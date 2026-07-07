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Film

Když ženám zmizí děti. Ve Varech soutěží kolumbijský film Pět let a čtyři měsíce

ČTK

Na karlovarském festivalu dnes promítli kolumbijské drama Pět let a čtyři měsíce, které je jedním z aspirantů na zisk hlavní ceny Křišťálový glóbus. Filmařské duo Juan Miguel Gelacio a Esteban Hoyos García v něm ukazuje ženy, které vzaly do vlastních rukou pátrání po svých dětech zmizelých během kartelových válek a soubojů.

Jenny Navarreteová ve snímku Pět let a čtyři měsíce (2026) hraje matku, která během ozbrojeného konfliktu v Kolumbii ztratí syna.
Jenny Navarreteová ve snímku Pět let a čtyři měsíce (2026) hraje matku, která během ozbrojeného konfliktu v Kolumbii ztratí syna.Foto: Selva Producciones
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V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí festival 37 filmů, z toho 15 debutů.

"Jsme rádi, že můžeme představit náš film, na kterém se podíleli lidé, kteří chtěli vyjádřit svou úctu k ženám, o nichž pojednává," uvedl režisér García.

V příběhu se Marta, matka, která během bojů ztratila svého syna, dozví, že při poslední exhumaci, jíž se účastnila, se nenašla žádná shoda kostí. Vyčerpala všechny institucionální možnosti, a tak se obrátí na skupinu žen, které se zabývají podobnými případy. Zde se setkává se Sandrou, která jí vypráví od odlehlé vesnici, kde je možné požádat mrtvého o laskavost. Spolu se Sandrou se obě vydávají na cestu na místo, kde se stírá hranice mezi živými a mrtvými.

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V hlavních rolích snímku Pět let a čtyři měsíce se představily Jenny Navarreteová, Carmina Martínezová a Carolina Vivasová.

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"Pět let a čtyři měsíce je fikce, která vzešla z dlouhodobého výzkumu prováděného ve spolupráci s místními občanskými organizacemi žen pátrajících po svých blízkých. Příběh Marty odráží utrpení národa, jehož více než 120 000 občanů násilně zmizelo," konstatovali režiséři Gelacio a García.

Tvůrci zároveň upozorňují na to, že pátrání po pohřešovaných zůstává především na ženách, zatímco nefunkčnost státu často nahrazuje víra v nadpřirozené síly. "Doufáme, že tento film přispěje k tomu, aby se zviditelnilo lidské jádro pátrání po pohřešovaných osobách a aby se zajistilo, že tyto hlasy nebudou umlčeny," dodalo režisérské duo.

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Kolumbii sužují dlouhodobě násilnosti ozbrojených skupin, z nichž některé desítky let bojují proti vládě a další soupeří mezi sebou o ovládnutí území, kde se pěstuje koka či nelegálně těží zlato. Jejich boje stály životy desítky tisíc civilistů a několik milionů lidí vyhnaly z domovů.

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. 

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