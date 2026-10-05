Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů

Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Mozaikově vystavěný příběh sleduje setkání i míjení lidí, intimní okamžiky i zásadní rozhodnutí. Vztahy vznikají, rozpadají se a znovu definují. Praha je zároveň kulisou i aktivním činitelem jejich vnitřních proměn. Soundtrack složila britská skupina Rhumba Club, projekt britského hudebníka a producenta Toma Falleho.
"Je to film o mých kamarádech a jejich dětech. O tom, že se často zamilováváme do lidí, kteří nás prostě nechtějí nebo s námi nemohou být. Je o tom, že si o sobě myslíme něco jiného, než kým skutečně jsme. A že si často připadáme důležitější, než ve skutečnosti jsme. Je o tom, jak málo nasloucháme svým blízkým a přátelům, zatímco od nich očekáváme, aby poslouchali nás. O tom, jak se cítíme osamělí ve městě, přestože jsme obklopeni lidmi. O tom, jak jsme si představovali sami sebe, když jsme byli děti nebo teenageři, a jestli se nám v dospělosti opravdu podařilo stát se tím, kým jsme chtěli být," uvedl režisér David Ondříček.
V hlavních rolích se představí Jaroslav Plesl, Martha Issová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Vojtěch Vodochodský, Anna Kameníková a Jan Nedbal. "V mé tvorbě, ale vlastně i v mém životě, hrají mimořádně důležitou roli herci. Nepovažuji je jen za interprety postav, ale za spoluautory, kolegy a často i kamarády. U tohoto filmu to platí možná víc než kdy jindy," uvedl režisér.
"Scénář jsem psal přímo pro herce, kteří ve filmu hrají. Obsazoval jsem je bez castingu, společně jsme zkoušeli a během zkoušení i natáčení scénář dál dotvářeli. Je to ve velké míře herecký film a já měl obrovské štěstí na soubor lidí, kteří mu dali vlastní tvář, energii i zkušenost," konstatoval Ondříček.
Syn kameramana Miroslava Ondříčka projekt Kluci to vidí jinak než holky považuje za osobní film. "Po období, kdy jsem se věnoval historickým látkám, jdu znovu s kůží na trh. Vracím se k tomu, co je mi blízké a co mě jako filmaře formovalo - k filmům Šeptej, Samotáři nebo částečně Jedna ruka netleská. Přirozeně používám filmový jazyk, který je mi vlastní, a doufám, že v něm diváci poznají můj způsob vyprávění, můj filmařský rukopis i můj vztah k hudbě," sdělil.
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