Kurosawa natočil poctu samurajským dramatům. Historický film míří do českých kin

Nový Kurosawův snímek Samuraj a vězeň, který byl letos k vidění na festivalu v Cannes, se odehrává v Japonsku 16. století. Samuraj Araki se v něm vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Atmosféra strachu ho donutí uzavřít spojenectví s vyslancem Kurodou, jehož dosud držel ve svém žaláři. Film do českých kin vstoupí 3. září.
Historické drama Samuraj a vězeň režiséra Kijošiho Kurosawy vychází z oceňovaného románu Honobua Jonezawy a odehrává se v Japonsku roku 1578, v nejistém období válčících států. V centru příběhu stojí napjatý vztah mezi pánem hradu, samurajem Murashigem Arakim, a jeho zajatcem, brilantním a nebezpečným stratégem Kurodou, vyslancem znepřáteleného klanu, kterého Araki místo popravy uvězní.
Zatímco se kolem hradeb stahují vojska Nobunagy Ody, hrad zachvacuje řada nevysvětlitelných úmrtí a mezi obránci sílí strach, nedůvěra a podezíravost. Postupné rozplétání záhady se stává nejen detektivním pátráním, ale také soubojem vůle, loajality a rozdílných představ o cti, moci a svobodě.
Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům. „Nechtěl jsem vymýšlet nový styl. Chtěl jsem film natočit co nejklasičtěji, protože dnešní publikum na velké japonské historické filmy z 40. a 50. let téměř zapomnělo,“ říká režisér.
Přesto nejde o nostalgickou rekonstrukci, ale o příběh, jehož témata moci, svobody a odpovědnosti rezonují i dnes. Tomu odpovídá strohá vizuální stylizace i důraz na psychologii postav. Také násilí zůstává převážně mimo obraz: „Skutečné násilí dnes najdete kdekoliv na internetu. To ale není film. Ve filmu musí být násilí zároveň skutečné i střídmé,“ vysvětluje Kijoši Kurosawa.
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