentura UTA poté, co krátce po začátku války v Pásmu Gazy vyvolané útokem teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců na jih Izraele opakovaně podpořila Palestince a zúčastnila se několika protiizraelských demonstrací.
"Ale to je v mocenské struktuře. Mezi lidmi, určitě ve světě, se cítím vítána," dodala herečka, podle níž se i v USA s pokračující izraelskou okupací Pásma Gazy nálada veřejnosti posouvá směrem k podpoře Palestinců.
"Pro lidi bylo velkým odhalením, kolik peněz USA dávají Izraeli, nikdo to doopravdy nechápal," řekla.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.
Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73 470 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Spojené státy Izrael dlouhodobě podporují, což vyvolává protesty zvláště na řadě amerických univerzit, jejichž financování se v této souvislosti administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží omezit.
Trump loni v říjnu přišel s plánem na ukončení války v Pásmu Gazy, který zahrnuje jak odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin, tak stažení izraelské armády z pásma. Izrael i Hamás se však opakovaně obviňují z porušování křehkého příměří zavedeného po zveřejnění plánu. Izraelská armáda provádí v Pásmu Gazy navzdory příměří pravidelné údery, při nichž podle palestinských úřadů umírají také civilisté včetně žen a dětí, a rozšiřuje okupované území.
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