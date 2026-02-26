KLDR odvysílala film o atentátu na Kim Čong-ila. Útočníkem je kontrarevolucionář

Severokorejská televize letos odvysílala nový propagandistický film o neúspěšném pokusu o atentát na někdejšího vůdce Kim Čong-ila, jehož pachatel je vyobrazen jako kontrarevolucionář. Podle jihokorejských médií jde o bezprecedentní dílo zabývající se tabuizovaným tématem, napsala agentura Kjódó.
Film Dny a noci konfrontace, který se od loňského roku promítal v kinech v metropoli Pchjongjangu, v lednu poprvé uvedla státní televize KCT. Snímek zachycuje spiknutí s cílem zavraždit Kim Čong-ila, zesnulého otce současného vůdce Kim Čong-una, výbuchem ve vlaku.
Jde o pokračování filmu Jeden den, jedna noc z roku 2022, jehož tématem byl pokus o atentát na Kim Ir-sena, zakladatele Severní Koreje a dědu nynějšího vůdce. Aktérem spiknutí v nejnovějším počinu je syn muže, který se pokusil o atentát na prvního z dynastie Kimů. Oba pachatelé jsou vykresleni jako kontrarevoluční živly.
V novém thrilleru, který získal tři ceny na Mezinárodním filmovém festivalu v Pchjongjangu, jsou podle jihokorejských médií akční scény jako z Hollywoodu, například souboje ve vlaku, automobilové honičky a výbuchy.
V KLDR byl předloni uveden film 72 hodin o poučeních z korejské války, která se odehrála v letech 1950 až 1953. Na koprodukci snímku s násilnými akčními scénami a počítačovými triky se podílel Kim Čong-un, který k němu údajně napsal scénář a režíroval herecké výkony.
Netradiční výzva. Olomouc musí počítat s ramadánem, dodržují ho tři hráči
Trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka musí před dnešním zápasem Konferenční ligy v Lausanne brát v úvahu i ramadán, který začal 17. února a dodržují ho tři hráči v jeho mužstvu. Kouč Hanáků o tom mluvil na tiskové konferenci před venkovní odvetou úvodního kola vyřazovací fáze.
Jak připravit zahradu na jaro a zbavit se vlhkosti po zimě
Jaro je tady, ale zahrada ještě není připravená. Půda je vlhká, těžká, místy stojí voda. Sklepy a garáže jsou zavlhlé po zimních deštích. A vy byste měli sázet, mulčovat, založit záhony — jenže v tomhle stavu to nejde.
Ostuda v Lize mistrů. Real Madrid vyhodil fanouška ze stadionu za hajlování
Během včerejšího zápasu Ligy mistrů proti Benfice zachytily kamery fanouška Realu při hajlování. Klub zareagoval okamžitě, muže vyhodil z hlediště a vyloučil ho z klubu.
Prodejce parfémů Notino neuspěl s ústavní stížností. Musí odtajnit, odkud měl produkty Chanel
Prodejce parfémů a kosmetiky Notino neuspěl se stížností proti verdiktu, podle kterého musel odtajnit, odkud přibližně před deseti lety získával produkty značky Chanel. Ústavní soud (ÚS) stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.