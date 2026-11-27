Vítězství na zahraničním festivalu, zájem amerického distributora: český horor Thankskilling Day natočený v angličtině se v kinech ještě ani neohřál a už o něm čteme samá superlativa. Tvůrci navíc od začátku sebevědomě hlásají, že cílí na zahraniční publikum – jako by tím chtěli dopředu říct, že případné nepochopení na domácí půdě není jejich chyba.
Pomiňme fakt, že strategie, podle níž české fanoušky vlastně nepotřebují, není z nejšťastnějších. Že proklamované vavříny ze zahraničního festivalu ve skutečnosti znamenají zisk jedné z dílčích cen na komorní žánrové přehlídce v Gruzii. A že americká distribuční společnost, jež český horor koupila, sice spadá do mediálního impéria renomovaného producenta Stevena Paula, sama má však na trhu spíše střední dosah.
Chyba jako cesta?
Tvůrcům Thankskilling Day patří obdiv minimálně za kuráž: prosadit si na tuzemské scéně horor, navíc z úzkoprofilové odnože takzvaných slasherů, vyžaduje odolnost a odhodlání. Jeden z režisérů filmu, Petr Kubík, přitom netestuje domácího diváka poprvé: nedávno jako producent poslal do kin rodinnou fantasy Máma a Táta jsou Boží a pro příští rok počítá s komedií, dvěma pohádkami a muzikálovým zpracováním artušovské legendy – v takovém žánrovém rozpřahu snad žádný jiný český filmař nepracuje.
Tím však s pozitivy končíme. Zatímco Máma a táta mají alespoň zčásti potenciál zamýšlenou diváckou skupinu zaujmout, Thankskilling Day se míjí účinkem. Kategorie slasher hororů má coby žánr hrdě pracující s béčkovými motivy velkou toleranci vůči chybám – mnohé lze totiž svést na záměr, srozumitelný jen hrstce „vyvolených“. A Thankskilling Day přesně na to hřeší.
Diváci z řad hororových fanoušků tak notnou chvíli stráví živením naděje, že všechna ta zjevná amatérština – od špatně nalepených masek po mrtvoly, jež se odrážejí nohama – patří k věci. Jenže všechno na žánr zkrátka hodit nejde.
Únikovka z „dějin“ totalitní ČSSR
Děj Thankskilling Day jako by si odškrtával body ze slasherové příručky: skupinka neopatrné, patřičně rozjívené mládeže – splněno. Alkohol a ladné křivky – splněno. Izolované prostředí – splněno. Hra na smrt a odpočítávání obětí – splněno. Porušování pravidel – splněno. Stříkající krev, sekáček, nůž, vrahoun k nezabití – všechno splněno.
Parta namíchaná z anglicky mluvících cizinců a Čechů přijede do bývalé strojírenské haly adekvátně namotivovaná. Je Den díkůvzdání, a než sedět „s opilými rodiči u krocana“, to už se raději trochu exoticky pobavit – v únikové hře, která láká na mrazivý příběh z „dějin“ totalitního Československa. Barman v žoviálním podání Vladimíra Polívky podrobně vysvětlí pravidla a cíle – co na tom, že jsou vzápětí zapomenuty (stejně jako trofeje v podobě kladiva a srpu). Následuje panák do každé nohy, odevzdat mobily a jde se na věc.
Hon na Klementa
Zprvu je to vlastně docela osvěžující zážitek. Angličtina z úst českých herců zní sice trochu prkenně, ale s akcí se tu neotálí a hlavně – žádný statný Dřevorubec ani rozdováděné Bardotky v dohledu. Jak očistné pro diváka zmoženého českým filmovým mainstreamem.
Čím déle ale hrdinové bloudí labyrintem (tak malým, že bloudit v něm je vlastně umění), tím víc připomíná jejich mise návštěvu rozvrzané pouťové atrakce. Lowcostové strašení má obstarat pár normalizačních rekvizit, igelity, žárovky a sem tam nějaký ten (nápadně krotký) potkan. Soutěžící navíc ze hry neustále někam odbíhají – tu pro další pivo, tu se vyčůrat nebo jen tak za kamarádkou – a překvapivě všude trefí.
Brůna s polystyrenem
Postupně začnou jeden po druhém mizet, ovšem způsob jejich likvidace vzbuzuje spíš úsměv než děs. Což platí ještě víc o vyplešatělém monstru jménem Klement. Relikt bolševických experimentů, jimiž se měl minulý režim zbavovat nepohodlných jedinců, bloumá chodbami se sekáčkem v ruce a připomíná hybrid Otise Driftwooda z hororové trilogie režiséra Zombieho a starého Brůny ze seriálové epizody Studna. Občas se popere s polystyrenem, případně se vnoří do bazénu pestrobarevných míčků (což působí aspoň efektně), ale skóre má na slasherového zabijáka slabé – v polovině filmu zůstávají čtyři z šesti naživu.
Parodickou stylizaci, původně snad i upřímně zamýšlenou, navíc čím dál častěji střídá trapnost zjevně bezděčná. Případná obhajoba, že jde o nichovou (žánrově úzkoprofilovou) taškařici, jejíž smysl pochopí jen fajnšmekři, vezme v závěru definitivně za své. Tvůrci do něj vetkli dovětek, jenž s vážnou tváří vypočítává bilanci stalinistických experimentů. A kdyby jen stalinistických – „myšlenkový“ oblouk sahá z komunistického Československa přes Moskvu až do současné KLDR.
Říká se, že hloupost neomlouvá, a v tomto případě to platí dvojnásob: prodávat banální hororové homevideo jako memento komunistických zvěrstev hraničí s výsměchem jejich skutečným obětem.
Film
Thankskilling Day
Režie: Petr Kubík a JC Kovář
Bontonfilm, premiéra 26. listopadu 2026
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