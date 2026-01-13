Kultovní česká komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntág se vrací do kin

Příběh svérázného venkovského samotáře Bohuše, jehož poklidný život se po nečekaném dědictví obrátí naruby, patří už přes 30 let k tomu nejcitovanějšímu, co česká kinematografie nabídla. Hlášky z filmu dávno zlidověly a samotné Dědictví se stalo fenoménem, který spojuje generace diváků. Vzpomínáte? „Tak, a teď si vás kúpim, všecky.“
Svérázný venkovský samotář Bohuš (Bolek Polívka) tráví dny v rozpadající se chalupě, prací v lese a nekonečnými seancemi se slivovicí po boku svých kumpánů. Život plyne v pohodovém tempu bez velkých ambicí – až do chvíle, kdy se na scéně objeví elegantní advokát Ulrich (Miroslav Donutil) a Bohušovi s kamennou tváří oznámí, že se stal se dědicem obrovského majetku. Od této chvíle už nic nebude jako dřív.
Film se natáčel v obci Olšany v okrese Vyškov a známé záběry s Karlem Gottem vznikly v ulici Česká v Brně. V moravské metropoli se točila i slavná scéna, kdy Bohuš coby host „vyhazuje vrchního“ z restaurace hotelu Slavia. V nočním klubu, což byl Strip Bar Lady Marion v Brně - Králově Poli, se natáčelo bez komparsu, takže místní personál hrál sám sebe.
Přestože první ohlasy na film v 90. letech nebyly příliš pozitivní (psalo se dokonce o tom, že kromě buranských klauniád Bolek Polívka nemá ve filmu co hrát), později ho kritici vzali na milost a přiznali, že snímek má svoji kvalitu. Dnes je v Česko-Slovenské filmové (ČSFD) databázi hodnocen úctyhodnými 81 procenty.
Obnovená premiéra proběhne 22. ledna 2026 a nabídne ideální příležitost vidět legendární komedii znovu – nebo poprvé – na velkém plátně ve vybraných kinech. Podívejte se na trailer a připomeňte si, proč Dědictví v režii Věry Chytilové zůstává jedním z pilířů české filmové klasiky. Snímek z roku 1992 distribuuje společnost Bioscop.
