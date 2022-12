Kino Atlas v pražském Karlíně končí, jako poslední promítne Šílenou noc

Tento pátek ukončí provoz dvousálové pražské kino Atlas sídlící na Sokolovské ulici. Stejně tak zavře kavárna v jeho přízemí, informoval server iRozhlas.cz. "Krásný prvorepublikový prostor, kde jsme se setkávali, zažívali premiéry i řadu přehlídek a festivalů, viděli kvalitní filmy, popíjeli lahodnou kávu a vína, bohužel zavírá," potvrdila facebooková stránka biografu.

Provozní ředitel Ondřej Trantina ze společnosti Cinemart Plus řekl pro iRozhlas.cz, že jim vlastník budovy neprodloužil smlouvu. "S majitelem objektu jsme nenašli společnou řeč," uvedl s dodatkem, že kvůli inflaci a energetické krizi rostly náklady na provoz. Případný nový nájemce karlínského prostoru není znám. Jako poslední jsou na programu tento pátek výpravné sci-fi Avatar: The Way of Water a vánoční akční film Šílená noc.

V rohovém bankovním domě, který za první republiky vyprojektovali architekti František Josef Stalmach a Jan Hanuš Svoboda, od 40. let minulého století fungovalo kino Atlas, za komunismu pak přejmenované na Sokolovo a spravované Pražským filmovým podnikem.

Památkově chráněnou budovu poškodily povodně v roce 2002, kdy zde biograf začala provozovat společnost Hollywood Classic Entertainment. Tehdy se rekonstrukce protáhla na tři roky. Další problém způsobilo několik let nato prasklé potrubí a jako třetí další povodně v červnu 2013, které způsobily škodu přibližně 1,5 milionu korun. Uhradit ji tehdy pomohli i návštěvníci.

Téhož roku zdejší kino převzala firma Cinemart Plus napojená na distribuční síť Cinemart. "Atlas prošel výraznou barevnou proměnou, kdy byla černá malba nahrazena světlými odstíny. Znovu tak vynikly původní materiály jako mramor a chrom nebo památkově chráněná mozaika na stěně Café Atlas. Malby na stěnách zobrazují postavu Péráka, mytického hrdinu z doby, kdy budova vznikla. Malby jsou dílem akademického malíře Jindřicha Hájka," popisuje oficiální web.

Dva sály Atlasu mají 143 a 58 míst, klimatizovaná kavárna pak kapacitu zhruba pro padesátku lidí. Společnost Cinemart Plus založená roku 2008 provozuje ještě komorní biograf Evald na pražské Národní třídě.

