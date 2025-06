Křišťálový glóbus ve Varech převezme herec Peter Sarsgaard a Dakota Johnsonová

Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dostane americký herec Peter Sarsgaard a také herečka Dakota Johnsonová, která zároveň uvede své dva nové filmy. Sarsgaard ji převezme na slavnostním zahájení 4. července, Johnsonová o dva dny později ve Velkém sále Thermalu.

Herec Sarsgaard cenu přidá k řadě svých dalších filmových ocenění. Například role ve filmu Michela Franca Paměť, který mohli diváci vidět také loni na karlovarském festivalu, mu vynesla Volpiho pohár za nejlepší mužský herecký výkon na filmovém festivalu v Benátkách. K jeho poctě uvede letos festival snímek Jak nezískat Pulitzera.

Sarsgaard patří k hercům, které zdobí schopnost proniknout za často komplikovanou fasádu postav, které ztvárňují. To prokázal naposledy ve filmu Mnichov 1972 režiséra Tima Fehlbauma, který byl nominován na Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší filmové drama. Snímek, na jehož produkci se podílel i Sean Penn, popisuje události během olympijských her v Mnichově, kdy je americký štáb sportovního vysílání nucen pokrývat krizi vyvolanou únosem izraelských sportovců.

Sarsgaard - hvězda filmu i divadla

V seriálu Nedostatek důkazů v produkci Apple TV+ inspirovaném stejnojmenným románem Scotta Turowa vytvořil roli Tommyho Molta. Seriál, pod nímž je autorsky podepsán renomovaný David E. Kelley, vypráví o děsivé vraždě, která rozvrátí chicagskou prokuraturu, když je ze zločinu podezřelý jeden z jejích členů.

Nedávno Sarsgaard dotočil film The Bride, jehož uvedení do kin se očekává koncem roku. Film, který režíruje jeho manželka Maggie Gyllenhaalová, se odehrává v Chicagu 30. let minulého století a je variací na klasický příběh o Frankensteinovi. Peter hraje po boku Christiana Balea a Jessie Buckleyové.

S manželkou spolupracovali i v roce 2021 při práci na filmu Temná dcera, který získal cenu Gotham Award. Gyllenhaalová ho režírovala a je i autorkou scénáře na motivy stejnojmenného románu Eleny Ferrante. Ve stejném roce si Sarsgaard zahrál v minisérii Absťák (Dopesick), volně založené na bestselleru Beth Macyové. Seriál byl nominován na sedm cen Emmy, včetně ceny za nejlepší limitovaný nebo antologický seriál, a vynesl Sarsgaardovi nominaci na cenu Emmy za nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Herecká kariéra Petera Sarsgaarda započala menšími příležitostmi v polovině 90. let. Nominaci na Zlatý globus mu vynesla úloha v dramatu ze zákulisí americké politické žurnalistiky Jak nezískat Pulitzera. Má také dvě nominace na cenu Independent Spirit Award - za tento snímek a za roli v biografickém filmu Kinsey scenáristy a režiséra Billa Condona.

Bohatou filmovou kariéru doplňuje Sarsgaard také o divadelní působení. V roce 1995 debutoval v mimobroadwayské inscenaci hry Hortona Foota Laura Dennis. V roce 2008 se poprvé představil na Broadwayi jako Trigorin ve hře Antona Pavloviče Čechova Racek po boku Kristin Scott Thomasové a Carey Mulliganové. Tímto představením začalo jeho kritikou oceňované účinkování v Čechovových dramatech na různých scénách. Následovala inscenace Strýčka Váni a představení Tři sestry.

Dakota Johnsonová uvede své dvě nové komedie

Americká herečka Dakota Johnsonová je pokračovatelkou několikagenerační herecké tradice své rodiny, kterou představuje babička Tippy Hedrenová i oba Dakotini rodiče, oceňovaní hollywoodští herci Melanie Griffithová a Don Johnson. Celosvětovou popularitu jí přinesly filmové adaptace románové trilogie E. L. Jamesové Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů svobody.

Na festivalu konaném od 4. do 12. července Johnsonová představí romantickou komedii plnou provokativního chaosu Splitsville, na níž se rovněž podílela jako producentka pod hlavičkou své společnosti TeaTime Pictures, a komedii Dokonalá shoda rozehrávající poněkud toxické vztahy milostného trojúhelníku pod vedením jedné z nejuznávanějších současných režisérek Celine Songové, v níž jsou jejími hereckými partnery Pedro Pascal a Chris Evans.

Filmový debut zvládla Dakota Johnsonová již jako desetiletá ve filmu Léto v Alabamě. Po absolvování studií se začala věnovat profesionální herecké kariéře a prorazila i ve světě modelingu. V roce 2010 vytvořila jednu z rolí v dramatu Davida Finchera Sociální síť a získala společně s hereckým ansámblem cenu Hollywood Film Award pro nejlepší obsazení roku a cenu Phoenix Film Critics Society; v roce 2011 pak také ocenění na festivalu v Palm Springs.

V roce 2015 hrála v hvězdně obsazeném životopisném krimidramatu režiséra Scotta Coopera Black Mass: Špinavá hra a v následujícím roce byla nominována na cenu BAFTA v kategorii Rising Star Award. Za roli v remaku známého filmu Daria Argenta Suspiria získala Cenu Roberta Altmana v rámci Film Independent Spirit Awards. Hlavní úlohu vytvořila v hudebním dramatu Kalifornský sen, pod režijním vedením Maggie Gyllenhaalové si zahrála v dramatu na motivy románu Eleny Ferrante Temná dcera, který získal tři nominace na Oscara.

Hlavní roli ztvárnila také v další filmové adaptaci, tentokrát podle milostného románu Jane Austenové Pýcha a přemlouvání. V roce 2019 založila se svým produkčním partnerem Ro Donnellym společnost TeaTime Pictures. Společně produkovali komedie Cha Cha Real Smooth a Jsem v pořádku? a také drama Tatík, které je postaveno na emotivním a soustředěném dialogu dvou náhodně spojených lidí, v němž se Johnsonová potkává se Seanem Pennem. Jako režisérka je pak podepsána pod videoklipem ke skladbě kapely Coldplay Cry Cry Cry a krátkým filmem Loser Baby.