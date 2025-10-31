Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka

Nejznámější komiksový hrdina, jak ho (možná) neznáte. Na HBO Max je nově k vidění film Superman, který představuje zbrusu novou kapitolu slavného superhrdiny. Režisér James Gunn, známý svým smyslem pro humor i citem pro emoce, se tentokrát zaměřuje na mladšího Clarka Kenta, který si teprve zvyká na svůj dvojí život v rolích obyčejného novináře z Metropolisu a muže s nadlidskými schopnostmi. Hlavní roli ztvárnil David Corenswet. Nový Superman přináší svěží pojetí klasického příběhu, v němž nechybí akce, humor ani lidskost. Gunnův film se snaží navázat na ikonický odkaz postavy, ale zároveň ji představit v moderním kontextu.