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Film

KVÍZ: Znáte jména filmových postav? Zkuste to jen podle fotky a s malou nápovědou

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Jsou filmové figury, které nelze zapomenout – ať už kvůli jejich vzhledu, charakteru, hláškám či situacím, do kterých se dostávají. Vzpomenete si na jména těch nejslavnějších z českých i zahraničních snímků? Určitě vám pomohou fotografie herců a hereček, kteří jim propůjčili svou tvář, a také tři možnosti odpovědí, z nichž v našem kvízu můžete vybírat.

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