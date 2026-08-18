Když zmizí společenské zábrany. Jan Hřebejk natáčí v Beskydech nový film

Na začátku srpna padla uprostřed beskydských kopců první klapka snímku Narozeniny, který režíruje Jan Hřebejk. Celovečerní film konfrontuje různé životní zkušenosti, generace a společenské postoje a kromě autora scénáře Bořka Slezáčka se v hlavních rolích objeví Lucie Trmíková, Anna Trojanová, Adam Mišík, Vladimír Polák, Lada Bělašková, Izabela Vydrová či Robin Ferro.
Hořká komedie v roce 2024 nejprve zamířila na jeviště Divadla Mír, kde se díky dvaačtyřiceti vyprodaným reprízám stala diváckým hitem. Nyní se příběh vrací ke svému původnímu filmovému záměru – tentokrát ovšem v nové, rozšířené podobě.
„Když jsem si Narozeniny poprvé přečetl, okamžitě mě napadlo, že by z toho mohl být film. Původně jsme o něm skutečně uvažovali, nakonec ale vznikla v Míru divadelní inscenace,“ vzpomínal Jan Hřebejk už při přípravě divadelní verze. Po zkušenosti z jeviště se nyní k látce vrací znovu, tentokrát na filmovém place.
Narozeniny se odehrávají během jedné narozeninové oslavy na odlehlé horské chalupě v Beskydech. Úspěšný ortoped Pavel Krejčí (Bořek Slezáček) by nejraději slavil v klidu se svou ženou Annou (Lucie Trmíková). Jeho manželka má ale jiné plány – pozve jejich dceru Míšu (Anna Trojanová) s novým přítelem (Adam Mišík) a také sousedy Milana (Vladimír Polák) a Martu (Lada Bělašková) Pergnerovy. Z nevinné návštěvy se postupně stává střet několika životních zkušeností a pohledů na svět.
Pavel je úspěšný lékař zvyklý mít věci pod kontrolou. Jeho dcera Míša pracuje jako právnička v neziskovém sektoru a její nový partner Petr je herec, spisovatel a člověk s výrazně vyhraněnými názory. Proti nim stojí sousedé Pergnerovi – bývalý automechanik a nyní taxikář Milan a jeho rázná žena Marta. Všichni se přitom znají, nebo si alespoň myslí, že se znají. Stačí ale několik skleniček a témata, která by při běžné návštěvě zůstala raději u ledu, začnou postupně vyplouvat na povrch.
Podle tvůrců film nabídne oproti divadelní verzi širší pohled na svět jednotlivých postav. „Umožňuje poznat rodinnou situaci postav, uvidíme, jak žijí a podobně, což je v divadle jen naznačeno. A je tam i pár postav, o kterých se v inscenaci jenom mluví a které ve filmu samozřejmě budou,“ uvedl před začátkem natáčení herec Vladimír Polák.
První natáčecí dny patří především horské chatě Pytlorka, která je hlavním místem filmového příběhu. „Myslím, že jsme našli skvělou lokaci přesně pro náš film. Jsme tady uprostřed lesů, jenom štáb a příroda, a tak se můžeme všichni plně soustředit jen na natáčení,“ svěřil se autor scénáře a představitel Pavla Bořek Slezáček s tím, že toto místo štáb obývá od 11. srpna, kdy padla první klapka.
Narozeniny dle autorů nejsou jen příběhem jedné rodinné oslavy. Jsou především příběhem lidí, kteří mají pocit, že právě jejich pohled na svět je ten správný. A čím déle setkání trvá, tím méně jsou hosté schopni své názory držet pod kontrolou. Jak už dříve o Narozeninách řekl Jan Hřebejk, humor této látky může vznikat právě z toho, že v postavách poznáme situace, které sami známe z rodiny, práce nebo společenských debat.
Premiéra filmu o předsudcích, dehumanizaci a o neochotě podívat se na svět z jiného okna je plánována na květen 2027, distributorem je společnost Bioscop.
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