Rekordní masáž srdce jako inspirace. Nová krimi o chybně obviněném kardiochirurgovi

Autorky projektu Kateřina a Jitka Bártů si jako odborného poradce přizvaly významného českého kardiochirurga Milana Horna, jehož osmdesátiminutová přímá masáž srdce, kterou zachránil život pobodané ženě v Praze v roce 2022, se stala jedním z motivů jejich příběhu. Seriál, jehož první díl streamovací služba prima+ uvede v pátek 14. listopadu, v pondělí tvůrci představili novinářům.
"Inspirací pro seriál byl skutečný kriminální případ pokusu o vraždu, který se odehrál před Vánocemi 2022 v Praze. Při záchraně napadené ženy lékaři ručně stlačovali její srdce půl druhé hodiny, čímž se postarali o světový rekord. A to by určitě nemělo zůstat bez povšimnutí," uvedla producentka seriálu Kateřina Bártů, která je zároveň se svou sestrou Jitkou Bártů autorkou scénáře.
Představitel hlavní role Vaculík s oběma sestrami v minulosti spolupracoval na sérii Temný Kraj, kde řešil zločiny jako kriminalista Petr Kraj. "Hraju doktora, který se dostane do problémů. Je to sebevědomý člověk, špičkový kardiochirurg, který ve svém oboru něco znamená. Je zvyklý rozhodovat, ale dostane se do situace, kdy se mu naprosto všechno vymkne z rukou. Policie objeví mrtvé lidi a všechny stopy vedou k němu. Jenomže on sám si nic nepamatuje, protože po nehodě ztratil paměť," sdělil Vaculík a dodal, že občas zapomněl text, takže se mu na place smáli, že se do doktora Harta vžil až moc.
V seriálu Noční operatér se dále představí například Ondřej Rychlý jako mladý sebevědomý kriminalista kapitán Ondřej Hlaváček nebo Elizaveta Maximová jako právnička Iva Zlámalová. V dalších rolích se objeví Lenka Vlasáková, Jiří Havelka, Lenka Krobotová, Petr Uhlík, Jan Révai, Dana Morávková nebo Denis Šafařík.
Kriminálky jsou stále v kurzu
Seriály s kriminální zápletkou jsou u českých diváků velmi oblíbené a pro dramaturgy televizí představují určitou sázku na jistotu. Například diváci Primy před časem ocenili osmidílný seriál Pod hladinou z prostředí potápěčů a poříční policie. Úspěch měla i se sérií Temný Kraj, kde zločiny řešil kriminalista Petr Kraj (Vaculík) a jeho pes Egon. Se zájmem se setkal i seriál Polda.
Nova v minulosti mimo jiné divákům nabídla oblíbenou Policii Modrava a pokračování seriálu Specialisté. Boduje také s Kriminálkou Anděl, jejíž první díl měl premiéru v roce 2008. Dalším detektivním seriálem na obrazovkách Novy byl Odznak Vysočina. V kategorii nejlepší televizní seriál nebo minisérie cenu Český lev letos získala šestidílná série platformy Voyo Metoda Markovič: Hojer.
Česká televize po Místech zločinu z Plzně a Ostravy nabídla třináctidílné Místo zločinu České Budějovice. Pro milovníky kriminálního žánru v podzimním programu nabídla pokračování kriminálního seriálu Oktopus.