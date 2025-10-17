Film

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Diskutovaný film inspirovaný kauzou zneužívání v dívčím pěveckém sboru, hororová satira o ideálu krásy, hudební výlet na ty nejlepší diskotéky, mladý výpravčí Miloš Hrma znovu v akci či umělecká tvář každodenních předmětů.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Slovenský herec Juraj Loj jako sbormistr Mácha
Slovenský herec Juraj Loj jako sbormistr Mácha | Foto: Cinemart

Streamovačky: Sbormistr (Netflix)

Jeden z nejdiskutovanějších snímků letošního roku už je dostupný online. Film Sbormistr sleduje třináctiletou Karolínu, která se na počátku 90. let pokouší dostat do prestižního dívčího sboru vedeného charismatickým Vítem Máchou. Zpočátku ji pohání obdiv a touha zpívat, brzy se však ocitá ve světě, kde se hranice mezi disciplínou, obdivem a manipulací začínají nebezpečně stírat. Snímek je postaven na skvělých hereckých výkonech obou protagonistů. Sbormistr, inspirovaný skutečnými událostmi, citlivě zkoumá téma moci, mlčení a zneužití důvěry. Nesází na laciné šokování, ale na atmosféru a psychologickou hloubku, díky níž se divák ocitá v nitru složitých vztahů mezi dětmi, rodiči a autoritami.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

KVÍZ: Kniha v kině. Znáte slavné filmy, které vznikly podle literárních předloh?

KVÍZ: Kniha v kině. Znáte slavné filmy, které vznikly podle literárních předloh?
Infografika

Začíná festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Začíná festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah televize hudba umění divadlo literatura

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

ŽIVĚ
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 3 minutami
Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce o 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce o 15 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek opět podal žalobu na deník The New York Times o 15 miliard dolarů (317,7 miliardy korun) za pomluvu.
před 19 minutami
"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány," uvedl Klaus.
před 33 minutami
Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Zpráva o rezignaci přišla poté, co Američané potopili další člun; tentokrát údajně někdo přežil.
Aktualizováno před 45 minutami
Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

ŽIVĚ
Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
"Rozhodl Instagram." Mladík z ODS sestřelil ve volbách zkušeného lídra strany

"Rozhodl Instagram." Mladík z ODS sestřelil ve volbách zkušeného lídra strany

Čemu se chce 27letý Štěpán Slovák věnovat, jak vnímá souboj se zkušeným kolegou a je podle něj v ODS prostor pro mladé lidi?
před 59 minutami

Vánoční smrk na Staroměstském náměstí v Praze bude z Jiřetína pod Jedlovou

Vánoční strom na pražském Staroměstském náměstí bude letos smrk ztepilý z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vybrali ho na základě tipů od veřejnosti zástupci města a firmy Taiko, která organizuje…
Přečíst zprávu
Další zprávy