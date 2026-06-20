KVÍZ: Jedna lež v každé větě. Odhalíte chybu v tvrzeních o známých filmech?

„Říká se, že filmy by měly být víc podobné životu – já si však myslím, že život by se měl víc podobat filmu,“ nechala se slyšet jedna americká herečka. Pokud jste kinematografií podobně fascinováni, bude pro vás řešení našeho kvízu hračka. Najdete v něm 15 tvrzení o slavných filmech a vaším úkolem bude odhalit v každém z nich jednu chybu. Ze tří nabízených odpovědí je vždy jen jedna pravdivá.
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
Turecko v slzách, na MS skončí už ve skupině. Paraguay má nejrychlejší gól šampionátu
Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off. O výhře jihoamerického celku v San Franciscu rozhodl už po 64 sekundách Matías Galarza, jenž tak o šest sekund překonal nejrychlejší trefu tohoto turnaje, kterou vsítil o pár hodin dříve Maročan Saibárí.
Češi pohrdají největší zbraní, diví se v Lyonu. Ke Koubkově stylu se vyjádřil i Lička
Objevoval se v přehledu hvězd, které na světovém šampionátu zazáří. Po dvou zápasech se v souvislosti s Pavlem Šulcem mluví o zklamání. Do čtvrtečního duelu proti Jihoafrické republice naskakoval český reprezentant až z lavičky. Největší šok je to pro francouzská média.
Cenili si ho už staří Egypťané. Jak se ale ocitl na Marsu, zůstává pro vědce záhadou
Mars už desítky let překvapuje vědce stopami dávné geologické minulosti. Nyní ale výzkumníci narazili na objev, který na Rudé planetě dosud nikdo neviděl. V úlomku marťanského meteoritu objevili zcela nový typ horniny a minerál, který může změnit představy o tom, jak se planeta před miliardami let vyvíjela. Odpověď na otázku, odkud pochází, však zatím zůstává otevřená.