Kultovní Samotáři jsou moje stigma, říká herec a podnikatel Mikuláš Křen

Mikuláš Křen hrál na přelomu milénia cynického Roberta ve známém filmu Samotáři. Po jeho premiéře utekl před slávou do zahraničí. Dnes by se rozhodl jinak – zůstal by a víc se zaměřil na herectví. Místo toho se nadchl pro mnoho věcí: pro podnikání, virtuální realitu nebo Bitcoin. Teď by chtěl stát před kamerami výrazně častěji. Jaký je vlastně život, když v něm nestále zkoušíte něco nového?
Postavu arogantního, cynického a jízlivého floutka ze Samotářů by v něm dnes člověk hledal jen obtížně. Mikuláš Křen před šestadvaceti lety ztvárnil Roberta, který své kamarády neustále natáčí na kameru a popichuje je. Film, jehož hlášky zlidověly a který dodnes mnozí považují za výpověď své doby, mu mohl otevřít dveře k výrazné herecké kariéře. On však krátce po premiéře odjel do Španělska prodávat nemovitosti.
V životě se stihl nadchnout pro mnoho věcí – od virtuální reality přes reklamu a marketing až po Bitcoin. Sám si pro sebe osvojil označení neofil: člověk, který potřebuje být vždy u všeho nového. A jakmile věc přestane být inovativní, jde dál.
Dnes na rozhovor přijíždí na sdíleném elektrokole krátce poté, co odvedl svého sedmiletého syna do školy. A po letech, kdy tvrdil, že by se herectvím v Česku těžko uživil, se na plátno vrací znovu. Hraje ve filmech Léčivé účinky sebeklamu a Ďolíček nebo v seriálech Inspekce a Na tělo, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí – podivínského profesora tvůrčího psaní.
Těžko si od vás člověk odmyslí Roberta ze Samotářů. Nebojíte se, že se vám něco podobného stane i teď, po roli profesora, který si do deníku píše fantazie o kolegyních?
Lidé často věří tomu, co vidí v televizi. Třeba po filmu Kanárek za mnou přišel soused, místní obkladač. Zeptal se mě, jestli mu půjčím čtyřicet tisíc. Já řekl: „Prosím? Já myslel, že potřebujete cukr nebo sůl.“ On na to: „No, já jsem na tom stejně jako vy, jsem alkoholik a vy jste ten narkoman.“ Vysvětlil jsem mu, že jsem přece v tom filmu umřel. Ale on prostě věřil svému. Po Samotářích jsem byl za sukničkáře, ale v žádném případě jsem v té době takový nebyl. Takže po téhle roli budu zase za mamánka a podivína.
Samotáři vás výrazně zviditelnili. Co to udělalo s vaší hereckou kariérou?
Můj dospělý herecký příběh začal víceméně filmem Kanárek, kde jsem měl docela velkou roli. Hrával jsem od dětství, malé role, byl jsem herec vlastně od mimina. Režisér Jiří Krejčík potřeboval rekvizitu do dokumentu o šťastné rodině, tak mě použili. Herectví mi bylo dané už jen proto, že jsem z fotograficko-kameramanské rodiny. Možná kdyby nebyli Samotáři, byla by nějaká jiná výraznější role. Můj herecký rejstřík se však zúžil na představu, že se hodím jen na tyhle hajzlíky. Hned po Samotářích jsem například hrál ve slovenském filmu O dvě slabiky pozadu studenta sinologie a zarytého buddhistu. Film ale zůstal málo známý. V Čechách skoro vůbec. Hrál jsem v řadě zahraničních filmů, ale spíše menší role a roličky.
Nemáte někdy pocit, že po vás lidé pořád chtějí zahrát tu jednu známou písničku?
Už to trochu unavuje, je to přece jen už šestadvacet let. Ale paradoxně mi to dnes vadí méně než těsně po premiéře. Dodnes jsou pro mě Samotáři nálepkou a každý se mě na ně ptá.
O čem byste si tedy chtěl povídat místo Samotářů?
Třeba o ekonomice, o vesmíru, o vědomí versus nevědomí nebo o rozdílech mezi duchovnem a spiritualitou. Taky o alternativě. Vždycky jsem byl alternativní člověk, který měl problém s mainstreamem. Můj první job byl v půjčovně hudebních nosičů v Datartu, kde jsem byl odborník na grungeovou scénu. Předtím jsem s kamarádem cestoval po Americe, kde jsem viděl tehdy ještě ne tak slavnou Nirvanu. Po návratu jsem chvíli působil jako DJ v Rádiu 1. Byl jsem pankáč a skejťák. Do dneška jezdím na trekových bruslích a skejtu a vedu k tomu i svého syna. I když on teď zrovna chce jít na fotbal, samozřejmě. Zrovna dneska si vydobyl, že půjdeme na nějaký veřejný trénink Dukly. Jestli mně ho tam vezmou, tak doma budem úplně v háji, protože bude každý víkend na zápase a my rodiče budeme mít po legraci.
