Film

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jaroslav Totušek
před 46 minutami
Britský seriál z prostředí vysoké politiky, moře zbarvené do ruda v působivém thrilleru, hudební všehochuť ověnčená cenami, divadelní komedie o partě českých dlaždičů či umění ve veřejném prostoru.
Pětidílný seriál Pod tlakem je k vidění na platformě Netflix. Britské premiérce v něm unesou manžela a francouzské prezidentce zase někdo vyhrožuje.
Pětidílný seriál Pod tlakem je k vidění na platformě Netflix. Britské premiérce v něm unesou manžela a francouzské prezidentce zase někdo vyhrožuje. | Foto: Netflix

Streamovačky: Pod tlakem (Netflix)

Pětidílný britský seriál z politického prostředí vzešel z tvůrčí dílny scenáristy Matta Charmana, který má na svědomí takové lahůdky jako třeba Most špionů (2015) nebo Den patriotů (2016). O co v dramatickém thrilleru jde? V době konání summitu s francouzskou prezidentkou britské premiérce unesou manžela a hrozí, že pokud neodstoupí z pozice, bez milosti ho zavraždí. V tu samou chvíli ale začne být vydírána i prezidentka Francie. Obě vysoce postavené političky tak jsou nuceny spolupracovat. Čeká je ale řada nepříjemných rozhodnutí, morálních dilemat a vyjednávání s nebezpečnými zločinci. V hlavních rolích se objeví Suranne Jonesová, Martin McCann nebo Julie Delpyová.

