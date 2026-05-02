KVÍZ: Odhalte chybu v názvu filmu. Vybavíte si, jak se jmenují známé české snímky?

Lásky jedné plavovlásky, černovlásky nebo rusovlásky? Vzpomenete si, jak přesně se legendární Formanův snímek z roku 1965 jmenoval? Zkuste si osvěžit svou filmovou paměť a určit jména známých českých komedií, dramat i sci-fi. Poznáte správný název filmového titulu, i když se tři nabízené možnosti liší jen v jediném slově?
USA rozšířily sankce proti Kubě, ta opatření důrazně odmítá
Americký prezident Donald Trump rozšířil sankce proti kubánské vládě. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného představitele Bílého domu.
Americký soud pozastavil zasílání potratové pilulky poštou
Americký federální odvolací soud dnes dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Pastrňákův gól nestačil, Bruins v play off končí. Montreal bude bojovat v sedmém zápase
Ani gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1:4 s Buffalem a vyřazení z play off NHL. Sabres vyhráli sérii 4:2.
ŽIVĚ Trump: Neukončíme válku předčasně, aby se konflikt za tři roky neopakoval
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy neukončí konflikt s Íránem předčasně, aby se podle jeho slov podobný problém za tři roky neopakoval. Jeho administrativa obešla schválení Kongresem a povolila miliardový prodej zbraní svým spojencům na Blízkém východě.
UFO pod kontrolou armády. Co se stalo ve stínech lesa v Rendleshamu
Konec roku 1980. Na přísně střežené americké základně v Británii se vojáci setkávají s neznámým objektem. Zanechává stopy, měřitelnou radioaktivitu a je zdokumentován na audiozáznamu i v úředním memorandu zástupce velitele. Navzdory snahám o utajení a zastrašování svědků se incident stal nejlépe doloženým případem UFO, jehož děsivá specifika otřásají základy lidského poznání.