Co je dnes pro vás alternativní?
Dneska už pro mě není alternativní asi nic. Jen tu hudbu si vybírám jinou než tu populární. Teď, když už mám dítě, alternativně moc nežiju. Takže spíš jsou to nějaká setkání s alternativními lidmi u ohně a u kvalitní alternativní hudby. Ale když vidím cyklisty, kterým doma říkáme MAMIL – middle-aged man in lycra –, tak vím, že tohle teda nikdy nedám. Klidně budu jezdit na kole, ale ne takhle vymóděný.
Kdy jste naposledy zažil něco, co je mimo mainstream?
Pro mě to je asi pořád to stejné, když si i teď ve svých třiapadesáti vezmu kolečkové brusle a jedu nějaký street. Teď je nová generace bruslařů, kteří znají nové trasy v Praze. Jedeme noční street s nějakými mlaďochy a oni mi ukážou novou šílenou cestu. Jsem úplně u vytržení, protože jsem nevěděl, že se tou cestou dá jet.
Stejně se vrátím k Samotářům. Proč jste po jejich premiéře odjel do Španělska?
Ten humbuk kolem toho mi tady nedělal dobře. Všechny ty premiéry, objíždění měst, povídání si s novináři. Asi jsem v té době na to nebyl zralý. Zvládal jsem dělat marketing jiným, ale sobě samému mi to nešlo. Možná i proto, že jsem sice hrál odmalička, ale herectví jsem nestudoval, takže jsem neměl tendenci či nutnost se kvůli jednomu filmu rychlokvašně proslavit. Prostě jsem s tím neuměl pracovat. Je to, jako když puberťák místo toho, aby holce dal pusu, hodí ji do kašny. To není můj případ, ale mám kamaráda, který tohle udělal a dodnes nechápe, proč svůj hluboký cit projevil tímto způsobem – bylo mu v té době asi čtrnáct.
Dnes byste se rozhodl stejně?
Dnes bych se asi rozhodl jinak. Jsem člověk, který má pocit, že když dělá jednu věc dlouho, zakrňuje ve všem ostatním. Mně ale tehdy všechno vesměs šlo, bylo to tak jednoduché, bral jsem to jako samozřejmost.
Takže vy jste si úspěchu tehdy vůbec nevážil?
Ne, spíš jsem si myslel, že to tak bude vždycky. Ale nebylo, minimálně ne v tomhle oboru. A zabýval jsem se jinými věcmi, které mě začaly bavit. Třeba jsem si myslel, že budu super režisér reklam. I když jsem třeba točil pro MTV, tak až tam jsem zjistil, že prosadit se v jakémkoliv oboru je těžké, když se mi do té doby v herectví dařilo tak nějak samo. S nějakou tou svou formou ADHD jsem byl krapet nesoustředěný. Pokaždé, když mě začalo bavit něco jiného, věnoval jsem se tomu naplno. Hlavně když to bylo nové. Když máte rozjetých více projektů a jeden se nedaří, daří se na jiném. Možná v tom byla i určitá zbabělost jít do jednoho neznámého tunelu, u kterého nevím, jak je dlouhý a jestli je na jeho konci vůbec nějaké to světlo.
Co jste ve Španělsku vlastně dělal?
Prodával jsem tam hlavně nemovitosti. Byl to byznys, který jsem dělal průběžně a ještě před Samotáři. Nebyl to pro mě útěk v tom smyslu, že bych si řekl: teď si najdu práci někde jinde. Spíš jsem využil možnosti zmizet.
Díváte se ještě vůbec na Samotáře?
Zrovna teď mě lákají do pražského kina Aero, kde se budou Samotáři pouštět expatům s anglickými titulky a jestli bych byl tak laskav a něco k tomu řekl. Kdysi jsme byli se Samotáři a s filmem Musíme si pomáhat v New Yorku na festivalu a Američané a další cizinci měli na režiséry, pana Ondříčka a Hřebejka, úplně jiné otázky než my Češi u nás doma. Zajímaly je hluboké pohnutky a psychologie postav a proč měl třeba ten Robert voyeuristický přístup k životu. Díky tomu jsem se na tu naši generaci a na Českou republiku podíval jiným pohledem.
