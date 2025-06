My Češi je milujeme. Dalo by se říct, že znalost ikonických filmových hlášek je něco jako český fenomén. Citujeme je v běžných životních situacích, jsou součástí všeobecného popkulturního přehledu. Dokážou nás rozesmát a kolikrát vystihnou to, co chceme sdělit, lépe než tisíc slov. A to jak ty české, tak zahraniční. Vybavíte si však, ve kterých filmech zazněly?