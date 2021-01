Kráva porodila dítě. Teologický horor HBO vypráví příběh z malebné vesničky

Za 30 stříbrných šekelů Jidáš Iškariotský vydal Ježíše představeným, a když pocítil výčitky, oběsil se na osice. Právě mince, které věrolomný apoštol dostal za svou zradu, tvoří zápletku španělského hororu 30 stříbrných. Osmidílná minisérie, jejíchž prvních šest částí je k vidění na české HBO GO, o víkendu nakročí do finále.

Pětapadesátiletý režisér Álex de la Iglesia, který se specializuje na různé podoby hororů, se svým stálým spolupracovníkem, scenáristou Jorgem Guerricaechevarríaou, situuje temný příběh do malebné španělské historické vesničky Pedraza. Její ospale poklidný život skončí v momentě, kdy při porodu krávy přijde na svět lidské novorozeně.

Šokující událost je přitom jen první z mnoha hrůzostrašných, racionálnímu smýšlení se vzpírajících událostí.

Tajuplné dění se pokoušejí objasnit - někdy ve shodě, jindy sobě navzdory - tři postavy: odvážná mladá veterinářka, dobrácký venkovský starosta, a především nevyzpytatelný kněz s temnou minulostí vězněného exorcisty a pěstmi boxera. Právě on je majitelem jedné z 30 stříbrných mincí, jejichž nalezení a zkompletování by v seriálu mohlo rozvrátit křesťanství.

Bývalý komiksový tvůrce Álex de la Iglesia, jenž na sebe prvně upozornil před čtvrtstoletím pekelnou komedií Den šelmy, neskrývá inspiraci slavnými horory typu Vymítač ďábla z roku 1973.

Seriál 30 stříbrných je jakousi antologií žánrových motivů i rekvizit, mezi kterými nechybějí pavučinové sítě, komnaty za zrcadlem či spiritistické tabulky. To vše filmař obohacuje některými vlastními morbidními zálibami, například prostředím jatek.

V jádru béčkový, zároveň ale ambiciózní hororový příběh se přitom mísí s kacířským zpochybněním základů křesťanské doktríny. Zatímco spisovatel Dan Brown v konspiračním bestselleru Šifra mistra Leonarda rouhačsky spekuloval nad zatajovanými světskými skutečnostmi z novozákonního života Ježíše Nazaretského, tvůrci minisérie se zaměřují na radikální reinterpretaci vztahu Jidáše ke Kristovi. S tím je spojena disputace o dobru a zlu coby součástech Boha.

Tvůrci přitom vycházejí z apokryfního Jidášova evangelia, tedy spisu, který nebyl přijat do biblického kánonu, ale od něhož svoji víru odvozují takzvaní kainité. Členové křesťanské gnostické sekty uctívající bratrovraha Kaina považovali právě Jidáše za nejdůležitějšího Ježíšova učedníka.

I tento seriálový motiv vstřebává jakousi převrácenou ozvěnu Brownova románu, v němž zase měla zásadní roli ultrakonzervativní katolická prelatura Opus Dei.

1:39 Seriál 30 stříbrných je na HBO GO s českým dabingem i titulky. | Video: HBO

Vzhledem k rozmanitým inspiračním zdrojům vyznívá minisérie 30 stříbrných místy nesourodě. Částečně i proto, že nedodržuje jednotu místa, času a děje. Příběh opakovaně odskakuje ze Španělska do Ženevy, New Yorku, Říma nebo Jeruzaléma, případně se vrací do minulosti některých postav. S přibývajícími epizodami do děje vstupují stále nové osoby.

Počáteční díly, z nichž úvodní epizoda dosahuje délky celovečerního filmu, působí celistvěji. Platí to především pro druhou epizodu, ve které při vyvolávání duchů zmizí vesnická dívka.

Ve druhé polovině série se epizody zkracují pod hodinu a soustřeďují se především na ústřední motiv skupiny okultistů, kteří touží získat všech 30 stříbrných mincí, aby ovládli svět.

Herecké obsazení se opírá o stylový výkon Eduarda Fernándeze, jenž svého bezbožného kněze vybavuje tajemným charismatem. Megan Montanerová dodává adekvátní temperament i smyslnost vesnické veterinářce, jíž před časem zmizel manžel.

Rozpačitější je ztvárnění neobratného, nešťastně zamilovaného starosty, se kterým manipuluje jeho dominantní manželka. Miguel Ángel Silvestre jej hraje na hranici komické karikatury a není vždy zřejmé, zda je to režijním záměrem.

Navzdory žánrové roztříštěnosti se tvůrcům - alespoň zatím - daří udržet tajuplně zneklidňující atmosféru, ovlivněnou estetikou takzvaných survival hororových videoher, ve kterých uživatelem ovládaná postava čelí útokům nadpřirozených monster. Různé zlověstné náznaky jsou přitom v minisérii působivější než obvyklé hororové lekačky, scény s běsnícími démony nebo digitální cákance krve.

Například úvodní, barevně zredukovaná titulková sekvence, která zaznamenává ukřižování Krista i sebevraždu Jidáše, si komiksovou drastičností skoro nezadá s naturalistickým pašijovým dramatem Umučení Krista, roku 2004 natočeným hercem Melem Gibsonem.

Triková stránka ale nepatří k nejsilnějším místům seriálu, který se jinak vyznačuje precizním vizuálem. Zčásti organické, zčásti digitální efekty stylizací odkazují k dalšímu slavnému hororu Věc, který v roce 1982 natočil John Carpenter. V "teologickém hororu", jakým je 30 stříbrných, však zmutované příšery s obrovskýma pavoučíma nohama působí spíše rušivě a z technologického hlediska archaicky.

Minisérie prolíná zdánlivě neslučitelné: satanský horor a duchařinu s biblickými odkazy, celosvětová spiknutí s morbidním humorem, a místy dokonce i s prvky latinskoamerické telenovely. Navzdory tomu španělští tvůrci udržují diváky v neustálém napětí při hledání odpovědi na dráždivě znepokojivou otázku, kde v Božím plánu nastala chyba. To zřejmě osvětlí až poslední epizody.