A pořád vás ten film baví?
Jo, protože je v tom určitá nadčasovost, kterou přičítám autorům scénáře Petrovi Zelenkovi a Olze Dabrowské. Podařilo se jim vychytat různé vztahové situace a výstižně popsat archetypální postavy. Ať je jich sedm, nebo kolik, je to vlastně taková šachovnice postav v jednom člověku. Někdy jsme byli tím, kdo je beznadějně zamilovaný, bezmocný a nemá situaci pod kontrolou. V každém z nás se tyhle polohy během života střídají, a proto ten film pořád drží. Lidi se na něj rádi podívají i po pěti, deseti nebo šestadvaceti letech a ztotožní se třeba s jinou postavou.
Po Samotářích jste si asi představoval, že budete slavný herec, nebo ne?
Spíš jsem si představoval, že k tomu není potřeba aktivně pracovat na svém PR. Myslel jsem si, že nabídky přijdou nějak samy, protože kvalita mé práce je dostatečná. Dneska už vím, že to tak úplně nefunguje. Žijeme v hypersociální a hyperinformační době. Člověk musí sám sebe promovat. Ale v té době existovaly profesní filmové tištěné časopisy a mě se tenkrát zeptali, jestli bych třeba nechtěl dělat nějaké rozhovory. Už tenkrát mi Labina Mitevska, která hrála Vesnu a měla daleko větší zkušenosti s filmovým světem, říkala: „Miki, musíš jít do všeho, taky jsem si tím prošla.“ Měl jsem ale nějaký ten ADHD blok a nebyl jsem připravený mluvit třeba s bulvárem. Dneska bych k tomu přistupoval asi chytřeji.
Takže ostatní herci víc zapracovali na svém PR?
Oni už byli dávno napřed přede mnou a zažili si to. Dneska bych řekl: „Když si chcete povídat, tak vám nějaký ten čas věnuju.“ Vím, že z toho často budou bláboly, protože jediná pravda, která v bulváru kdy vyjde, je váš věk v závorce. Ale mně tehdy přišlo tohle trápení celebrit nepotřebné, protože jsem měl dobré joby a byl jsem rozlítaný po světě.
Co všechno jste tehdy po světě dělal?
Pendloval jsem mezi Gibraltarem, Kanárskými ostrovy a několika místy na jihu Španělska, kde jsem pracoval jako delegát, překladatel a relativně rychle pak manažer různých projektů.
Vy jste ale po Samotářích nabídku hrát v seriálu dostal. Co to bylo a proč jste ji odmítl?
Byla to role v nekonečném seriálu Velmi křehké vztahy. Já jsem ale tenhle druh televizní tvorby neuznával a nechtěl v něm hrát. Nemyslím tím jen obsah, ale paradoxně mi vadila hlavně forma. Můj otec i matka byli filmoví kameramani, takže jsem rozuměl jak filmové, tak televizní technice, která vše snímala ošklivě jak televizní noviny. Dneska je to něco jiného. Tenkrát sledovali všichni všechno a role v seriálu byla docela důležitý a ne úplně přehlédnutelný pojem. Takový závazek byl trochu jak tetování. A to je mi už stokrát milejší ohrané stigma z kultovního filmu Samotáři, protože to má v sobě určitý punc kvality.
Nebylo vám později líto, že jste se do seriálů nepustil?
Ne. V danou chvíli mi to vůbec nebylo líto. Minimálně v té době jsem měl ten luxus, že jsem byl maximálně svobodný člověk, bezdětný. Chtěl jsem toho v životě moc. Věděl jsem, že se uživím jinak, a bavilo mě to. Život ve Španělsku je pro mě dodneška srdcovka. Říkal jsem si: „Vždyť já vůbec nevím, jestli budu žít tady, nebo tam.“ Půl roku jsem žil tam, poté tady, pak zas zpět. Měsíční nájem mého městského bytu byl v té době 250 korun. To zas tak těžká a pevná kotva nebyla. Ale i tak bych to dneska zřejmě udělal tak, abych mohl víc hrát. Postupem času jsem totiž zjistil, že mě to nejvíc naplňuje.
Jak se dá podle vás v Česku herectvím uživit?
