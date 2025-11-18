Film

Co se děje, když se zhasne? Do kin půjde nová komedie s Hřebíčkovou a Kotkem

před 49 minutami
Nevyřešené vztahy, předmanželskou smlouvu na ubrousku a sedm smrtelných hříchů na talíři se bude snažit naservírovat filmová novinka Když se zhasne. Režisér Andy Fehu natočil komedii o jedné luxusní restauraci, pomstě, milostných i jiných vztazích a pravdě, která se nedá držet pod pokličkou. Snímek zamíří do kin 12. února 2026, na první záběry z filmové kuchyně už se ale můžete podívat nyní.
Komedie Když se zhasne vstoupí do českých kin 12. února 2026. | Video: Bontonfilm

V hlavních rolích se objeví Petra Hřebíčková, Vojtěch Kotek, Martin Pechlát, Tomáš Maštalír, Simona Lewandowska, Lucie Vondráčková nebo Petra Polnišová.

Film vypráví příběh dvou lidí, kteří spolu kdysi plánovali budoucnost a dnes hledají cestu ven ze společného života. Vztah ambiciózní šéfkuchařky Niny (Petra Hřebíčková) a úspěšného gynekologa Richarda (Tomáš Maštalír) uvízli na mrtvém bodě. Rozvod by byl nejjednodušší řešení, kdyby neexistovala zvláštní smlouva, kterou kdysi podepsali jen tak na ubrousek a která říká, že ten, kdo vztah ukončí, nedostane ani korunu. Do děje vstupují přátelé, nečekané dohody i drobné manipulace a slavnostní otevření nové restaurace se promění ve večer plný emocí a překvapení.

Natáčelo se převážně v Olomouci, zejména v moderním prostoru Telegraphu, který se proměnil v zážitkový gastronomický koncept 7 hříchů. "Nina je šéfkuchařka, právě otvírá svoji restauraci, takže se s ní setkáváme v den, kdy je trošku nervózní," říká Petra Hřebíčková a dodává: "Snažila jsem se, aby moje postava byla milá a příjemná, nejen strohá a studená, což je dané tím, že se nenachází zrovna v komfortní životní situaci." Tu jí pomáhá zvládat i její pravá ruka v kuchyni, kterou hraje Vojtěch Kotek. "Mirek pracuje v restauraci 7 hříchů jako sous chef, což je velmi důležitá pozice, ale ve skutečnosti je to dobrák, klaďas, takový milý kluk," popisuje herec svou postavu.

Slavnostní menu, které se během grand openingu podává, sestavil Oldřich Sahajdák, michelinský šéfkuchař a chef patron La Degustation Bohême Bourgeoise a jejího sesterského podniku Marie B. Sedm chodů je inspirováno sedmi smrtelnými hříchy a před kamerou ho připravuje šéfkuchař Marco Christov se svými kolegy z Haštalské. Nejprestižnější cenou ve svém oboru se přitom na place mohl pochlubit nejen kuchařský tým. O překvapivé automobilové scény v centru hanácké metropole se postaral kaskadér Jindřich Klaus, držitel "kaskadérského Oscara" Taurus World Stunt Award.

