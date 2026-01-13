Přeskočit na obsah
Benative
13. 1.
Film

Kultovní česká komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntág se vrací do kin

Petra Smítalová

Příběh svérázného venkovského samotáře Bohuše, jehož poklidný život se po nečekaném dědictví obrátí naruby, patří už přes 30 let k tomu nejcitovanějšímu, co česká kinematografie nabídla. Hlášky z filmu dávno zlidověly a samotné Dědictví se stalo fenoménem, který spojuje generace diváků. Vzpomínáte? „Tak, a teď si vás kúpim, všecky.“

Bolek Polívka jako Bohuš a Miroslav Donutil jako právník Ulrich ve snímku Dědictví aneb Kurvahošigutntág.
Bolek Polívka jako Bohuš a Miroslav Donutil jako právník Ulrich ve snímku Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Foto: Bioscop
Svérázný venkovský samotář Bohuš (Bolek Polívka) tráví dny v rozpadající se chalupě, prací v lese a nekonečnými seancemi se slivovicí po boku svých kumpánů. Život plyne v pohodovém tempu bez velkých ambicí – až do chvíle, kdy se na scéně objeví elegantní advokát Ulrich (Miroslav Donutil) a Bohušovi s kamennou tváří oznámí, že se stal se dědicem obrovského majetku. Od této chvíle už nic nebude jako dřív.

Film se natáčel v obci Olšany v okrese Vyškov a známé záběry s Karlem Gottem vznikly v ulici Česká v Brně. V moravské metropoli se točila i slavná scéna, kdy Bohuš coby host „vyhazuje vrchního“ z restaurace hotelu Slavia. V nočním klubu, což byl Strip Bar Lady Marion v Brně - Králově Poli, se natáčelo bez komparsu, takže místní personál hrál sám sebe.

Přestože první ohlasy na film v 90. letech nebyly příliš pozitivní (psalo se dokonce o tom, že kromě buranských klauniád Bolek Polívka nemá ve filmu co hrát), později ho kritici vzali na milost a přiznali, že snímek má svoji kvalitu. Dnes je v Česko-Slovenské filmové (ČSFD) databázi hodnocen úctyhodnými 81 procenty.

Obnovená premiéra proběhne 22. ledna 2026 a nabídne ideální příležitost vidět legendární komedii znovu – nebo poprvé – na velkém plátně ve vybraných kinech. Podívejte se na trailer a připomeňte si, proč Dědictví v režii Věry Chytilové zůstává jedním z pilířů české filmové klasiky. Snímek z roku 1992 distribuuje společnost Bioscop.

