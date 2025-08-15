Film

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jaroslav Totušek
před 5 hodinami
Bláznivá francouzská komedie na český způsob, milostné peripetie od režisérky nominované na Oscara, argentinské rytmy s akrobacií, komorní královna dramat nebo výstava plná masek.
Komedie Jak se nám to mohlo stát?!
Komedie Jak se nám to mohlo stát?! | Foto: Voyo

Streamovačky: Jak se nám to mohlo stát?! (Oneplay)

Lehce bláznivá francouzská komedie bez servítků nyní v českém podání. Film Jak se nám to mohlo stát!? sleduje setkání aristokratické rodiny a skromných Nováků u příležitosti zásnub svých dětí. Když testy DNA odhalí nečekané výsledky, vzniká řada komických situací, které zpochybňují identitu a původ postav. Příběh dotažený do absurdních momentů se nebojí ani nekorektního humoru. Hlavních rolí se zhostili Bolek Polívka a Miroslav Donutil, jejichž postavy se snaží vyrovnat s překvapivou pravdou o svém původu. Výrazné jsou i herecké výkony Jitky Čvančarové a Evy Leinweberové. Film sází na jednoduchý a přístupný humor, který sice možná žádné filmové ceny nezíská, ale jako odpočinková večerní jednohubka potěší.

