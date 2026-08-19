Kim Cattrallová není jen Samantha ze Sexu ve městě. Má i několik čestných doktorátů

Mohla zůstat uvězněná v jedné ikonické roli. Místo toho si Kim Cattrallová zvolila divadelní jeviště, autorskou autonomii a život podle vlastních pravidel. V pátek 21. srpna oslaví rodačka z Liverpoolu sedmdesátiny.
Se jménem Kim Cattrallová si většina lidí zřejmě okamžitě spojí postavu sebevědomé a emancipované Samanthy Jonesové ze seriálu Sex ve městě. Zúžit kariéru britsko-kanadské herečky na roli v jednom televizním fenoménu by ale bylo notně krátkozraké. Cattrallová je v hereckém světě uznávaná také za role v klasických shakespearovských dramatech, břitký intelekt a osobní integritu.
Kim Victoria Cattrallová se narodila 21. srpna 1956 v liverpoolské čtvrti Mossley Hill. Její matka pracovala jako sekretářka, otec byl stavebním inženýrem. Nedlouho po jejím narození rodiče emigrovali do Kanady – jak sama později vzpomínala, neměli nic víc než „dvacet dolarů a kolo“. Kim tak vyrůstala v městečku Courtenay v Britské Kolumbii. Když jí bylo 11 let, nemocná babička vyžadovala péči a rodina se dočasně vrátila do Británie, kde dívka složila zkoušky na London Academy of Music and Dramatic Art.
Formativní vliv na ni měla především matka Gladys. V 50. letech pracovala v liverpoolském obchodním domě Lewis’s, kde moderovala módní přehlídky a vštípila dceři pracovní morálku i vášeň pro módu. Otcova bezvýhradná podpora jí pak dala odvahu odjet v šestnácti letech do New Yorku a začíst studovat na American Academy of Dramatic Arts.
V seriálech i po boku Belmonda a Russela
Hned po absolutoriu v roce 1972 podepsala pětiletou smlouvu s legendárním režisérem Ottou Premingerem a debutovala v jeho akčním thrilleru Růžové poupě (1975). Premingerovo necitlivé vedení – kdy o sedmnáctileté debutantce prohlásil, že mu svým nedostatkem talentu připomíná Marilyn Monroe – ji sice znechutilo, ale nezlomilo. O rok později její kontrakt odkoupilo hollywoodské studio Universal.
První televizní zkušenosti získala v seriálech jako Koroner Quincy (1977), Columbo (1978) nebo Starsky & Hutch (1978). Zakrátko přešla k celovečerním snímkům. Zahrála si například po boku Jacka Lemmona v dramatu Hold (1980), který byl nominován na Oscara, či ve sportovním snímku Laťka (1980).
Během 80. let se Kim Cattrallová vypracovala v jednu z výrazných tváří komediálního i akčního žánru. Ztvárnila tělocvikářku Miss Honeywellovou v kultovním snímku Porky (1981) i jednu z policejních kadetek v Policejní akademii (1984). Zazářila také ve francouzské krimikomedii Bezva finta (1985) s Jeanem-Paulem Belmondem nebo akčním fantasy Velké nesnáze v Malé Číně (1986) s Kurtem Russellem.
Pro sci-fi komunitu je Kim Cattrallová především vulkánskou důstojnicí Valeris z filmu Star Trek VI: Neobjevená země (1991). Na tvorbě této postavy se aktivně podílela – sama navrhla její specifický účes i jméno.
Role sexuálně liberální Samanthy si vybrala daň
Paralelně s hraním ve filmech rozvíjela svou divadelní dráhu. Zahrála si v dramatech Arthura Millera i Antona Pavloviče Čechova. V roce 1986 debutovala na Broadwayi v adaptaci Čechovovy hry Platonov a v roce 1993 excelovala ve Strindbergově Slečně Julii na scéně McCarter Theatre.
Když byla v roce 1997 obsazena do role Samanthy Jonesové v seriálu Sex ve městě, zrodil se celosvětový fenomén. Samantha přinesla na obrazovky dosud nevídanou ženskou agendu – byla sexuálně liberální, profesně úspěšná, bezprostřední a prostá pocitu viny. Za roli získala Cattrallová pět nominací na cenu Emmy, čtyři nominace na Zlatý glóbus a dvě ceny Screen Actors Guild Award.
