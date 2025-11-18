Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem

V hlavních rolích se objeví Petra Hřebíčková, Vojtěch Kotek, Martin Pechlát, Tomáš Maštalír, Simona Lewandowska, Lucie Vondráčková nebo Petra Polnišová.
Film vypráví příběh dvou lidí, kteří spolu kdysi plánovali budoucnost a dnes hledají cestu ven ze společného života. Vztah ambiciózní šéfkuchařky Niny (Petra Hřebíčková) a úspěšného gynekologa Richarda (Tomáš Maštalír) uvízli na mrtvém bodě. Rozvod by byl nejjednodušší řešení, kdyby neexistovala zvláštní smlouva, kterou kdysi podepsali jen tak na ubrousek a která říká, že ten, kdo vztah ukončí, nedostane ani korunu. Do děje vstupují přátelé, nečekané dohody i drobné manipulace a slavnostní otevření nové restaurace se promění ve večer plný emocí a překvapení.
Natáčelo se převážně v Olomouci, zejména v moderním prostoru Telegraphu, který se proměnil v zážitkový gastronomický koncept 7 hříchů. "Nina je šéfkuchařka, právě otvírá svoji restauraci, takže se s ní setkáváme v den, kdy je trošku nervózní," říká Petra Hřebíčková a dodává: "Snažila jsem se, aby moje postava byla milá a příjemná, nejen strohá a studená, což je dané tím, že se nenachází zrovna v komfortní životní situaci." Tu jí pomáhá zvládat i její pravá ruka v kuchyni, kterou hraje Vojtěch Kotek. "Mirek pracuje v restauraci 7 hříchů jako sous chef, což je velmi důležitá pozice, ale ve skutečnosti je to dobrák, klaďas, takový milý kluk," popisuje herec svou postavu.
Slavnostní menu, které se během grand openingu podává, sestavil Oldřich Sahajdák, michelinský šéfkuchař a chef patron La Degustation Bohême Bourgeoise a jejího sesterského podniku Marie B. Sedm chodů je inspirováno sedmi smrtelnými hříchy a před kamerou ho připravuje šéfkuchař Marco Christov se svými kolegy z Haštalské. Nejprestižnější cenou ve svém oboru se přitom na place mohl pochlubit nejen kuchařský tým. O překvapivé automobilové scény v centru hanácké metropole se postaral kaskadér Jindřich Klaus, držitel "kaskadérského Oscara" Taurus World Stunt Award.
Režisér Andy Fehu o komedii Když se zhasne mluví jako o degustačním menu s překvapením. "Je to film plný chutí, připodobnil bych ho k hodně dlouhému a dobrému menu. Je o kamarádství, o vztazích a o tajemstvích, která není dobré nechávat v sobě příliš dlouho," vysvětluje.