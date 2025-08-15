Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Lehce bláznivá francouzská komedie bez servítků nyní v českém podání. Film Jak se nám to mohlo stát!? sleduje setkání aristokratické rodiny a skromných Nováků u příležitosti zásnub svých dětí. Když testy DNA odhalí nečekané výsledky, vzniká řada komických situací, které zpochybňují identitu a původ postav. Příběh dotažený do absurdních momentů se nebojí ani nekorektního humoru. Hlavních rolí se zhostili Bolek Polívka a Miroslav Donutil, jejichž postavy se snaží vyrovnat s překvapivou pravdou o svém původu. Výrazné jsou i herecké výkony Jitky Čvančarové a Evy Leinweberové. Film sází na jednoduchý a přístupný humor, který sice možná žádné filmové ceny nezíská, ale jako odpočinková večerní jednohubka potěší.