Kdybych tehdy bral všechno, určitě bych se herectvím dobře uživil. Ale já bych to určitě nebyl schopný dělat, protože bych prostě nehrál ve všem. Přestože mi moje partnerka říká „Hele, ber, co je ti nabízeno, nenaštvi si hereckého bůžka“, u některých věcí se prostě zaseknu. A je to zase asi nějaké to ADHD – když vás něco aspoň trošku nebaví, nejste schopní to dělat. Máma má už léta hereckou agenturu a vím, že je tady minimálně deset tisíc herců. Spousta z nich je úplně skvělá. Hrají v brněnském, zlínském nebo třeba libereckém divadle. Když se tím člověk zabývá a chodí na představení, což moje máma dělá celý život, vidí, kolik jich je. A tihle lidé se tím možná nějak uživí, ale nejsem si tím úplně jistý jak a kde.
Poslední dobou jste před kamerou častěji.
Vypadá to, že jsem nehrál, ale hrál jsem každý rok něco. A vždycky, když jsem seděl v karavanu, říkal jsem si: „Tohle je ‚můj‘ čas.“ Z nějakého záhadného důvodu mi ani nezvoní telefon, mám klid a mír. Herecká role samozřejmě není jen o dnech na place. Ale ten den na place jsem vždy naplněný takovým zvláštním štěstím. Najednou nemám odpovědnost za celé to šílené natáčení, kterou mám, když něco produkuji nebo režíruji ve své videoprodukci. Při hraní přijdete na plac a jediná odpovědnost je umět text a zahrát to nejlépe, jak dovedete.
Kromě Španělska jste v dětství s rodiči strávil tři roky na Kubě. Vracíte se tam někdy?
Zatím jsem nenašel odvahu, protože je to tam těžká deprese. Tehdy mi bylo mezi deseti a třinácti lety a byl to jiný svět. Státy RVHP to tam sponzorovaly jako zoologickou zahradu. Mléko, chleba a různé další věci dostal každý občan na příděl, takže lidé měli základ přežití uměle dovezený. A pak už se jen tančilo a zpívalo. Byl to skvělý ráj na zemi, bylo to dokonalé, jak v Safari ve Dvoře Králové nad Labem. Ale dneska je to tam v takovém srabu, že si nechci kazit iluzi, kterou jsem jako dítě měl. Do Španělska ale jezdím, co to jde, a je to jedno z mála míst, kde bych mohl z fleku žít.
Vaše rodina tehdy měla šanci emigrovat. Proč se to nestalo?
Mému otci tehdy jako kameramanovi nabídli, že může točit na Kubě. V té době musel kameraman umět založit do kamery kinofilm a následně jej správně naexponovat, což se dalo tenkrát naučit jen na FAMU. Na Kubu tedy museli poslat někoho, kdo to uměl. A musel tam jet s celou rodinou, těžko by tam byl pět let sám. Kdyby tam poslali svobodného, bylo by asi pravděpodobnější, že by zůstal na mezipřistání v Montrealu, kde měl šanci emigrovat. A táta chtěl emigrovat pokaždé. Máma ale utéct nechtěla, nedovedla si představit, že by už nikdy neviděla svou mámu, sestru… prostě svou slovenskou rodinu, přátele. Tátu to vždycky mrzelo a těžce nesl rozhodnutí zůstat. Asi až do chvíle, než začal s druhou rodinou žít v našem současném kapitalismu.
Po revoluci jste záhy zkoušel podnikat, co vás k tomu přivedlo?
Asi jsem to vždycky viděl u mámy, která byla velmi podnikavá a hned po revoluci si založila castingovou společnost. V devadesátkách jsme si mysleli, že jde všechno. A ono to teoreticky i prakticky šlo, ale já konkrétně byl ještě dost mladej. V devatenácti jsem zakládal realitní kancelář v Praze. Hledali jsme nebytové prostory a pronajímali je. Dělali jsme byznys v telefonní budce na Vinohradech nad Grébovkou. Musel jsem tam počkat, až můj tehdejší soused Francouz, Artemio Benki, který později založil velkou produkci Sirena Film, s baťůžkem na zádech dotelefonuje nějaký svůj byznys.
A byznys s realitami vám šel?
Šlo to chvíli, ale byli jsme příliš mladí, takže mě to nakonec přestalo bavit. Bankéři a právníci se s dlouhovlasými teenagery, co jezdí na skejtu, nechtěli kamarádit, honili malou a velkou privatizaci. Kolem roku 1995 jsme s jedním americkým hercem a choreografem založili firmu na organizování módních přehlídek a kulturních eventů. Jo jo, modelky a chlebíčky. Prostě bláznivé devadesátky. Byla to náhoda – on byl taky herec a měl zkušenosti s velkými show a eventy, které se u nás tehdy příliš nedělaly. A ten Američan to uměl a chtěl dělat. Nějakou dobu nám to šlo dobře, ale pak mě to zase přestalo bavit.
