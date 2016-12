Knihy Carrie Fisherové se po její smrti dostaly do žebříčku nejžádanějších titulů

před 1 hodinou

Pět knih herečky a spisovatelky Carrie Fisherové se dostalo do žebříčku Amazonu, který tvoří deset nejžádanějších titulů za posledních 24 hodin, píše server The Hollywood Reporter. Do seznamu se dostaly její nejnovější memoáry The Princess Diarist, následovaly knihy Wishful Drinking a Postcards From the Edge s autobiografickými prvky. Na 11. místě byla kniha I Am a Princess od Courtney Carboneové, v níž se autorka věnovala postavě princezny Leiy z Hvězdných válek. Šedesátiletá herečka zemřela v úterý. O den později zemřela i její matka Debbie Reynoldsová, 84letá herečka, známá např. z muzikálu Zpívání v dešti (1952).

autor: mad