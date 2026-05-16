KVÍZ: Jeden musí z kola ven. Odhalíte mezi českými filmy a tvůrci záludného vetřelce?

Jak se vyznáte v české filmové tvorbě, si můžete vyzkoušet v našem rafinovaném kvízu. U každé otázky jsme mezi čtyři možné odpovědi infiltrovali jednu, která tam z nějakého důvodu nepatří. Může jít o tvůrce, herce, literární předlohy či názvy epizod. Uhodnete klíč, podle kterého jsme možnosti poskládali, a odhalíte tak vetřelce?
Vozítko z Marsu poslalo nové selfie. Za roverem se skrývá geologický poklad
Rover Perseverance zveřejnil další snímek z povrchu Marsu. Nové selfie, které NASA složila z 61 samostatných fotografií, zachycuje vozítko na západním okraji kráteru Jezero v oblasti nazývané Lac de Charmes. Vedle působivé scenérie ale přináší hlavně něco podstatnějšího: pohled do jedné z geologicky nejstarších částí planety, kterou se zatím podařilo prozkoumat.
„Je mi to jedno.“ Český debutant upřímně o potenciální hvězdné posile z NHL
Gólman Josef Kořenář zažil zvláštní premiéru na hokejovém mistrovství světa. Proti Dánsku měl nejdřív tak málo práce, že v bráně snad ani nebyl zapotřebí. Pak se ale musel blýsknout a k výhře 4:1 nakonec přispěl velkou měrou. I když ale přesvědčil, místo mezi tyčemi možná bude muset přenechat někomu jinému.
Začalo to záhonkem u babičky a klukovským snem. Dnes se na jejich jahody stojí dlouhé fronty
Farma Vraňany se stala téměř synonymem pro české jahody. Všechno přitom začalo před 30 lety na malém babiččině políčku. Příběh rodiny Hančových je o podpoře blízkých, rodinné soudržnosti i dobrém plánu, který farmářům zařídil úspěch v době, kdy mnoho českých pěstitelů končí. Jak se buduje impérium, kam dnes za ovocem a zeleninou neváhají vyrazit lidé z celého Česka?
Alchymie prodeje bytu. Detaily vydělají statisíce, zbytečné chyby odradí kupce ještě před prohlídkou
Správné nastavení ceny, rozumná investice do rekonstrukce i práce s emocemi kupujícího mohou výrazně ovlivnit prodejní cenu nemovitosti.