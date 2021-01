Komedie na HBO: Mladík s Downovým syndromem, rybář a vdova prchají americkým Jihem

V hlavních rolích dobrodružné komedie nazvané Burákový sokol, která je k vidění na HBO GO, se potkávají tři nesourodé osobnosti. Shia LaBeouf, nepokojná hvězda současného amerického filmu známá ze snímků Nymfomanka, American Honey nebo Transformers, hraje Tylera – mladého rebela, jenž je traumatizovaný smrtí svého bratra.

Po jeho boku stojí, plave a běží pětatřicetiletý herec s Downovým syndromem Zack Gottsagen, který je duší filmu. Nejen proto, že se svou postavou sdílí křestní jméno. Gottsagen stál u začátků projektu, jeho životní sny a energie inspirovaly scénář a do výsledného obrazu vnesl svou bezprostřednost.

Trojici hrdinů pak doplňuje Dakota Johnsonová, herečka celosvětově proslavená brakovou erotickou trilogií Padesát odstínů šedi, jako vdova Eleanor.

Kdo utíká před čím

Zack utekl z domova seniorů, kam byl coby pacient s Downovým syndromem nesmyslně umístěn. Na sobě má jen bílé slipy, ale v srdci velké odhodlání dostat se do wrestlingové školy, kterou vede jeho milovaný hrdina a bojovník přezdívaný Nasolenej vidlák. Z dosti nestřízlivé wrestlingové scény na břehu řeky pochází i Zackova přezdívka Burákový sokol, podle níž se film jmenuje.

Tyler hraný LaBeoufem prchá před pomstou konkurenčních rybářů, kterým v afektu zapálil vybavení. S sebou má brokovnici, otrhané oblečení a posledních pár dolarů v kapse. Na budoucího parťáka narazí, když mu Zack vleze do lodi a tam se pozvrací.

Eleanor, pečovatelka v Zackově domově, dvojici loserů nejdřív stíhá, ale pak u ní nad respektem k profesním pravidlům převáží pochopení.

Na cestu za svobodou a štěstím tak nakonec míří dva hrdinové a jedna šarmantní vdova, která se v bažinaté přírodě Jižní Karolíny, Georgie a Floridy pohybuje výhradně v topu a sukni nad kolena.

2:37 Film Burákový sokol je na HBO GO s českým dabingem i titulky. | Video: Roadside Attractions

Za dobrým pocitem

Tvůrci Burákového sokola Tyler Nilson a Michael Schwartz, podepsaní pod scénářem i režií, dali filmu podobu nezávislé komedie o cestě za štěstím se slavnými herci. Usilovali o bezstarostnou podívanou, která v divákovi vyvolá pozitivní pocity.

To se jim povedlo. Burákový sokol se pohybuje na pomezí dobrodružství, pohádky a sociální relevance. S touto směsí žongluje na hraně sentimentálních motivačních hesel typu "jdi za svým snem", zároveň jasně využívá nerealistických motivů k tomu, aby divákům dal možnost nebrat film realisticky, ani smrtelně vážně nevnímat jeho sdělení.

Naznačuje to samozřejmě už název. Ale když pak slepci střílejí z kulovnice, hrdinové chytají ryby do holé ruky a porušují se zákony gravitace, je to stejnou měrou skutečný sentiment jako osvěžující zábava reflektující umělost pravidel wrestlingu, kinematografie i společnosti. Jediná škoda, že Eleanor nedostává víc prostoru a po většinu času má poněkud ozdobnou úlohu.

V jižanském prostoru, který sdílejí magicky laděné snímky jako Divoká stvoření jižních krajin i sofistikované mysteriózní kriminálky typu Temný případ, působí přímočarý Burákový sokol mírně jako retro.

Střípky Twainova odkazu

Nilson a Schwartz se hlásí - v jednom dialogu explicitně - ke spisovateli Marku Twainovi a jeho smyslu pro klukovské dobrodružství na americkém Jihu. Také ale sdílí jeho odpor k institucionalizovanému vzdělání a rigidním pravidlům, která jedny privilegují a druhé exkomunikují.

Na to Burákový sokol dobře navazuje motivem ostrakizace lidí s Downovým syndromem, který díky Zackovi Gottsagenovi stojí v centru vyprávění.

Stejně dobře jako Twaina ale výsledek může připomenout Krokodýla Dundeeho, romantickou komedii z osmdesátých let minulého století maskovanou za dobrodružný film. Neohrožený hrdina v divočině a kráska po jeho boku jsou základem. A nejsme si jistí, jestli dobrodruha nebereme moc vážně navzdory jeho obdivuhodným kouskům, nebo právě kvůli nim.

Jako oddechová zábava z klukovských snů o dobrodružství s lehce ironickým popkulturním filtrem dospělosti zkrátka Burákový sokol funguje docela dobře.