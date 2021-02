Král zešílel a kejhá, princezna musí na trůn. Seriál navazuje na Simpsonovy

Princezna, elf a démon prožívají další ztřeštěná dobrodružství. Na Netflixu se objevila třetí řada animovaného seriálu Rozčarování od Američana Matta Groeninga, tvůrce Simpsonových.

Princezna Bean je dcera krále Zoga, neschopného otce a nevalného vládce Země snů. Má ráda pivo, neodpovídá představám krásné následnice trůnu a řeší složitý vztah k rodičům. Od prvního dílu seriálu, který byl uveden před třemi roky, k jejím nejbližším přátelům patří svérázný elf a potměšilý malý démon Luci.

"Všichni mě chtějí buď zabít, nebo líbat," stěžuje si Bean, kterou už se nikdo nepokouší provdat. Jiné postavy ji uznale charakterizují slovy: "Na dívku svého věku máš pozoruhodné množství nepřátel!"

Nad Zemí snů visí podivná kletba, kterou nemohou rozluštit přátelé ani nepřátelé království. To jsou, jak se na fantasy sluší a patří, bytosti všeho druhu, značně kolísavé inteligence i různé velikosti.

Trochu jiný Tolkien

Simpsonovi patří mezi celosvětově nejuznávanější a nejoblíbenější satiru posledních dekád. V seriálu vysílaném televizí Fox hlavní tvůrce Matt Groening ironicky komentuje současnou Ameriku vměstnanou do fiktivního městečka Springfield.

Kromě toho se ale věnuje jiným projektům. V seriálu Futurama se v letech 1999 až 2003 vydal do budoucnosti. A s nynějším Rozčarováním, odehrávajícím se v bájné minulosti, se teď satiricky pokouší využít žánr fantasy.

Výsledkem po třetí sezoně možná není úplné rozčarování, ale značné rozpaky rozhodně ano.

Návaznost na Simpsonovy je evidentní. Výtvarně, vypravěčsky i smyslem pro humor. Rozčarování je animované ve 2D a Groeningovy kreslené postavy sice nemají žlutou barvu, ale zdobí je typické předkusy a vyvalené oční bulvy.

2:16 Třetí řada Rozčarování je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Vyprávění stojí na drzém ostrovtipu, absurdních situacích, narážkách na současnou společenskou situaci a odkazech k jiným dílům - od J. R. R. Tolkiena přes francouzského filmového průkopníka sci-fi Georgese Mélièse až po jiný současný seriál Netflixu Koruna.

Groening a jeho tým scenáristů i režisérů si v Rozčarování dělá legraci z žánrových i genderových stereotypů. A také ze sebepřijetí postav nebo tělesných a jiných společenských norem.

Třetí řadu tyto motivy provázejí možná ještě víc než ty předcházející - král Zog se zblázní, po většinu dílů vydává pouze kejhavé zvuky a Bean se musí ujmout trůnu.

Únavná ztřeštěnost

Bean a její parta už v předcházejících dvou sezonách leccos zažili. "Měla jsem napilno. Pálili mě na hranici a tak," shrnuje princezna. Závěrečné otevřené konce epizod většinou tvoří katastrofické situace nebo zhrozené výroky jako "to není dobrý".

Kámen úrazu tkví v tom, že se děj dál a dál bláznivě valí dopředu. Střídá Zemi snů, peklo, sousední zemi zvanou Steamland, která připomíná jakousi verneovskou steampunkovou verzi Hollywoodu, obludárium či prokletý les. Elf se nešťastně zamiluje, mrtvé postavy se vracejí na scénu. Děje se toho opravdu hodně.

Na mnoha místech je Rozčarování sice vtipné, nebo alespoň uštěpačné, zároveň se ale ve vysokém tempu neustálého křiku, fistulí, rozepří, drogových raušů, střídání výpravných království a bojových situací rychle dostavuje únava.

Epizody trvají necelou půlhodinu a v celkové pětihodinové stopáži třetí sezony nedávají divákovi prostor vydechnout. Ani docenit animační finesy nebo se úlevně zasmát po napínavé scéně.

Jako by se na nás valily internetové memy jeden za druhým, nemáme čas se po všech těch "středověkých" světech pořádně rozhlédnout.

Český překlad Rozčarování, podepsaný Janem Táborským a přezdívkou Vixo, navíc jen stěží stíhá jazyk originálu. Ten je plný nejenom vulgarismů, pročež ho Netflix doporučuje divákům starším 13 let, ale také jazykových hříček, anafor, aliterací a práce s akcenty, které do českých titulků a dabingu mnohdy nepronikly.

Třetí řada rozhodně nebude poslední. Snad si v závěru Rozčarování neřekneme, že z mnoha hodin ztřeštěné podívané by stačil malý "best of" průřez na ploše pár desítek minut.