Čím vším jste se vlastně živil?
Po roce 2000 jsem působil jako kreativní konceptualista pro promotérskou firmu organizující hudebně-taneční eventy a festivaly. Do toho jsem začal natáčet a režírovat videoklipy a hudební dokumenty. Paralelně jsem hrál ve filmech a nakonec jsem přes internetovou galerii s designem a uměním založil firmu na tvorbu virtuální a rozšířené reality, se kterou jsme stihli udělat pěkné vzdělávací a umělecké projekty, z nichž výstava Czech Innovation Expo procestovala velký kus světa. A byli jsme s ní nominováni na cenu Czech Grand Desing. Jeden čas jsem taky pro změnu s jedním bláznivým Angličanem provozoval loď Kamýk v centru Prahy na Vltavě a to byly legendární časy kulturních večírků a flámů. Dnes na tom místě stojí Bukanýr.
Čemu se dnes věnuje vaše firma?
Je to menší firma na tvorbu audiovizuálních videí v reklamě. Kromě klasické videotvorby děláme virtuální, rozšířenou a mixovanou realitu, různé mobilní aplikace nebo geolokační věci. Před covidem jsme zaměstnávali designéry a programátory. Teď najímám lidi na projekt. Po covidu už nechci každý měsíc platit zaměstnance, protože to je v té dnešní rychle se měnící době blázinec. Virtuální realita byla před pár lety hit. Teď se veškeré investice přesouvají do AI. A tak to trošku stagnuje, takže se nyní věnuju zase více výrobě videí. Jak říkám, když někde něco stagnuje, mám nabito jinde. Sám pro sebe jsem si osvojil pojmenování neofil. Neofil je člověk, který musí být vždycky jaksi pionýrsky u všeho nového. A když už to nové není, nechce se mu do toho tolik šlapat, jsou to pro něj včerejší noviny.
A máte to stejně třeba i s Bitcoinem, o kterém rád mluvíte?
Ne. I když Bitcoin a blockchainovou technologii čím dál více pohlcují velké finanční instituce, tak je pořád v relativně „early stage of adoption“, takže je to zase něco, co mě zaujalo v roce 2012 a pořádně chytlo v roce 2018. Baví mě ta problematika, protože je spojená s fenoménem svobody, a to nejen té finanční. Když jsem se o Bitcoin začal zajímat, nebyl jsem tak prozíravý a podnikavý, abych to risknul a nakoupil ho v době, kdy stál nula nula nic. Kdybych mohl cestovat časem, pořídil bych si ho ve velkém, samozřejmě.
Co by vám finanční svoboda přinesla?
Kdybych byl takzvaně za vodou, tak bych dnes jen klasicky diverzifikoval své portfolio a udržoval ho v bobtnajícím módu, to je jasné. Udržovat majetek je taky full-time job. Věnoval bych se filantropii a smysluplným projektům, co mě naplňují, mají ducha a smysl.
Takže vás pořád nejvíc láká to, co ještě neznáte?
Mám mysl otevřenou, třeba teď přemýšlím o podcastech. Vím, že podcastů je už hodně, ale tohle by mi zrovna šlo jak za kamerou, tak před ní. Jeden takový, myslím dost dobrý alespoň po formální stránce, jsme vyráběli pro Knihovnu Václava Havla. Projekt bych chtěl víc postavit na své osobě, protože v dnešní době je důležitá autenticita. V každém případě, když chceš boha rozesmát, řekni mu své plány. Takže uvidíme.
Mikuláš Křen (53)
Český herec, režisér a podnikatel. Před kamerou se poprvé objevil už jako tříletý ve filmu Jak se točí Rozmarýny (1977), výrazně na sebe ale upozornil až rolí narkomana v dramatu Kanárek.
Veřejnost si ho nejvíc spojuje s postavou Roberta ze Samotářů. Po nich se z hereckého světa stáhl a odjel do Španělska prodávat reality.
V dětství strávil s rodiči tři roky na Kubě. Vystudoval Gymnázium Na Pražačce v Praze a následně v porevoluční euforii cestoval po Španělsku a USA, kde se zdokonaloval v cizích jazycích. Se studiem na vysoké škole počkal až do pozdějšího věku, kdy vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Anglo-americké vysoké škole.
Kromě herectví pracuje jako moderátor, režisér videoklipů a reklam či příležitostný DJ. Založil firmu na virtuální a rozšířenou realitu a zajímají ho alternativní finanční a jiné technologie.
Zahrál si například ve filmu Hitler: Vzestup zla, O dvě slabiky pozadu, Burácení nebo v životopisném filmu Havel.
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