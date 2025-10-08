„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká slavný vyšetřovatel Jiří Markovič

"Neexistujou dvě stejný vraždy," říká v dokumentu sám Markovič a nechává nahlédnout do know-how svých vyšetřovacích metod. Série přibližuje nejen jednotlivé případy, na kterých pracoval (včetně těch nejznámějších), ale také Markovičovu výjimečnou osobnost, a to prostřednictvím vzpomínek jeho rodiny a kolegů.
Tvůrci dokumentu, kteří stojí také za úspěšným hraným seriálem Metoda Markovič, představují unikátní archivy: autentické vyšetřovací spisy, dosud nezveřejněné videozáznamy, fotografie a další dokumenty, které poskytují doslova exkluzivní pohled na práci proslulého detektiva a prostředí pražské mordparty. V rámci série se o Markovičových případech vyjadřují nejen jeho nejbližší spolupracovníci a příbuzní, ale také historikové, soudci či psychiatři, kteří byli účastníky daných procesů a sledovali Markovičovy metody přímo "v akci".
Jak rozmluvit Hojera nebo Straku
Kreativní producent Tomáš Hruška k dokusérii uvádí: "Diváci budou moci opět nahlédnout do života a kariéry legendárního kriminalisty, jehož metody zásadně ovlivnily vyšetřování zločinů v Československu. Tentokrát ale velmi zevrubně a z jiného úhlu. Jeho cestami je provedou ti nejpovolanější - kolegové i rodina. Ale také historikové, soudci, psychiatři a další osobnosti, které byli součástí jeho případů."
První epizoda sleduje Markovičovu cestu od začátků na obvodním oddělení až po jeho práci v elitní pražské mordpartě, kde se věnoval vyšetřování složitých případů, mimo jiné sériovým vrahům Ladislavu Hojerovi a Jiřímu Strakovi. Jeho vyšetřovací metoda byla založena na blízkém, někdy až neobvykle osobním kontaktu s podezřelými, což často vedlo k průlomům ve vyšetřování. Sám Markovič o své metodě říkal: "Obviněný musí vědět a cítit, že s ním hraju fér. Vyplácí se to." Tento přístup mu umožnil navázat i komplikované vztahy, například při dvouletém vyšetřování Hojera, kdy si tento nebezpečný vrah dokázal i během výslechů položit hlavu na jeho rameno.
Emoce i atmosféra kolem ikonického detektiva
Scenárista Jaroslav Hruška, který spolupracoval i na hrané sérii Metoda Markovič, doplňuje: "Cílem bylo zachytit nejen fakta a průběh vyšetřování, ale i niterné emoce a atmosféru, které kolem této ikonické postavy české kriminální historie panovaly. Divák tak získá komplexní pohled nejen na policejní práci, ale také na lidskou tvář detektiva, který šel často za hranice běžných vyšetřovacích postupů."
Dokumentární série Případy Jiřího Markoviče je nejen poutavou rekonstrukcí policejní práce, ale zároveň i poctou vysoce respektované osobnosti, jejíž životní odkaz inspiruje jak kriminalisty, tak i veřejnost. Celá čtyřdílná série je ke zhlédnutí od 3. října 2025 exkluzivně na Oneplay. Každý pátek vychází nový díl. Později bude dokument dostupný i na obrazovkách TV Nova, která je partnerem projektu.
Začátkem příštího roku by pak na obrazovky měla vstoupit druhá řada úspěšného kriminálního seriálu Metoda Markovič, která se tentokrát zaměří na známý případ sériového vraha Jiřího Straky, tzv. spartakiádního vraha, jenž v roce 1985 na území Prahy napadl a zavraždil několik žen.