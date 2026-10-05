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Film

Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů

ČTK
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Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.

Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Martha Issová a Jaroslav Plesl ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).Foto: Falcon
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Mozaikově vystavěný příběh sleduje setkání i míjení lidí, intimní okamžiky i zásadní rozhodnutí. Vztahy vznikají, rozpadají se a znovu definují. Praha je zároveň kulisou i aktivním činitelem jejich vnitřních proměn. Soundtrack složila britská skupina Rhumba Club, projekt britského hudebníka a producenta Toma Falleho.

"Je to film o mých kamarádech a jejich dětech. O tom, že se často zamilováváme do lidí, kteří nás prostě nechtějí nebo s námi nemohou být. Je o tom, že si o sobě myslíme něco jiného, než kým skutečně jsme. A že si často připadáme důležitější, než ve skutečnosti jsme. Je o tom, jak málo nasloucháme svým blízkým a přátelům, zatímco od nich očekáváme, aby poslouchali nás. O tom, jak se cítíme osamělí ve městě, přestože jsme obklopeni lidmi. O tom, jak jsme si představovali sami sebe, když jsme byli děti nebo teenageři, a jestli se nám v dospělosti opravdu podařilo stát se tím, kým jsme chtěli být," uvedl režisér David Ondříček.

Vojtěch Vodochodský ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Denisa Barešová ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Václav Neužil ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
Jan Nedbal ve filmu Kluci to vidí jinak než holky (2026).
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8 fotografií

V hlavních rolích se představí Jaroslav Plesl, Martha Issová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Vojtěch Vodochodský, Anna Kameníková a Jan Nedbal. "V mé tvorbě, ale vlastně i v mém životě, hrají mimořádně důležitou roli herci. Nepovažuji je jen za interprety postav, ale za spoluautory, kolegy a často i kamarády. U tohoto filmu to platí možná víc než kdy jindy," uvedl režisér.

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"Scénář jsem psal přímo pro herce, kteří ve filmu hrají. Obsazoval jsem je bez castingu, společně jsme zkoušeli a během zkoušení i natáčení scénář dál dotvářeli. Je to ve velké míře herecký film a já měl obrovské štěstí na soubor lidí, kteří mu dali vlastní tvář, energii i zkušenost," konstatoval Ondříček.

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Syn kameramana Miroslava Ondříčka projekt Kluci to vidí jinak než holky považuje za osobní film. "Po období, kdy jsem se věnoval historickým látkám, jdu znovu s kůží na trh. Vracím se k tomu, co je mi blízké a co mě jako filmaře formovalo - k filmům Šeptej, Samotáři nebo částečně Jedna ruka netleská. Přirozeně používám filmový jazyk, který je mi vlastní, a doufám, že v něm diváci poznají můj způsob vyprávění, můj filmařský rukopis i můj vztah k hudbě," sdělil.

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