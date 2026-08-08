KVÍZ: Znáte jména filmových postav? Zkuste to jen podle fotky a s malou nápovědou

Jsou filmové figury, které nelze zapomenout – ať už kvůli jejich vzhledu, charakteru, hláškám či situacím, do kterých se dostávají. Vzpomenete si na jména těch nejslavnějších z českých i zahraničních snímků? Určitě vám pomohou fotografie herců a hereček, kteří jim propůjčili svou tvář, a také tři možnosti odpovědí, z nichž v našem kvízu můžete vybírat.
Když ne slavná šachistka, tak respektovaný soudce. Tisza má nového kandidáta na prezidenta
Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v jihoruském městě Ilskij, v podniku hoří
Ukrajinské drony opět zaútočily na ilskou rafinérii na jihu evropského Ruska. V podniku vypukl požár, nálet si vyžádal pět raněných, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje. Rafinerie ve městě Ilskij je jedním z největších petrochemických závodů na jihu Ruska, zvládne zpracovat přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně.
Dron s velkým množstvím výbušnin explodoval v Bulharsku poblíž plynovodu
Dron v sobotu vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA.
Messiho zasáhla rodinná tragédie. Přišel o otce, který stál za jeho kariérou
Lionela Messiho zasáhla těžká ztráta. V rodném Rosariu zemřel jeho otec Jorge, muž, který ho provázel prakticky celou kariérou.
Sparta na turné v USA zažila ovace, bitku i naprostý bizár. Obránce Hojera nakopl rozhodčí
Nabídka ke zcela výjimečné návštěvě, i když vede hodně daleko od domova, se neodmítá. A tak 10. srpna 1926, tedy před sto lety, se fotbalisté pražské Sparty na pozvání Sparty Chicago vydali přes oceán do Ameriky. Nejprve vlakem do Barcelony a potom parníkem Columbus do newyorského přístavu.