Obrovský úspěch seriálu však vyžadoval také vysokou osobní daň. Až 19 hodin natáčení denně ji na hraně čtyřicítky přimělo přehodnotit plány na umělé oplodnění a mateřství, neboť časové nároky natáčení byly s tímto procesem neslučitelné. Cattrallová však nezaujala roli oběti – v pozdějších letech se stala jednou z mála veřejných osobností, které bez patosu otevřely téma bezdětnosti i dilema, jemuž ženy v showbyznysu čelí při volbě mezi kariérou a rodinou.
Zatímco bulvární média sytil narativ o rozbrojích mezi herečkami, Cattrallová si zachovala profesionální věcnost. Striktně vymezila hranici mezi profesním a soukromým životem: „Nikdy jsme nebyly přítelkyně. Byly jsme kolegyně.“ Po natočení dvou celovečerních spin-offů odmítla účinkování ve třetím, protože se jí nelíbilo směřování scénáře. Až v roce 2023 dopřála fanouškům symbolické cameo ve finále rebootu A jak to bylo dál...
Na jevišti Kleopatra, v životě svoje vlastní šéfka
Evropská divadelní scéna mezitím poskytla Kim Cattrallové příležitosti odpovídající jejímu talentu. V roce 2010 stanula na jevišti Liverpool Playhouse pod režijním vedením Janet Suzmanové v tragédii Antonius a Kleopatra.
Příprava na tuto roli trvala dva roky a vyžadovala náročný hlasový trénink. Cattrallová popsala Kleopatru jako proměnlivou osobnost – svůdnou i bojovnou, matku i panovnici –, jejíž monology přirovnala k operním áriím. Inscenace sklízela nadšené ohlasy v Liverpoolu i na divadelních festivalech.
V posledním desetiletí přenesla Cattrallová těžiště své práce k vlastním autorským projektům. Produkčně zaštítila kanadský seriál Sensitive Skin (2014–2016), za který byla nominována na Canadian Screen Award a seriál získal nominaci na Mezinárodní cenu Emmy. Ztvárnila také jižanskou matriarchu v seriálu Filthy Rich (2020), u něhož působila jako producentka.
Při reflektování tlaku vyvíjeného na ženy v šoubyznysu zůstává nekompromisní. Nároky na to, aby ženy ve věku 60 či 70 let vypadaly o desítky let mladší, označuje za „naprostý nesmysl“. Svou vlastní filozofii staví na autenticitě, jednoduchosti a sebepřijetí.
Své sedmdesátiny tak Kim Cattrallová může oslavit jako žena kontrolující svou kariéru, jako držitelka několika čestných doktorátů, a především jako umělkyně, která dokázala, že luxusem zralého věku může být i možnost žít podle vlastních pravidel.
Nezvyklá upřímnost. Kouč přiznal, proč ruský klub vzal problémového Slováka
Zdálo se, že v ruské KHL dohrál. Nakonec ale slovenský hokejový útočník Adam Ružička bude oblékat dres Jekatěrinburgu. U osmifinalisty minulého ročníku si ale asi představoval jiné uvítání.
Na pomoc drogově závislým má příští rok mířit více peněz
Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Andrej Babiš (ANO) příští rok navýšení rozpočtu, letos mají 415 milionů korun. Potřebují peníze navíc, aby mohly najmout více pracovníků, řekl po středečním jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Konkrétní částku na dotaz ČTK neuvedl, jasněji bude po středečním jednání na ministerstvu financí.
Pár rychlých přihrávek a efektní nůžky. V Německu padl extrémně rychlý gól
Německý fotbalista Karl-Moritz Fettkenhauer dal gól po pouhých devíti sekundách fantastickými nůžkami.
ŽIVĚ Írán vypálil rakety na Spojené arabské emiráty. Ty obratem pozastavily vzájemný obchod
Teherán v noci z úterý na středu odmítl tvrzení Spojených arabských emirátů, že na ně vypálil dvě balistické rakety. SAE obvinily Írán v úterý a později oznámily, že s Teheránem pozastavují veškeré obchodní a finanční vztahy. Informovala o tom agentura AFP.
„Jsi jediné, na čem mi záleží.“ Kdo je blondýna, bez níž Trump neudělá ani krok?
Donald Trump vyžaduje od lidí ve svém okolí nekompromisní loajalitu. Málokdo si však jeho důvěru získal tak jako 35letá Natalie Harpová. Žena, která mu zanechává obdivné vzkazy, spravuje jeho sociální sítě a doprovází ho na každém kroku, si s prezidentem vybudovala tak blízký vztah, že dokonce vyvolal i spekulace o milostném poměru. Co za její mimořádnou blízkostí k prezidentovi stojí?