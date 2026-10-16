Kvůli Connerymu přišli o peníze. Jeho obsazení do Jména růže bylo paradoxně rizikem

Sean Connery byl příliš provázaný s Jamesem Bondem, román Umberta Eca zase příliš učený pro široké publikum. Jméno růže přesto v roce 1986 nalákalo diváky do kin. Jeho vznik provázely ručně zlacené rukopisy, elektrické lucerny i spor o podobu adaptace.
Když Sean Connery dostal scénář Jména růže, začal se připravovat s důsledností, která tvůrce zaskočila. Přečetl si nejen Ecův rozsáhlý román, ale také se pustil do Aristotela. Podle scenáristy Andrewa Birkina pak požadoval, aby ve filmu bylo více filozofie. Zatímco adaptace hledala cestu, jak knihu zpřístupnit publiku, budoucí hlavní hvězda chtěla přidávat myšlenky.
Pro někdejšího představitele Jamese Bonda šlo o příležitost vymanit se z role, která mu zajistila slávu a zároveň mu začala překážet. Pro producenty představovalo jeho obsazení riziko. Studio Columbia Pictures dokonce pohrozilo, že pokud františkánského mnicha Viléma z Baskervillu ztvární právě Connery, stáhne své financování. K čemuž nakonec taky došlo. Film, od jehož uvedení letos uplynulo čtyřicet let, tak rozhodně nevznikal s jistotou, že slavná kniha a slavný herec automaticky zaručí hit.
Dobyvatelé ztraceného kláštera
Jméno růže vyšlo v roce 1980 jako první román Umberta Eca, do té doby známého především jeho akademickými pracemi o znacích, literatuře a středověku. Román spojoval čtenářsky vděčnou záhadu s disputacemi o víře, umění a možnostech poznání. V odlehlém benediktinském opatství roku 1327 umírají mniši. Vilém z Baskervillu přijíždí s mladým novicem Adsem z Melku kvůli teologickému sporu, ale nakonec se ujímá vyšetřování.
Už jméno hlavního hrdiny odkazuje k Sherlocku Holmesovi. Eco však pravidla detektivky zároveň zpochybňuje: rozum může uspořádat stopy, ale ne postihnout skutečné uspořádání světa. Knihovna je v jeho příběhu současně místem pátrání i vědění, v němž se dá ztratit.
Režisér Jean-Jacques Annaud a skupina čtyř scenáristů museli z mnohovrstevné románové stavby vypreparovat filmovou zápletku. První scénář Gérarda Bracha zachovával tolik podrobností, že by vystačil na více než čtyři hodiny děje. Američan Howard Franklin se vydal opačným směrem. Jeho verzi Andrew Birkin později přezdíval Dobyvatelé ztraceného kláštera, v narážce na první filmové dobrodružství Indiany Jonese. Birkinův scénář se každopádně stal základem pro natáčení. Na dalších úpravách pracoval Alain Godard.
Výsledek je už v úvodních titulcích označen za palimpsest Ecova románu. Tedy za nový text napsaný na podklad, z něhož stále prosvítá starší zápis. Pro adaptaci knihy o knihách je to trefné označení: původní dílo zůstává přítomné, ale jeho významy překrývá jiný vypravěč.
Annaud omezil teologické diskuse a posílil vyšetřovací linku. Jeho Vilém má k Holmesovi ještě blíž: dedukce mu slouží i k nalezení nejbližší latríny. Proti němu stojí inkvizitor Bernard Gui v podání F. Murrayho Abrahama. Jeden hledá vysvětlení, druhý vynucuje přiznání. K detektivní záhadě se tak přidává otázka, kdo smí rozhodovat, co se bude považovat za pravdu.
Filmařský středověk na elektřinu
Režisér Annaud vyrůstal v ateistické rodině. Přesto si už jako chlapec kupoval nahrávky duchovní hudby a místo dovolených u moře žádal návštěvy kostelů. Jak později vysvětloval, neznal jedinou modlitbu, ale respektoval víru druhých. Na Ecově knize ho přitahovala také doba a prostředí, které mohl převést do obrazů, zvuků a fyzických rekvizit.
Při hledání lokací prošel štáb více než 300 evropských klášterů. Pro většinu interiérů nakonec vybrali opatství Eberbach poblíž Frankfurtu. Vhodný exteriér se najít nepodařilo, a tak jej výtvarník Dante Ferretti vybudoval u Říma. Šlo o největší filmovou stavbu v Itálii od hollywoodské Kleopatry z roku 1963.
Ferretti pro projekt nakreslil přes 3000 návrhů. Na vybavení pracovali tradiční řemeslníci, rukopisy vznikaly ručně a jejich iluminace obsahovaly skutečné zlato. Italský kameraman Tonino Delli Colli upozorňoval, že právě vystupující zlacené detaily pomáhají zachytit mihotavé světlo. Knihy, o něž se ve filmu vede zápas, tím získaly auru čehosi posvátného.
Režisérova důslednost ovšem kameramanovi přidělávala starosti. Aby se v klášteře udrželo teplo, měla být okna malá a zavřená. Jak ale v takových místnostech natáčet, když postavy mají k dispozici sotva svíčku nebo olejovou lampu? Řešení spojovalo citlivý filmový materiál, širokoúhlé objektivy a nenápadnou techniku. Dobové lucerny ukrývaly dálkově ovládaná elektrická světla. Herci je natáčeli tak, aby si osvětlovali tváře.
Podobně vznikala hudba Jamese Hornera. Spojuje zvuky starých nástrojů s moderními syntezátory. Představa minulosti se skládala z historických materiálů i současných prostředků. Důležité bylo, aby divák věřil světu, v němž se s postavami pohybuje, a mohl se soustředit na jeho tajemství.
Obrat v Conneryho kariéře
Sean Connery se při natáčení Jména růže stal oporou mladších kolegů. Šestnáctiletý Christian Slater v něm viděl zkušeného průvodce a Ron Perlman, představitel hrbatého Salvatora, chodil na plac sledovat Conneryho také ve dnech volna. Později vzpomínal, jak promyšleně herec budoval svou postavu a výkon, který mohl zvenčí působit nenuceně.
Vilém umožnil Connerymu uplatnit autoritu jinak než prostřednictvím fyzické převahy. Jeho nástroji jsou pozornost, zkušenost a ironie. Za výkon získal cenu BAFTA a Jméno růže vedlo k obratu v jeho kariéře. Následující rok přišli Neúplatní, za něž obdržel Oscara, později také Indiana Jones a poslední křížová výprava nebo Hon na ponorku.
V evropských kinech, zejména v Itálii a Německu, se Jménu růže dařilo. Ve Spojených státech se do první desítky návštěvnosti film nedostal. Ani tamní kritika mu cestu neusnadnila: Vincent Canby z The New York Times postrádal tematickou závažnost předlohy, Sheila Benson z Los Angeles Times vyprávění vytýkala nedostatek rytmu. Film sevřený mezi literární očekávání a nároky detektivního žánru neuspokojil všechny.
Umberto Eco provedená zjednodušení dokázal přijmout. Knihu přirovnal k obloženému sendviči, z něhož si filmaři museli vybrat jen některé ingredience. Po čtyřiceti letech lze příběh vzniku Jména růže sledovat právě jako proces selekce. Část Ecových úvah ustoupila, jiné získaly podobu střežených rukopisů a knihovny, do níž se nesmí vstoupit. Annaudovi se každopádně podařilo převést komplexní román do situací srozumitelných i modernímu člověku, který na rozdíl od Seana Conneryho nikdy nečetl Aristotela.
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