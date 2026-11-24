Francouzská série Carême získala v pondělí večer (v noci na dnešek SEČ) v New Yorku Mezinárodní cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál. Stejné ocenění v kategorii komediálních seriálů si odnesla argentinská Sousedská patrola, informoval portál Deadline.
Francouzský seriál Carême sleduje ambiciózního mladého kuchaře, který se v Napoleonově Francii dostává do nebezpečné špionážní hry, aby zachránil svého otce a získal slávu jako šéfkuchař. Tvůrci v něm kombinují historické drama, politický thriller a kulinářské téma.
Argentinský komediální seriál Sousedská patrola (v originále División Palermo, mezinárodně Community Squad) vypráví o skupině sousedů, kteří se pokoušejí řešit problémy ve své čtvrti vlastními silami. S humornou nadsázkou zkoumá, jak se dobrovolná občanská hlídka proměňuje v chaotickou a absurdní organizaci bojující proti prapodivným zločincům.
O ceny v 16 kategoriích se letos ucházelo 64 nominací z 22 zemí. Nejúspěšnější zemí se stala Británie, která uspěla devětkrát. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Brit Bobby Schofield za roli v dramatu Unforgivable (Neodpustitelný), nejlepší herečkou se za výkon v seriálu Holy Sh!t stala Belgičanka Mona Mina Leonová.
Mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards) uděluje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace sídlící v New Yorku. Ocenění jsou určena televizním dílům neamerické produkce. Akademie dává sošky za nejlepší herecké výkony, nejlepší komedii, drama, minisérii, dokument či telenovelu.
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