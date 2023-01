Snil o tom třicet let. Jako kluk zářil v Indianu Jonesovi, teď může dostat Oscara

Když se dozvěděl, že za výkon ve sci-fi filmu Všechno, všude, najednou byl nominován na Oscara, vyskočil radostí a nahlas zakřičel. "Snil jsem o tom třicet let. Bylo to jeden z nejradostnějších dnů mého života," konstatuje jedenapadesátiletý Ke Huy Quan, který už se přitom s oscarovým snem málem rozloučil.

Jak řekl agentuře AP, každý rok "až zbožně" sledoval předávání nejznámějších hollywoodských sošek. "A vždycky jsem si představoval, jaké by bylo projít se po červeném koberci, sedět v té místnosti a napjatě čekat, jestli při vyhlášení vítězů přečtou z papírku vaše jméno. Ale byla to jenom taková fantazie. Zvlášť když už jsem se pak herectví musel vzdát," vypráví.

Ke Huy Quan má za sebou netradiční kariéru. Narodil se čínským rodičům ve vietnamském Saigonu, dnešním Ho Či Minově Městě, odkud se přes hongkongský uprchlický tábor dostal až do USA.

Tam jako dítě v 80. letech minulého století zazářil u filmu. Coby dvanáctiletý s těžkým přízvukem ztvárnil Short Rounda, v českých dabovaných verzích Kraťase či Mrňouse, v dobrodružném filmu Indiana Jones a Chrám zkázy režiséra Stevena Spielberga. Stejně tak účinkoval v Rošťácích natočených dle Spielbergova námětu.

Jenže dál už to bylo obtížnější. Hollywood nenabízel dost pracovních příležitostí pro asijské Američany. A tak se Quan musel se snem o herectví postupně rozloučit. Ještě v 90. letech urval několik menších rolí, roku 2002 se však před kamerou objevil na dvě desítky let naposledy. "Psychicky jsem to nesl špatně. Byl jsem mladý a nevěděl jsem, co se sebou, jen jsem bezmocně pozoroval, jak se přede mnou zavírá jedna životní cesta," líčí.

"Nikomu jsem to neměl za zlé. Vyčítal jsem si, že nejsem dost dobrý, dost vysoký, že dost dobře nevypadám, že asi neumím hrát," vypráví. Že hollywoodští scenáristé nepíšou dost rolí pro asijské Američany, mu došlo až zpětně, dodává.

Nakonec vystudoval filmovou školu v Kalifornii a pracoval jako kaskadér u snímku X-Men nebo asistent režie dramatu 2046 renomovaného filmaře Wonga Kar-waie. Postupně si zvykl na to, že místo před kamerou stojí za ní. "Šlo mi hlavně o to, abych měl nějakou práci," ohlíží se.

1:34 Ke Huy Quan na sebe poprvé upozornil po boku Harrisona Forda ve filmu Indiana Jones a Chrám zkázy z roku 1984. | Video: Lucasfilm

Podle deníku New York Times začal na konkurzy znovu chodit až po zhlédnutí filmu Šíleně bohatí Asiati z roku 2018, díky němuž ho napadlo, že se v Hollywoodu možná mění časy. A vloni Ke Huy Quan skutečně získal svoji první významnou roli od konce 80. let, když byl obsazen do sci-fi akčního filmu Všechno, všude, najednou režisérů Dana Kwana a Daniela Scheinerta.

Odehrává se v asijské prádelně v USA. Žena středního věku hraná Michelle Yeoh se s manželem nudí, s dcerou si nerozumí, a ještě jí hrozí problémy na finančním úřadu. V tu chvíli ji navštíví její manžel - avšak z jiné dimenze. Oznámí hrdince, že existují paralelní vesmíry a že jí hrozí smrtící nebezpečí.

Manžela, jenž má v paralelních světech nejrůznější osudy, ztvárnil právě Ke Huy Quan. "Měl jsem strašný strach, jak mě lidi přijmou. Naposledy mě na plátně viděli jako kluka. Nejdřív jsem se to bál říct i rodině, pro případ, že by mě producenti během natáčení vyhodili. Ale vyšlo to a od premiéry dostávám ze všech stran samou chválu, samou lásku. Jsem opravdu hrozně vděčný. Nevěřili byste, kolikrát jsem to obrečel," vypráví.

V době, kdy jej herecké příležitosti míjely, ho psychicky podporovaly rodina a manželka, se kterou žije 22 let. "Každý měsíc, každý rok mi říkala: Ke, jednoho dne to vyjde, uvidíš. A měla pravdu. Nikdy ve mně nepřestala doufat, i když já už nad sebou zlomil hůl," děkuje své ženě.

Stejně tak na něj nezapomněl Steven Spielberg, režisér Indiany Jonese a Chrámu zkázy z roku 1984 a autor námětu Rošťáků. "Každý rok mi na Vánoce poslal dáreček s osobním přípisem. Vždycky mě dojalo, že na mě nezapomněl. A já mu nikdy nepřestanu být vděčný, protože to on ve mně probudil lásku k herectví," říká Ke Huy Quan.



"Když máte nějaký sen a musíte ho v sobě pohřbít, strašně to bolí. Ale je naprosto fantastické, když se vám pak po takových desítkách let splní," shrnuje.

Všechno, všude, najednou se stalo nečekaným hitem loňského roku. Film s rozpočtem nižším než 25 milionů dolarů celosvětově utržil 104,1 milionu dolarů, v přepočtu okolo 2,2 miliardy korun, a začátkem týdne získal 11 nominací na Oscara. Díky tomu také ožil také oscarový sen Ke Huy Quana, který může získat sošku pro nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Soupeřit o ni bude s Juddem Hirschem z Fabelmanových nebo Brendanem Gleesonem a Barrym Keoghanem, oběma nominovanými díky Vílám z Inisherinu.

"Jsem oscarové akademii už teď strašně vděčný. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit," shrnuje herec. V den vyhlašování nominací se přes aplikaci Zoom spojil s oběma režiséry, herečkou Michelle Yeoh i producentem Jonathanem Wangem a napjatě sledovali, zda snímek uspěje. Že bude navržen v tolika kategoriích a stane se de facto favoritem klání, je ani nenapadlo.

"I kdyby to tím skončilo, už teď mi akademie splnila všechna přání," dodává Ke Huy Quan, který již pracuje na dalších projektech. Příště si zahraje ve druhé řadě superhrdinského seriálu Loki a po boku hvězd Chrise Pratta či Millie Bobby Brown se objeví v postapokalyptickém filmu Electric State od Anthonyho a Joea Russoových, režisérů Avengers.

"Mám narozeniny v srpnu. Každý rok jsem zavřel oči a něco jsem si přál. Vloni jsem to poprvé od dětství neudělal. Nechtěl jsem být nenasytný. Ať už se dál bude dít cokoliv, Buddha už moje největší přání vyslyšel a nechal mě znovu hrát ve filmu," uzavírá herec.