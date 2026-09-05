KVÍZ: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit! Znáte filmy ze školních lavic?

Je září, děti a teenageři se znovu vrátili do škol, a tak jsme pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte filmy odehrávající se právě ve školních třídách. Otestujte své znalosti kultovních i těch méně známých snímků zachycujících život mezi tabulí, lavicemi a školní chodbou.
Mýtus o elixíru mládí. Doplňování testosteronu má háček, o kterém se nemluví
Testosteronová terapie může problémům mužů přicházejícím s věkem pomoci, pokud mají hormonu nedostatek. Může mít ale i vedlejší účinky.
Dobývají "město hříchu". Thajská vláda určila vyloděným vojákům zóny zákazu
Po rekordních 286 dnech nepřetržitě strávených na moři dorazily do Thajska tisíce amerických námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Po měsících nasazení a zprávách o vyčerpání, psychických problémech a zhoršujících se podmínkách na palubě teď dostali několik dní volna. Jejich cílem je mimo jiné Pattaya, thajské letovisko proslulé nočním životem a přezdívané „město hříchu“.
Kampaň bude stát ANO a ODS desítky milionů, ostatní strany proti loňsku spíš ušetří
Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do Sněmovny, vyplynulo z jejich vyjádření na dotaz ČTK.
Bizarní scéna v New Yorku. Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika
Měla skvěle rozjetý začátek bitvy osmifinále US Open, ale stejně jí to nedalo. Aryna Sabalenková se sebrala a šla si stěžovat na ostrý zápach, který se k ní dostal z publika. I přes bizarní pauzu v utkání pak slavila postup mezi šestnáctku nejlepších závěrečného grandslamu sezony.
Nosková přežila noční můru a je v osmifinále. Muchová je smutnou senzací US Open
Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička dnes podlehla na newyorském betonu domácí Emmě Navarrové 3:6, 5:7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut. Wimbledonská vítězka Linda Nosková je naopak poprvé v kariéře v osmifinále US Open. Ann Liovou porazila 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Martou Kosťukovou.