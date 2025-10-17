Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Jeden z nejdiskutovanějších snímků letošního roku už je dostupný online. Film Sbormistr sleduje třináctiletou Karolínu, která se na počátku 90. let pokouší dostat do prestižního dívčího sboru vedeného charismatickým Vítem Máchou. Zpočátku ji pohání obdiv a touha zpívat, brzy se však ocitá ve světě, kde se hranice mezi disciplínou, obdivem a manipulací začínají nebezpečně stírat. Snímek je postaven na skvělých hereckých výkonech obou protagonistů. Sbormistr, inspirovaný skutečnými událostmi, citlivě zkoumá téma moci, mlčení a zneužití důvěry. Nesází na laciné šokování, ale na atmosféru a psychologickou hloubku, díky níž se divák ocitá v nitru složitých vztahů mezi dětmi, rodiči a autoritami.