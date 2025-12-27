KVÍZ: „Našli, moji rádcové, našli, našli?“ Poznejte pohádku podle známé hlášky

Bez některých pohádek by nebyly Vánoce. Stejně jako bez ikonických hlášek, které v řadě z nich zazní. My Češi je milujeme a častokrát i citujeme v běžných životních situacích. Dokážete je však přiřadit do toho správného pohádkového filmu?
Žaloby a hrozba odebrání licence. Nova měla kvůli jednomu pořadu z devadesátek trable
Novinky o pořadech, odpovědi na otázky diváků, ale i řešení osobních sporů a projevování politických názorů. Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám. Proč chtěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nově odebrat licenci? A kdo se snažil před pár lety formát pořadu znovu vzkřísit?
Skotská whisky v úzkých. Oblíbený alkohol drtí Trumpova cla i nižší poptávka
Nejen skotská whisky zažívá krizi. Zisky z prodeje oblíbeného alkoholu za poslední roky neustále klesají. Může za to především Trumpova obchodní válka, která komplikuje život výrobcům nápoje nejen ve Skotsku, ale také ve Spojených státech.
Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy
Tři ženy v pátek nožem zranil útočník v několika stanicích metra v centru Paříže. Z míst činů muž uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. Server listu Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.
Palestinec na severu Izraele přejel muže a ubodal ženu
Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu.