Film

Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Nový pohled na Supermana, filmový mix grotesky s filozofickou alegorií, zahájení hudebního festivalu Prague Sounds, jemně ironické drama Vtip o nevyléčitelné nemoci nebo výstava jedné z nejvýraznějších postav českého výtvarného umění Josefa Šímy.
David Corenswet ve filmu Superman (2025).
David Corenswet ve filmu Superman (2025).

Streamovačky: Superman (HBO Max)

Nejznámější komiksový hrdina, jak ho (možná) neznáte. Na HBO Max je nově k vidění film Superman, který představuje zbrusu novou kapitolu slavného superhrdiny. Režisér James Gunn, známý svým smyslem pro humor i citem pro emoce, se tentokrát zaměřuje na mladšího Clarka Kenta, který si teprve zvyká na svůj dvojí život v rolích obyčejného novináře z Metropolisu a muže s nadlidskými schopnostmi. Hlavní roli ztvárnil David Corenswet. Nový Superman přináší svěží pojetí klasického příběhu, v němž nechybí akce, humor ani lidskost. Gunnův film se snaží navázat na ikonický odkaz postavy, ale zároveň ji představit v moderním kontextu.

