Křišťálový glóbus získalo drama o posedlosti a queer touze Padlé ovoce

Křišťálový glóbus na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce, za kterým stojí debutující režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe). Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie.
Snímek popisuje realitu současného Myanmaru, kde hlavní hrdinky nepřestávají snít o nalezení intimity a úniku. Ukazuje, jak přežívají ženské touhy v zemi, kde blízkost i láska mezi ženami zůstávají společensky nepřijatelné.
Velká cena hlavní soutěže je spojená s odměnou 25 000 dolarů (asi 600 000 korun) a patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu. Do českých kin snímek zamíří 23. července.
"Není snadné přežít své vlastní jubileum. Myslím, že to byl povedený festival. Kterému festivalu s podařilo rozplakat Dustina Hoffmana?" uvedl v úvodním slově moderátor včera Marek Eben. Někteří filmaři využili přebírání cen k vyjádření obav ze současného politického vývoje ve střední Evropě i ve světě.
V hlavní soutěži porota posuzovala 12 snímků. Cenu za režii udělila Madsi Mengelovi za režii dánského filmu Nečekaný host, který podle poroty divákům "umožnil usednout ke stolu s geniálním hereckým ansámblem, vedeným s mimořádnou inteligencí a vytříbeným smyslem pro emoční zpracování". Snímek Nečekaný host obdržel i Zvláštní cenu poroty spojenou s odměnou 15 000 dolarů (asi 360 000 korun), která patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu.
Výkon herečky Anny Schinzové v roli matky dohnané zoufalstvím až ke krajním řešením ve švýcarském filmu Šťastná rodina jí vynesl Cenu za ženský herecký výkon. Cenu za mužský herecký výkon získal Ghasan Saad za roli zasloužilého vesnického instalatéra, který každou životní překážku přijímá s překvapivou vřelostí a svérázným humorem ve filmu Potrubí.
Diváckou cenu deníku Právo získal časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové režisérky Heleny Třeštíkové. V soutěži Proxima si Velkou cenu a finanční odměnu 15 000 dolarů odnesli tvůrci filmu Milovník, ne bojovník. Finanční odměna patří rovným dílem slovenské režisérce Martině Buchelové a producentkám filmu.
Zvláštní cenu poroty soutěže Proxima a 10.000 dolarů získal snímek Spalovna, v němž japonský režisér Šuntaró Učida zachycuje perspektivu neobyčejné mladé dívky, která téměř nemluví, ale nic jí neunikne.
Cenu za režii poroty soutěže Proxima si odnesl Efthimis Kosemund-Sanidis za snímek Člověk skoro celý. Zvláštní uznání poroty soutěže Proxima získal česko-slovenský snímek 33 kroků režisérů Anny a Šimona Domčekových, který vychází z konkrétního nepotrestaného rasistického brutálního útoku.
Vedle hlavní soutěže je Proxima druhou festivalovou soutěžní sekcí. Je prostorem pro filmaře čekající na objevení i pro renomované autory hledající nové definice své tvorby.
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary za mimořádný přínos obdržela slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová a americký herec Jeffrey Wright.
V průběhu festivalu obdrželi Křišťálový glóbus za celoživotní přínos světové kinematografii herec Dustin Hoffman a kameraman Robert Richardson. Cenu prezidenta festivalu letos dostali američtí herci Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg.
V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení festival nabídl 37 filmů, z toho 15 debutů. Příští ročník karlovarského festivalu se uskuteční od 2. do 10. července.
Začlo to smíchem, pak obě Češky rozplakaly Wimbledon. Slzely i Navrátilová s Kvitovou
Ryze české finále Wimbledonu splnilo očekávání. Po kvalitativně i dramaturgicky fantastickém utkání, ve kterém Linda Nosková nakonec po setech 6:2, 5:7, 6:3 udolala kamarádku Karolínu Muchovou, okouzlily publikum na londýnském Centru Courtu i projevy obou tenistek během ceremoniálu. Všechno přitom začalo smíchem.
"Doufala jsem, že se sem vrátím." Binocheová ve Varech převzala Křišťálový glóbus
Francouzská herečka Juliette Binocheová na karlovarském festivalu z rukou jeho ředitelů Kryštofa Muchy a Karla Ocha převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
"Jiří Bartoška mi tady chybí." Herec Jeffrey Wright získal Cenu prezidenta festivalu
Americký herec Jeffrey Wright obdržel v sobotu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let. Do titulní role byl původně zvažovaný Chris Rock, ten o ni ale neměl zájem, protože tehdy netušil, kdo byl Basquiat. Wright, pro něhož to byla první velká filmová příležitost, tento snímek osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary.
Z historického zápasu udělaly Češky parádní drama. Bitvu o Wimbledon vyhrála Nosková
Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za dvě hodiny a 27 minut. Uspěla i přes pět nevyužitých mečbolů ve druhé sadě.
Herečka a diplomatka Magda Vášáryová obdržela Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary
Magda Vášáryová v sobotu na slavnostním zakončení karlovarského festivalu za velkého aplausu diváků obdržela Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Vášáryová, která v něm ztvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v městském divadle.