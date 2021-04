Kolize karoserií i lidských vztahů. Pokračování seriálu o formulích 1 se povedlo

Jako když se krávy těší na první jarní pastvu, přirovnal jezdec týmu Haas Kevin Magnussen očekávání závodníků formule 1 před sezonou ke skotu vypuštěnému po zimě z chléva. Netušil, že jeho slova zazní v úvodu druhé řady seriálu F1: Touha po vítězství na Netflixu právě v době, kdy byla následující závodní sezona kvůli pandemii zrušena těsně před startem. Tak jako většina sportů.

Právě těmito chvílemi "před apokalypsou" začíná aktuální třetí řada. Světem se šíří zvěsti o novém typu koronaviru, v australském Melbourne jsou ale všichni odhodlaní závodit.

"Peníze hýbou světem," poznamenává největší hvězda závodnického sportu Lewis Hamilton, když se novináři ptají, proč měl první závod sezony do poslední chvíle proběhnout. Podle jeho slov se jmenuje i první epizoda a mohl by se tak jmenovat celý seriál z prostředí nelítostného sportu, jemuž se přezdívá klub piraní.

Právě pohledem do zákulisí tohoto "klubu" si v první řadě z roku 2019 seriál získal mnoho fanoušků, zdaleka nejen těch, kteří holdují automobilovému závodění. Štáb Netflixu se díky moderní technice i množství natočeného materiálu dostal k autentickým výpovědím a sestavil z nich napínavé příběhy závodnických stájí, v nichž se člověk pere se strojem.

Platí to doslova, neboť sportovec je tu jen tak rychlý, jak mu umožní vůz. Prostor zbývá jen pro dvě desítky nejlepších, z toho jiné sporty nesestaví ani celé jedno mužstvo. A tak se seriál od počátku věnoval i obraznému souboji "člověka se strojem", kterým v tomto případě nejsou jen kola a volanty, ale přeneseně také mašinerie závodnického byznysu, v níž vládne neúprosná politika.

Třetí řada zkoumá právě příběhy těch, kteří "končí pod koly" či k tomu mají blízko. Už v sobě nemá punc autentické dokumentaristiky, která těží z ochoty aktérů říci na kameru či mikrofon ledacos.

Od minulé řady majitelé stájí i mechanici a jezdci využívají štáb Netflixu jako sice lehce otravný, přesto výhodný propagační nástroj. Hlídají si, co řeknou. Situace nikdy nejdou dál než k lehkému popichování filmařů. Zůstává ale schopnost "přeložit" relativně odtažitý a komplikovaný sport nejen do srozumitelného, ale též strhujícího vyprávění, v němž ta největší dramata mnohdy vznikají mimo závodní okruh.

Závodnická sezona loni začala v lehce upravené podobě, po dlouhých 217 dnech, historicky nejdelší pauze v dějinách tohoto odvětví. O to více natěšení však jezdci vyráželi "na pastvu", na níž dostali každý okruh hned dvakrát.

Téma koronaviru se ve druhém díle nové řady vytrácí a pozornost opět přebírá titulní touha po vítězství.

1:56 Třetí řada seriálu F1: Touha po vítězství je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

"Formule 1 je politická noční můra a každý má svůj vlastní program," poznamenává nový majitel jedné ze stájí Lawrence Stroll na otázku, zda jejich vůz příliš nepřipomíná loňský vítězný Mercedes.

Svár o to, zda technici skutečně sestavili originál, nebo okopírovali auto největšího konkurenta, názorně předvádí, jak na hraně se v tomto sportu všichni pohybují. A jak frustrující je pohyb ve světě, kde bohatší týmy neinvestují jen do zázemí či talentu svých sportovců, ale přímo do "náčiní", kterým se soupeří: do samotných vozů.

Tvůrci se chytře zaměřují na jiné věci, než jaké plní největší titulky sportovních rubrik a živí zájem fanoušků lačných po rekordech.

Když Lewis Hamilton usiluje o vyrovnání historického prvenství Michaela Schumachera v největším počtu vyhraných závodů, filmaři sledují jeho kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottase, jak se vyrovnává s pocitem, že je v dvojčlenném závodnickém týmu až tím druhým kolem u vozu. Což je fakt, který se oficiálně nepřiznává, ale Bottas má v živé paměti třeba okamžiky z předminulé sezony, kdy musel z taktických důvodů na pokyn týmu pustit Hamiltona před sebe.

"Ve Finsku lidé přemýšlejí trochu jinak než v jiných zemích," říká Bottas, zatímco si chystá dříví do sauny. "Většinou jsme takoví vlci samotáři." Tenhle vlk pak v horké páře přemítá nad tím, jak v Soči, kde se jede další závod, nekolegiálně kousne a nedovolí Hamiltonovi dorovnat Schumachera.

Z Bottasova i dalších příběhů se rýsuje představa o sportu, který je neustále prostoupený nejistotou - zda neselže součástka, jestli neudělá chybu jezdec, zda bude mít na konci sezony kontrakt. O všem rozhodují vteřiny a milimetry. A při neprodloužení smlouvy hrozí konec kariéry mnohem více než v jiných sportech.

Není prostor pro chyby, ale ani pro běžné lidské chování. Paradoxně právě šéf týmu Hass, který od první řady vystupuje jako sympaťák zakládající si na tom, že coby menší tým jsou jako rodina, učiní v nové řadě brutální a nezvyklé rozhodnutí.

Dynamicky sestříhané závody přinášejí adrenalin, ve kterém jde někdy i o život. Ale nakonec právě ty kolize, v nichž nejde o střet karoserií, ale mezilidských vztahů v trochu nelidském sportu, divácky vítězí.