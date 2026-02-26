Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Film

KLDR odvysílala film o atentátu na Kim Čong-ila. Útočníkem je kontrarevolucionář

ČTK

Severokorejská televize letos odvysílala nový propagandistický film o neúspěšném pokusu o atentát na někdejšího vůdce Kim Čong-ila, jehož pachatel je vyobrazen jako kontrarevolucionář. Podle jihokorejských médií jde o bezprecedentní dílo zabývající se tabuizovaným tématem, napsala agentura Kjódó.

Kim Čong-il
Kim Čong-il byl severokorejský politik, zastánce učení čučche, a od roku 1994 de facto vůdce Korejské lidově demokratické republiky.Foto: Reuters
Film Dny a noci konfrontace, který se od loňského roku promítal v kinech v metropoli Pchjongjangu, v lednu poprvé uvedla státní televize KCT. Snímek zachycuje spiknutí s cílem zavraždit Kim Čong-ila, zesnulého otce současného vůdce Kim Čong-una, výbuchem ve vlaku.

Jde o pokračování filmu Jeden den, jedna noc z roku 2022, jehož tématem byl pokus o atentát na Kim Ir-sena, zakladatele Severní Koreje a dědu nynějšího vůdce. Aktérem spiknutí v nejnovějším počinu je syn muže, který se pokusil o atentát na prvního z dynastie Kimů. Oba pachatelé jsou vykresleni jako kontrarevoluční živly.

V novém thrilleru, který získal tři ceny na Mezinárodním filmovém festivalu v Pchjongjangu, jsou podle jihokorejských médií akční scény jako z Hollywoodu, například souboje ve vlaku, automobilové honičky a výbuchy.

V KLDR byl předloni uveden film 72 hodin o poučeních z korejské války, která se odehrála v letech 1950 až 1953. Na koprodukci snímku s násilnými akčními scénami a počítačovými triky se podílel Kim Čong-un, který k němu údajně napsal scénář a režíroval herecké výkony.

