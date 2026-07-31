KVÍZ: Protřepat, nemíchat! Vybavíte si slavné filmové scény, kde se popíjí?

Vzpomenete si, co si v baru objednával Jeff Lebowski nebo agent 007? A pamatujete si hlášky, které známé scény s alkoholem doprovází? Nalijte si sklenku něčeho dobrého a osvěžte si s námi znalosti z „opilé“ filmové historie. Třeba vám vzpomínka na filmy, ve kterých si alkohol užil svých pověstných pět (nebo i víc) minut slávy, zvedne náladu.
„Nebudeme jen přihlížet.“ Meloniová po masovém průniku migrantů hrozí tvrdou odpovědí
Italská premiérka Giorgia Meloniová kvůli kritické migrační situaci ve španělské Ceutě vyzvala k dočasnému pozastavení schengenského prostoru pro Španělsko. Šéf italské diplomacie Antonio Tajani z krize přímo obvinil španělského premiéra Pedra Sáncheze a jeho migrační politiku. Madrid si již v reakci na ostré výroky z Říma předvolal italského velvyslance.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii ve Volgogradu
Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí
Lidl a Kaufland zakázaly svým manažerům v Německu elektroauta. V Česku je to tajné
Zaměstnanci skupiny Schwarz, která provozuje potravinové řetězce Kaufland a Lidl, si v Německu již nemohou vybrat čistě elektrická firemní vozidla. Důvodem jsou nízké zůstatkové hodnoty bateriových modelů. V Česku to ale platit nemusí.
Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce
Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil Parlament a tento měsíc ji podepsal prezident.