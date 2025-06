„On nikdy nevyjde z módy,“ říká Kiera Chaplinová o svém slavném dědečkovi

Její dědeček byl legendární „tulák s buřinkou“ a pradědeček Eugen O´Neill se proslavil coby americký dramatik. I ona se ve „světlech ramp“ cítí jako doma. Kiera Chaplinová okusila od každého umění trochu – hrála ve filmech, zpívala, pracovala jako modelka. Dnes podniká v módním průmyslu a angažuje se za lidská práva.

Ačkoli vyrostla ve Švýcarsku, její chování postrádá jakoukoli upjatost. Možná to bude tím, že se narodila v severoirském Belfastu a její původ zahrnuje nejen předky anglické, ale také irské. Už v šestnácti letech odjela do Paříže, kde započala kariéru modelky. Její elektrizující krásu velmi brzy obdivovali čtenáři na titulních stránkách prestižních magazínů Vogue a Harper´s Bazaar. Bylo jí to ale málo a o pět let později, v roce 2003, se rozhodla zaklepat přímo na dveře Hollywoodu.

Na odkaz slavného předka Charlieho tu narážela na každém kroku. "Jedna z dědečkových soch sedí na lavičce v hotelu Roosevelt, jiná pózuje před hollywoodským muzeem. Byla jsem překvapená, jak je zde populární, i když byl odsud v padesátých letech vypovězen (za údajnou podporu komunistických myšlenek - pozn. red.). Nikdo z mé rodiny od té doby nenavštívil Spojené státy, a tak možná i proto jsem se rozhodla, že popularita jména Chaplin by se měla do Hollywoodu vrátit," prozradila Kiera před lety v rozhovoru pro MF Dnes.

Že svůj vstup do světa filmu myslí opravdu vážně, potvrdila založením filmové společnosti Limelight (Světla ramp), která nese jméno po posledním americkém snímku jejího slavného dědečka. Bylo jí tehdy dvacet a rozhodla se s ní prorazit na mezinárodní filmový trh. Později také založila cenu Chaplin Awards Asia, která je udělována hercům a filmařům ztělesňujícím vlastnosti Charlieho Chaplina - realismus, rozmanitost a odvahu v rámci svého řemesla.

Charlie nikdy nebude out

Na svých webových stránkách svého času tak trochu pateticky prohlašovala, že její úsilí na poli filmu je "důkazem touhy po ocenění odkazu rodiny Chaplinových". V podobném duchu se nesla i její děkovná řeč na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Los Angeles, kde před několika lety přebírala cenu pro Charlese Chaplina. Jeho jméno figurovalo i na její nostalgické módní show, při níž představila vlastnoručně navržená trička s dědečkovým jménem a s daty jeho narození a úmrtí. "Tímto mu vzdávám holt. Ale nejen jemu, také těm, kteří to tričko obléknou. Skrze módu jsem se pokusila vyjádřit, že on nikdy nevyjde z módy, že nikdy nebude out."

Bůh suď, zda se krásná vnučka pokoušela o kalkul, který ji měl pomoci se zviditelnit, či opravdu cítila potřebu připomínat dědečkův odkaz. Mnozí se domnívají, že její známé příjmení jí brány showbyznysu otevírá téměř samo, ale ona to vidí jinak. V Hollywoodu prý žije tolik potomků slavných, že nějaká Keira Chaplinová není výjimkou. Přiznává však, že americká továrna na sny ji přijala dobře. "Lidé zde okamžitě poznají, jestli to myslíte s uměleckou tvorbou vážně… Zároveň ale každý předpokládá, že musíte být stokrát lepší než ostatní," tvrdí.

Sedmá nejkrásnější

První malou roličku dostala Kiera v roce 2001, a to ve francouzské komedii Naprosto úžasný. O rok později si zahrála v například ve filmu režiséra Olivera Parkera Jak je důležité míti Filipa, a to po boku takových hvězda jako Colin Firth, Judi Denchová nebo Reese Whiterspoonová.

Zatímco na stříbrném plátně její hvězda teprve vycházela, ve světě modelingu už dobývala posty nejvyšší. Vyjma časopisů Elle, Vanity Fair nebo Photo se objevila i v proslulém Pirelli kalendáři věnovaném mladým hollywoodským herečkám. Zviditelnila se také reklamní kampaní pro Valentina či Armaniho. Pózovala před objektivem slavného Bruce Webera či Petera Lindbergha. Stala se tváří mnoha módních značek, např.: Husky, Rocco Barocco či Callaghan. Podle magazínu GQ byla svého času sedmou nejkrásnější ženou na světě.

Průbojná kráska zabrousila dokonce i do vod režisérských - debutovala reklamou na oblečení značky Morgans, která se téměř rok vysílala v evropské MTV. Sama ale tvrdila, že raději než režii, by se věnovala herecké kariéře. Navštěvovala proto hodiny herectví (absolvovala např. kurzy v New Yorku a Londýně a přihlásila se na hodiny jevištní řeči).

Jejím manželem se na nějaký čas stal úspěšný francouzský fotograf a finančník Alexander Alé de Basseville. Ještě před svatbou se v magazínu Best Life nechala slyšet: "Můj o 12 let straší snoubenec je velmi vzdělaný. Můžu se ho zeptat na cokoli a on ví…Je jako encyklopedie, kterou miluju. Líbí se mi, když cítím, že je chlap chytřejší než já. Může mě spoustu věcí naučit, připadám si vedle něj jako malá holčička.". Jejich manželství ale skončilo po dvou letech v roce 2006.

Žena mnoha aktivit

Kiera pak nějaký čas pracovala i jako módní návrhářka (v roce 2013 ve spolupráci s italskou značkou Hogan navrhla vlastní kolekci tenisek). V březnu 2019 se pak vrhla na dobročinnost. Stala se prezidentkou pařížské nadace Fleur du Désert, kterou založila aktivistka za lidská práva, modelka a spisovatelka Waris Dirie. O rok později pak v západoafrické Sieře Leone Chaplinová otevřela první školu Kiera Chaplin Desert Flower School pro 400 dětí.

V létě roku 2020 vydala svůj první singl Not Easy But Crazy. Ostatně už dříve s bratrem založila hudební skupinu ve stylu kapely Blondie, jejíž hity zbožňovala. Chaplinová je dnes také členkou a akcionářkou přední kosmetické a módní značky Bufarma. Její vášeň pro módu ji přivedla i k založení vlastního internetového obchodu SybaBliss, kde nabízí módní oblečení a doplňky pro ženy. Dnes je jí 42 let a už je zcela jasné, že po svém slavném dědečkovi zdědila nejen slabost pro umění, ale i podnikavost.