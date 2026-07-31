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Film

KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Vybavíte si slavné filmové scény, kde se popíjí?

Vzpomenete si, co si v baru objednával Jeff Lebowski nebo agent 007? A pamatujete si hlášky, které známé scény s alkoholem doprovází? Nalijte si sklenku něčeho dobrého a osvěžte si s námi znalosti z „opilé“ filmové historie. Třeba vám vzpomínka na filmy, ve kterých si alkohol užil svých pověstných pět (nebo i víc) minut slávy, zvedne náladu.

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Vytvoříme tlak na ochranu hranic a jsme připraveni dočasně pozastavit Schengen se Španělskem. V otázce nelegální migrace neustoupíme ani o píď,“ zdůraznila Meloniová.
Vytvoříme tlak na ochranu hranic a jsme připraveni dočasně pozastavit Schengen se Španělskem. V otázce nelegální migrace neustoupíme ani o píď,“ zdůraznila Meloniová.
Vytvoříme tlak na ochranu hranic a jsme připraveni dočasně pozastavit Schengen se Španělskem. V otázce nelegální migrace neustoupíme ani o píď,“ zdůraznila Meloniová.

„Nebudeme jen přihlížet.“ Meloniová po masovém průniku migrantů hrozí tvrdou odpovědí

Italská premiérka Giorgia Meloniová kvůli kritické migrační situaci ve španělské Ceutě vyzvala k dočasnému pozastavení schengenského prostoru pro Španělsko. Šéf italské diplomacie Antonio Tajani z krize přímo obvinil španělského premiéra Pedra Sáncheze a jeho migrační politiku. Madrid si již v reakci na ostré výroky z Říma předvolal italského velvyslance.

Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal
Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal
Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii ve Volgogradu

Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí

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Důchodci, senioři, PC, počítač
Důchodci, senioři, PC, počítač
Důchodci, senioři, PC, počítač

Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce

Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil Parlament a tento měsíc ji podepsal prezident.

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