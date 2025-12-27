Přeskočit na obsah
27. 12. Žaneta
Film

KVÍZ: „Našli, moji rádcové, našli, našli?“ Poznejte pohádku podle známé hlášky

Petra Smítalová
Bez některých pohádek by nebyly Vánoce. Stejně jako bez ikonických hlášek, které v řadě z nich zazní. My Češi je milujeme a častokrát i citujeme v běžných životních situacích. Dokážete je však přiřadit do toho správného pohádkového filmu?

Někdejší ředitel TV Nova Vladimír Železný.
Žaloby a hrozba odebrání licence. Nova měla kvůli jednomu pořadu z devadesátek trable

Novinky o pořadech, odpovědi na otázky diváků, ale i řešení osobních sporů a projevování politických názorů. Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám. Proč chtěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nově odebrat licenci? A kdo se snažil před pár lety formát pořadu znovu vzkřísit?

Německá policie zadržela nedaleko Cách pět lidí kvůli podezření, že mají spojitost s teroristickými útoky v Paříži.
Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy

Tři ženy v pátek nožem zranil útočník v několika stanicích metra v centru Paříže. Z míst činů muž uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. Server listu Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.

