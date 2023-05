FBI vyšetřuje vraždy indiánů. Scorsese s DiCapriem a De Nirem uvedli film v Cannes

Francouzská Riviéra zažila jednu z nejočekávanějších premiér letošního ročníku festivalu v Cannes. V sobotu večer se po červeném koberci prošly hollywoodské hvězdy v čele s režisérem Martinem Scorsesem, který představil nový film Killers of the Flower Moon. Napínavé dobové drama plné krve a chamtivosti ukazuje, jak Američané systematicky odstavovali od moci původní obyvatele kontinentu.

Herec Leonardo DiCaprio, režisér Martin Scorsese a herec Robert De Niro při sobotní premiéře Killers of the Flower Moon v Cannes. | Foto: Reuters

Projekci téměř čtyřhodinového eposu v kině Grand Théâtre Lumière, kam se vejde 2300 lidí, si nenechali ujít Tobey Maguire známý jako někdejší představitel Spider-Mana, herečky Cate Blanchett a Kirsten Dunst, zpěvák Robbie Williams, šéf Applu Tim Cook nebo náčelník indiánského kmene Osedžů Stojící medvěd.

Film vznikl adaptací stejnojmenné bestsellerové knihy z roku 2017, česky vydané pod názvem Krvavé prachy. Vypráví o sérii záhadných vražd, k nimž skutečně došlo ve 20. letech minulého století v americké Oklahomě na území kmene Osedžů. Ti toho času patřili k nejbohatším v zemi, neboť jim náhle začaly plynout obrovské příjmy z ropy těžené na jejich pozemcích.

Vidina peněz vzbudila závist bělochů. Situaci dále komplikoval fakt, že kvůli rasistickým zákonům indiáni nesměli disponovat vlastním majetkem a ze zákona potřebovali mít takzvané opatrovníky, jimiž se stali právě běloši.

Případ vyšetřovala FBI, toho času čerstvě založená svým později nejdéle sloužícím ředitelem J. Edgarem Hooverem. Zatímco kniha se ale hodně věnuje právě i zrodu této tajné služby, film Martina Scorseseho se víc točí okolo manipulací, vražd a mocenského vytěsňování indiánů bělochy, srovnává agentura AP.

Osmdesátiletý oscarový režisér podepsaný pod klasikami Taxikář, Zuřící býk nebo Mafiáni snímek natočil se dvěma svými nejvěrnějšími herci: o rok mladším Robertem De Nirem a osmačtyřicetiletým Leonardem DiCapriem. Ten hraje muže, který se právě vrátil z první světové války a zamiluje se do indiánky, jež o něm ale nezná celou pravdu. Další role ztvárnili Jesse Plemons, Brendan Fraser nebo John Lithgow. DiCapriovu lásku hraje skutečná indiánka Lily Gladstone.

Diváci film po sobotní premiéře odměnili devítiminutovým potleskem vestoje a pozitivní jsou také první reakce kritiků, i když někteří filmu vyčítají, že při třech a půl hodinách je příliš dlouhý.

Britský deník Guardian mu nicméně udělil pět z pěti hvězdiček. Podle něj jsou v novince patrné ozvuky Scorseseho gangsterek, když vypráví o organizovaném násilí, loajalitě a nevyhnutelnému zaprodání se establishmentu, jenž se ukáže jako zkorumpovaný. "Ve finále ale tenhle film pojednává o tom, o čem vyprávějí všechny westerny, a potažmo celé dějiny: o brutálním tažení s cílem získat území, zdroje a moc," shrnuje Guardian.

Také server Indiewire.com spatřuje podobnost mezi Scorseseho gangsterkami a novinkou, která je plná násilí a hořkých poznatků. Příběh vystihuje okamžik, kdy se na posledních zbytcích éry Divokého západu zrodilo americké 20. století, a zaměřuje se na chamtivce toužící ovládnout naprosto vše. Zároveň ale snímek stojí na výrazné love story mezi příslušnicí kmene Osedžů a bělochem, v jehož roli podává Leonardo DiCaprio "nejlepší výkon své kariéry", napsal web. Killers of the Flower Moon jsou šestým Scorseseho filmem s DiCapriem.

Režisér byl při natáčení v kontaktu s Osedži. Příslušníky jejich kmene ztvárnilo 44 skutečných Osedžů. Tam, kde se štábu nepodařilo najít žádného vhodného, roli dostal jiný americký indián, uvedla produkční společnost.

"Natáčeli jsme v Oklahomě. Bylo tam hodně pastvin a divokých koní. Jako Newyorčan na to nejsem zvyklý," řekl po sobotní premiéře Scorsese. "Žili jsme s Osedži v jednom světě. Dnes se mi po tom stýská," dodal. Štáb pracoval navzdory intenzivním vedrům, často přímo na místech, kde ke zločinům skutečně došlo.

Podle agentury AFP měl scénář mnoho podob a doznával změn až do předvečeru natáčení. V jednu chvíli se Scorsese a DiCaprio po intenzivních konzultacích s Osedži rozhodli víc zaměřit na to, "jak mohli někteří běloši udělat Osedžům to, co jim udělali" a kterak sami před sebou ospravedlňovali násilí vůči bezbranným lidem i těm, které milovali, řekl Scorsese. Snímek zachycuje pozapomenutou kapitolu amerických dějin, dodal DiCaprio.

1:46 Film Killers of the Flower Moon uvedou česká kina 19. října. | Video: CinemArt

Film měl v Cannes premiéru mimo soutěž, přestože ředitel festivalu Thierry Fremaux dle vlastních slov nabídl Scorsesemu možnost bojovat o hlavní cenu, Zlatou palmu.

Snímek za 200 milionů dolarů, v přepočtu téměř 4,4 miliardy korun, vyprodukovala společnost Apple původně pro svou videotéku Apple TV+. Nakonec ale souhlasila, že jej před online premiérou promítne v kinech. To se týká také českých biografů, které Killers of the Flower Moon uvedou 19. října.