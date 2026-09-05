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Film

KVÍZ: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit! Znáte filmy ze školních lavic?

Jaroslav Totušek
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Je září, děti a teenageři se znovu vrátili do škol, a tak jsme pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte filmy odehrávající se právě ve školních třídách. Otestujte své znalosti kultovních i těch méně známých snímků zachycujících život mezi tabulí, lavicemi a školní chodbou.

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