KVÍZ: Masaryk, Cimrman i Němcová. Znáte názvy filmů o českých velikánech?

Nejen v den, kdy slavíme vznik samostatného československého státu, stojí za to připomenout si filmy o životních osudech těch, kteří se do jeho historie zapsali velkými písmeny. Dokážete podle několika indicií určit, jak se celovečerní snímky či seriály o slavných Češích jmenují?
Vlajky vystřídaly pendreky. Pamětníci odkrývají odvrácenou tvář 28. října
Za první republiky visely vlajky na každém domě a v Užhorodu duněla děla na oslavu svobody. Během nacistické a komunistické totality se však 28. říjen proměnil v bitevní pole. Němci stříleli do studentů, komunisté gumovali Masaryka a v roce 1988 esenbáci obušky mlátili i matky s kočárky. Unikátní vzpomínky z archivu Paměti národa ukazují, jak se ze státního svátku stal symbol odvahy.
„Tak jsem je spolknul!“ Otto Wichterle kontaktní čočky převážel v ústech
Polymeraci kontroloval jazykem, vládu ohromil pokusem přímo na jejím zasedání a v den Opletalovy smrti poslal studenty místo přednášky do ulic. Otto Wichterle by v úterý oslavil 113. narozeniny a o letošních Vánocích uplyne 65 let od chvíle, kdy z dětské stavebnice postavil stroj na první měkké kontaktní čočky. Jaký byl muž, jehož vynález denně zjednodušuje životy milionům lidí?
Od Havla po Pavla. Které osobnosti získaly od prezidentů státní vyznamenání
Již více než 1200 osobností obdrželo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala, jak rozdávali metály současný prezident Petr Pavel i jeho předchůdci.
Zadal milionovou zakázku bez soutěže. „Řešíme přírodní katastrofu,“ děsil pak ministr
Do voleb zbýval měsíc, když Filip Turek a Igor Červený, motoristický tandem vládnoucí ministerstvu životního prostředí, začali strašit yperitem a fosgenem na Šumavě. Bylo to jen pár týdnů poté, co firma Dekonta, v níž si drží podíl i Klára Sovová, neúspěšná kandidátka Motoristů na pražskou primátorku, dokončila průzkum lokality. Za ten si od resortu nechala zaplatit více než tři miliony korun.