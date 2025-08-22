Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Pětidílný britský seriál z politického prostředí vzešel z tvůrčí dílny scenáristy Matta Charmana, který má na svědomí takové lahůdky jako třeba Most špionů (2015) nebo Den patriotů (2016). O co v dramatickém thrilleru jde? V době konání summitu s francouzskou prezidentkou britské premiérce unesou manžela a hrozí, že pokud neodstoupí z pozice, bez milosti ho zavraždí. V tu samou chvíli ale začne být vydírána i prezidentka Francie. Obě vysoce postavené političky tak jsou nuceny spolupracovat. Čeká je ale řada nepříjemných rozhodnutí, morálních dilemat a vyjednávání s nebezpečnými zločinci. V hlavních rolích se objeví Suranne Jonesová, Martin McCann nebo Julie Delpyová.