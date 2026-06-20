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Film

KVÍZ: Jedna lež v každé větě. Odhalíte chybu v tvrzeních o známých filmech?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

„Říká se, že filmy by měly být víc podobné životu – já si však myslím, že život by se měl víc podobat filmu,“ nechala se slyšet jedna americká herečka. Pokud jste kinematografií podobně fascinováni, bude pro vás řešení našeho kvízu hračka. Najdete v něm 15 tvrzení o slavných filmech a vaším úkolem bude odhalit v každém z nich jednu chybu. Ze tří nabízených odpovědí je vždy jen jedna pravdivá.

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